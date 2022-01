Így fűti a teraszt a vidéki elit: ennyibe kerül a legújabb őrület

Ki ne szeretne egész évben - beleértve a téli és az őszi hónapokat is - ücsörögni az udvaron, teraszon és élvezni a szabadban töltött időt. Nem beszélve azokról, akiknek fontos a vendégek kényelme, mint példul a vidéki vendéglátóhelyek, melyek terasszal is rendelkeznek, vagy a szálláshelyek, melyekhez szintén tartozik kisebb terasz, udvar. Nekik is rendkívül jó befektetés lehet, egy-egy ilyen készülék beszerzése, hiszen így még jobban kihasználhatóvá válnak a plusz terek a látogatók számára.

Ilyen esetekben egy kültéri melegítő elengedhetetlen kelléknek bizonyull. Mivel a kültéri fűtőtestek számtalan típusa közül választhatunk, elég csak az igényeket meghatározni, hogy eldöntsük, melyik számunkra a legmegfelelőbb. A Praktiker szakemberei szerint több lehetőség is a rendelkezésünkre áll, ha kültéri fűtőtestet keresünk.

Lássuk, mit ajánlanak a szakértők!

infra hősugárzó:



Az elektromos kültéri hősugárzók közül rendkívül népszerűnek számít a kültéri infra hősugárzó. A fűtőtest az általa termelt hőt infravörös sugárzással terjeszti, a környezetében lévő tárgyak pedig ezt elnyelik, majd felmelegszenek. Ez a típus azért lehet különösen jó választás, mert a hő, amit előállít kellemes és természetes hatású a bőr számára. Az infravörös hősugárzók teljesítménye 500 - 2000 W között mozog, de bizonyos modellek még ennél is többet tudnak. Ez a teljesítmény egyébként nagyjából egy 15 négyzetméteres terület felfűtésére alkalmas. Az elektromos teraszfűtés további előnye közé tartozik, hogy a talajra - mint paneles hősugárzó állvány -, az asztal alá vagy akár a falra is felszerelhető. Utóbbit kicsivel az ajtó magassága fölé célszerű helyezni, így fentről lefelé fogja sugározni a meleget.

A következő kültéri fűtés típus, amit érdemes megemlíteni, a karbon hősugárzó. Ez fűtőtest egy nikkellel bevont, karbonszálas csővel rendelkezik, aminek köszönhetően 98%-os hatékonysággal alakítja át az elektromos áramot hővé. Élettartama jóval hosszabb, mint a hagyományos hősugárzóknak, azaz több, mint 10 000 óra. A szakértők szerint, mivel ez a készülék alacsony frekvenciájú infravörös sugárzással dolgozik, a hő mélyebbre tud jutni a testben, ráadásul egyenletesebb mértékben. Nem véletlen, hogy a szaunákban is - karbonszálas melegítőt használják - a hő, amit előállít, annyira természetes hatású, hogy érzete a bőrön a nap sugaraira emlékeztet.

Az elektromos terasz hősugárzó harmadik változata a gázkályhás, ahol a fűtőtest a készülék elülső részén kapott helyet, innen sugározza a meleget. A hátsó részére szereltek fel egy gázpalackot, és sok berendezést kerekekkel is elláttak. Ezek a hősugárzók probán-bután gázzal működnek, teljesítményük kb. 3 - 13 kW közé esik, fogyasztásuk pedig 0,5 kg óránként. A hősugárzó által használt gázpalack ráadásul könnyedén beszerezhető, akár a legközelebbi benzinkúton meg tudjuk vásárolni.

Mit mutatnak az árak?

Azoknak, akik rendelkeznek terasszal vagy kerttel, hasznos kiegészítő lehet a kültéri fűtőberendezés, hiszen így minden évszakban szervezhetnek programot a szabadlevegőn. Nem beszélve arról, hogy így a leghidegebb éjszakákon is kényelmet és melegséget biztosíthatunk családtagjaink számára, ha úgy döntünk, ücsörögnénk a teraszon, vagy odakint fogyasztanánk el egy reggelit vagy ebédet. Így aztán bármikor belevághatunk egy kerti sütögetésbe a hűvösebb hónapokban is, mivel egy nagyobb terasz vagy udvar remek színtere lehet a főzés mellett a családi vagy baráti összejövetelekhez is.

Persze nem mindegy mennyiért és mit vásárolunk. Ahogy a szakemberek felsorolták, több variáció is létezik, ha kültéri fűtésről beszélünk. Mi most annak jártunk utána, hogy a nagyobb áruházak milyen áron kínálják ezeket a termékeket. Ennek alapján láthatjuk, hogy

a Praktiker online kínálatában a kültéri fűtések ára a következőképp alakul: az infra teraszfűtők 18990-19990 Ft között mozognak, a karbonszálas fűtőtestek 21990-29990 Ft között alakulnak. A halogén fűtőtest ára pedig 36900 Ft.

az OBI online weboldalán 36 990 forintért találuk az infra hősugárzót, 79 990 forintért pedig a karbonszálasat.

a Mömax online webshopjában az infra hősugárzó 9900-22 990 Ft között mozog.

a MediaMarkt webshopjában az infra fűtőtestet 36 799 Ft áron vehetjük meg.

a Bauhaus online shopjában az infra hősugárzó 18 990-21 990 Ft áron kapható.

Aki a hidegebb napokon is szeretné élvezni terasza, udvara nyújtotta lehetőségeket, annak hasznos befektetés lehet egy ilyen készülék megvásárlása. Persze az árak tekintetében érdemes mérlegelni, több áruházban is érdeklődni, mivel egy-egy ilyen terméknek igazán borsos ára is lehet, mérettől és teljesítménytől függően.

