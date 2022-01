Különös égi jelenséget videóztak Győrben: zöldes színű és irtózatosan fényes volt

Nagyon fényes tűzgömb tűnt fel Magyarországról is láthatóan 2022. január 13.-án este 18:08-kor. A Magyar Meteoritikai Társaság (MMT) által üzemeltetett Magyar Tűzgömbkamera Hálózat (MTH) győri teljes égbolt kamerájának felvételén jól látható a zöldes színű többször is robbanó, nagyon fényes égi jelenség. A szokatlanul lassú, zöldes tűzgömböt, a részben felhős égbolt ellenére a hálózat több kamerája is rögzítette, hogy földet értek-e darabjai, azt később szakembereink mondhatják meg. Ahogy a honlapon írták, a győri kamerák a jelenséget északi irányban látta, tehát a tűzgömb Szlovákia légkörében tűnhetett fel. A földrengésjelző obszervatóriumok elérhető mérései szerint, jelentős hangrobbanásra utaló jelet nem tapasztaltak, ezért meteorit földetérésének valószínűsége igen csekély.

