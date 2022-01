Befagy még a Balaton is: hideg és hófúvás jön, több megyére figyelmeztetést adtak ki

Vasárnap a felhősebb nyugati tájak kivételével már erősebb fagyok indítják a reggelt, az Északi-középhegység völgyeiben és a Dunántúl hóval borított, szélcsendes tájain -10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet - írta az Időkép.

Reggeltől a késő esti órákig a Dunántúl nyugati, délnyugati területein havazás, hózáporok várhatók, amelyekből éjfélig 5 cm-t meghaladó friss hótakaró is képződhet – írta elsőfokú figyelmeztetésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Közben az északkeleti országrészben megerősödik, kiemelten a Bodrogközben időnként viharossá (60-70 km/h) is fokozódik az északkeleti szél. Hófúvás az északkeleti területeken, illetve a Dunántúli-középhegység térségében valószínű.

A nyugati országrészben erősen felhős vagy borult idő várható, csak délutántól csökken a felhőzet kelet felől.

A Nyugat-Dunántúlon akár tartós havazás is lehet, néhol átmeneti havas eső, eső sem kizárt.

Keleten változóan felhős idő lesz a jellemző, helyenként hózápor kialakulhat, majd estére, késő estére kiderül az ég. Az északi, északnyugati szél a Tiszántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Az északkeleti határ környékén és a Dunántúli-középhegységben hófúvás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul. Késő estére többnyire -1 és -8 fok közé hűl le a levegő, de néhol ennél hidegebb is lehet.

Az északkeletire forduló szél hétfőre mérséklődik

Hétfőn napközben is csak -5, +2 fokos maximumokra számíthatunk. Hajnalban pedig főként északon, keleten és a havas, kevésbé felhős dunántúli tájakon készülhetünk -10 foknál erősebb fagyokra.

A leghidegebb kedd reggel lesz.

A szél országszerte lecsendesedik, kevés felhő lesz az égen, így nagy területen -10 fok alá hűl le a levegő. A havas tájakon, így a Dunántúlon és a keleti, északkeleti határ mentén

-15 foknál is hidegebb lehet.

A nagy hidegben jó esély mutatkozik arra, hogy nagyobb állóvizeink is befagyjanak, így a Balatonon is összefüggő jégtakaró jelenhet meg. 2017 óta erre nem volt példa, akkor még korcsolyázni is lehetett az egész tavon:

Kedden napközben befelhősödik az ég, szerdától pár fokkal enyhül az idő, és a kemény éjszakai fagyok is szelídülnek.

