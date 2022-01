Pusztító széllel támad tél tábornok: van olyan város, ahol 127 km/órás orkán tombolt

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint vasárnap a délelőtti órákban egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északnyugati szél. A délnyugati tájak és az északkeleti határvidék kivételével erősen viharos széllökésekre (> 90 km/h) is számítani kell.

Elsősorban az ország északi területein akár 100 km/h-t meghaladó széllökések sem kizártak, a magasabban fekvő területeken 110 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A légmozgás csak a késő éjszakai órákban veszít erejéből. (Az időjárási helyzet függvényében akár a piros fokozat kiadása is indokolt lehet.) Vasárnap napközben az északkeleti országrészben az intenzív záporokat egy-egy villámlás, dörgés is kísérheti.

Bőven 120 km/óra fölötti széllökést mért az Országos Meteorológiai Szolgálat negyed tíz környékén a fővárosban. A János-hegyen 127 km/órás orkán tombolt. Az Időkép mérőhálózata is magas értéket mutatott egy településen. Mérésük szerint szintén brutális széllőkést, 100 km/órát mértek az ország északnyugati részén található Sarródon.

Mire számíthatunk jövőhéten?

Az Időkép előrejelzése szerint hétfőn melegfront felhőzete borítja be hazánkat, a nap második felében nyugat felől több helyen számíthatunk kisebb esőre, északon, északkeleten havas esőre, havazásra is. A nyugatira-délnyugatira forduló szél csillapodik, élénk lökések az ország keleti, északkeleti felén lehetnek. 2 és 8 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Keddre megérkezik a soron következő hidegfront, feltámad az északias szél, viharos lökésekkel a Dunántúlon élők számoljanak. A felhőátvonulásokból elszórtan záporok, hózáporok alakulhatnak, de napsütésből sem lesz hiány. Reggel a legtöbb helyen fagyni fog, délután pedig 2-7 fokra készülhetünk. Kedd éjjel melegfront felhőzete húzódik fölénk, északnyugat felől egyre többfelé havazni kezd.

Címlapkép: Getty Images