Hidegfront tarolja le az országot: széllel, esővel, havazással indulhat a hétfő

Figyelmeztetést adott ki hétfőre az Országos Meteorológiai Szolgálat

Mint írták , hétfőn a déli óráktól egy hidegfront vonul át az országon, melynek környezetében a Dunántúlon és az Alföld délnyugati részén az északnyugatira forduló szelet viharos lökések (65-75 km/h) is kísérhetik. A front mentén egy-egy intenzívebb záporban, jégdara záporban az ég is megdörrenhet. A hétfő késő délutáni, esti órákra a front elhagyja az országot, ezzel együtt csillapodik a légmozgás is.