Ezt minden kerttulajdonosnak tudnia kell: nem úszhatjuk meg ezeket a munkákat februárban

Hogyan védjük a fagyérzékeny növényeket?

A fagyvédelem főleg rügyképződéskor, rügypattanáskor válik fontossá – ilyenkor még az egyébként tél- vagy fagyálló növényekre is komolyabb figyelmet kell fordítani. A kora tavaszi melegnek is lehetnek káros hatásai a hőingadozás miatt: a nedvkeringés a melegebb nappalokon megindul, így az éjszakai hidegben azonban megfagyhatnak a szövetek.

A fagyvédelem legfontosabb eszközei a kimondottan erre a célra kapható lég- és fényáteresztő textíliák, zsákok, amelyekkel be tudunk takarni egy-egy növényt. Műanyag fóliát ne használjunk erre a célra, mert nem szellőzik, és berothadhat a növény, ráadásul napközben túlságosan megnőhet alatta a hőmérséklet. Az érzékeny fák törzsét akár kartonpapírral is körbetekerhetjük.

A talajban áttelelő növények védelmét a talaj átfagyásának mérséklésével kell megoldanunk, aminek egyik legfontosabb eszköze a mulcsozás. Ehhez vastagabb mulcsot, például zúzott kérget vagy súlyosabb lombtakarót használjunk. A cserjék, fák tövébe is terítsünk belőle!

Jóllehet, ha nagyobb hóval már nem is kell számolnunk, a jégkárok megelőzése továbbra is fontos feladat marad: a jégkérget, ami esetleg a fák ágain képződött, távolítsuk el óvatosan.

Tervezés és felkészülés

Bár a konkrét kerti munka ilyenkor kevesebb, annál több a karbantartási és tervezési feladat. A kerti szerszámok zöme élezésre, javításra szorul, ezeket célszerű még februárban elvégezni. Ha valamelyik szerszámunk végérvényesen elhasználódott, tönkrement, szerezzünk be új, minőségi darabot.

A tél a felkészülés ideje is a kertészek számára. Ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mi mindent szeretnénk majd másképp csinálni jövőre, mely ágyásokat, növényeket szeretnénk megtartani, melyeket ültetnénk újra. Készítsünk listát az elvégzendő javításokról, fenntartásokról: nézzük át a kerítést és a kert különböző épített elemeit is. A vetőmagot és műtrágyát érdemes már előre beszerezni. Ha szeretnénk konyhakertet, készítsünk ültetési tervet, hogy minél gazdagabb termést szüretelhessünk – sok zöldséget már februárban is elvethetünk, hogy tavaszra életképes palánták fejlődjenek.

Egy szép kertnek bizony az állatvilág is a része, így gondoljunk tollas barátainkra és folytassuk etetésüket egészen addig, amíg csak szükséges. A tavasz előtti időszak pedig arra is alkalmas, hogy belemerüljünk a szakirodalomba és elolvassunk néhány kertészeti könyvet vagy inspiráló kiadványt.

Címlapkép: Getty Images