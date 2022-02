Hoppá, megérkezett az idei első gólya: ezen a magyar településen tűnt fel

Január 24-én az a téves információ terjedt, hogy Vörs térségébe tért haza az első gólya, ám hamar kiderült, hogy egy áttelelő páldányról szóltak a hírek. Most azonban egy olyan helyen láttak gólyát, ahol 40 kilométeres körzetben nem volt áttelelő állat - írta az Időkép.

A Nógrád megyei Vizslás-Újlakra február 21-én, kedden tért haza a nyomkövető nélküli fehér gólya - olvasható a Telető gólyák - Gólyateleltetés facebook oldalon is. A hím egyed visszatérő lakója a fészeknek, ám az utóbbi éveknél egy teljes hónappal hamarabb jött haza. Hogy hol töltötte a telet, arról csak találgathatunk. Nem biztos, hogy ő az első, aki hazatért, más oldalakon arról számolnak be, hogy Somogy megyében láttak több példányt is.

Címlapkép: Getty Images