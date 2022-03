Csak pénzkidobás, ha így tárolod a fűszereidet: mutatjuk, mire figyelj, hogy ne vesszenek kárba

Számos közönséges fűszer- és gyógynövény, mint például a szegfűszeg, a kurkuma, a rozmaring, a zsálya és a fahéj, erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Ráadásul számos kutatás bizonyította már azt is, hogy a fűszernövényekben gazdag ételek gyakori fogyasztása csökkentheti a szív- és légúti betegségekkel kapcsolatos szövődmények kockázatát is.

A legtöbb konyhában ezek a növények szárított, őrlemény formában, tasakos verzióban találhatók meg. Viszont arról sokan megfeledkeznek, hogy ezáltal ezeknek a termékeknek is van szavatossági idejük. Felmerülhet a kérdés, hogy mikor járnak le ezek a fűszerek, illetve mikor kell megszabadulni tőlük.

Cikkünkben most éppen ezért a közönséges szárított fűszernövények eltarthatóságát jártuk körbe, beleértve azt is, hogyan lehet megmondani, ha készen állnak a kidobásra. Lássuk!

A közönséges fűszerek eltarthatósága

Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) a fűszereket úgy definiálja, mint „aromás növényi anyagokat, egészben, törve vagy őrölt formában, amelyeknek az élelmiszerekben a fő funkciója a fűszerezés, nem pedig a táplálás.

A kulináris világban a fűszerek a növény szárított gyökereiből, kérgéből, leveléből vagy szárából készülnek. Az így készült fűszerek eltarthatóságának meghatározásakor figyelembe kell venni a típusukat, a feldolgozásukat és a tárolásukat. Például a szárított fűszerek általában tovább tartanak, mint az otthon termesztett majd megszárított fűszernövények. Ilyen szárított fűszernövény például a sokak által házilag nevelgetett pirospaprika vagy petrezselyem, amit aztán felfűzve vagy összekötve próbálnak szárítani és tárolni.

Mit és meddig tárolhatunk?

A fűszernövényeket általában 1-3 évig tárolhatjuk.

bazsalikom

oregano

kakukkfű

rozmaring

babérlevél

kapor

petrezselyem

koriander

menta

majoránna

zsálya

Az őrölt vagy porított fűszerek eltarthatósága általában 2-3 év.

őrölt gyömbér

fokhagyma por

őrölt fahéj

csilipor

őrölt kurkuma

őrölt szegfűbors

őrölt kardamom

őrölt paprika

zúzott pirospaprika pehely

• fűszerkeverékek

Az egészben vagy őrletlen fűszereknél a leghosszabb az eltarthatóság, mivel felületük kisebb része van kitéve levegőnek, fénynek és nedvességnek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hosszabb ideig megőrizzék aromás olajaikat és ízvegyületeiket, mint őrölt társaik. Megfelelő tárolás esetén az egész fűszerek akár 4 évig is elállnak.

egész szem bors

koriander

mustármagok

édeskömény magvak

köménymag

köménymag

egész szerecsendió

szegfűszeg

fahéjrudacskák

egész szárított chili paprika

citromfű

A só kivétel a szabály alól, mivel méretétől és formájától függetlenül korlátlan ideig használható anélkül, hogy megromolna vagy elveszítené az ízét. Ennek ellenére, ha fűszerezett sót használunk, akkor jó, ha tudjuk:

a kiegészítő fűszerek idővel elveszíthetik ízüket, hatásukat.

Miről ismerhetjük fel, hogy már lejártak?

A szárított fűszerek nem igazán járnak le, vagy a hagyományos értelemben nem romlanak meg. Ha azt mondják, hogy egy fűszer megromlott, az egyszerűen azt jelenti, hogy elvesztette ízének, hatásának és színének nagy részét. Szerencsére egy „megromlott” fűszer fogyasztásától vagy felhasználásától valószínűleg nem leszünk betegek.

Sok boltban vásárolt fűszer csomagolásán láthatjuk a lejárati dátumokat, amelyek azt az időtartamot jelzik, amely alatt megőrzik a legerősebb ízüket és minőségüket.

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy mennyi ideig fogyasztjuk a fűszereket, az illatuk és ízük alapján megállapíthatjuk, hogy mennyire frissek. Törjünk össze vagy dörzsöljünk egy kis mennyiséget a tenyerünkbe. Ha az illat gyenge és az íze halvány, akkor valószínűleg itt az ideje, hogy lecseréljük őket.

Fűszerek tárolása a maximális eltarthatóság érdekében

A levegőnek, hőnek, fénynek és nedvességnek való kitettségük minimalizálása kulcsfontosságú a fűszerek eltarthatóságának maximalizálásához, ami segíthet csökkenteni a pazarlást, és pénzt takaríthatunk meg ahelyett, hogy új termékeket vásárolnánk.

Bár kényelmes és esztétikus lehet a fűszereket átlátszó edényekben a tűzhely mellett tárolni, ez nem egy nagyszerű módja annak, hogy megőrizzük a hatásukat. Ehelyett egy hűvös, száraz és sötét környezet, például egy kamra, fiók vagy szekrény a tűzhelytől vagy sütőtől távolabb, remek hely a fűszergyűjtemény elhelyezésére.

Gondoskodnia kell arról is, hogy a fűszereket szorosan lezárt, nem porózus tartályokban tároljuk. Az üveg- vagy kerámia edények a legjobb választási lehetőségek közé tartoznak, mivel könnyen tisztíthatók, és kiválóan távol tartják a levegőt és a nedvességet. A műanyag edények is népszerűek, de általában nem olyan légmentesek, és képesek felszívni a különböző fűszerek színét és szagát. Ez megnehezítheti a tisztításukat, ha újra szeretné használni őket. A rozsdamentes acél vagy bádog tartályok is használhatók, de mivel a fém hővezető, még fontosabb, hogy azokat hőforrásoktól, például a tűzhelytől távol tartsuk.

Ne feledjük azt se, hogy a nedvesség gyorsan ronthatja a fűszerek ízét és állagát, amitől azok megsemmisülhetnek vagy megpenészedhetnek. A fűszereket szárazon tarthatjuk úgy is, hogy egy kanál segítségével adagoljuk őket, mielőtt gőzölgő forró ételhez adnánk, ahelyett, hogy közvetlenül a tartályból szórnánk ki őket az ételbe.

Címlapkép: Getty Images