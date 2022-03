Eszméletlen virgonc kis cukiságok születettek: zajlik az élet ebben a vidéki állatkertben

A Debreceni Állatkert kiemelt feladatának tekinti az őshonos, illetve hazánkban nagy múltú állatfajok és fajták génállományának megőrzését, ezért is tartja 2016 óta a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának törzsállományából származó cigája juhokat. A kisázsiai származású cigája a XVIII. század végén került hazánkba, és igen gyorsan el is terjedt, mivel hegyvidéki eredete ellenére jól alkalmazkodott az alföldi tartáshoz, illetve húsa és teje mellett a helyi juhfajtáknál finomabb gyapja is jól hasznosítható. Jellegzetessége a hosszú, lelógó fül. Több színváltozata is létezik, de Magyarországon a fekete fejű és fehér gyapjas a leggyakoribb - olvasható a Debreceni Állatkert közleményében.

Címlapkép és fotó: Debreceni Állatkert

Címlapkép: Getty Images