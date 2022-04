Fényes nappal is megmutatta magát a Börzsönyben: már neve is van a rejtélyes hiúznak

Ismét megmutatta magát a Börzsöny egyetlen hiúza, aki hajlott kora ellenére is erősnek és agilisnek tűnik. Félnivalója továbbra sincs, még a hegység magányos farkasától sem. A hiúz annyira óvatos és rejtőzködő életet él, hogy élőben megpillantani párját ritkító szerencse még a szakemberek számára is, de a kihelyezett kameracsapdák elé is csak a véletlennek köszönhetően kerül. A Börzsöny Alapítvány viszont idén már két alkalommal osztott meg önműködő kamerával készült felvételt hiúzról – februárban éjszaka, március végén pedig fényes nappal:

A videón látható állatról a 24.hu Ferenczi Balázst, a Börzsöny Alapítvány munkatársát kérdezte, aki elmesélte, hogy az Északi-középhegység háborítatlan erdőségeiben több egyed is előfordul, ezek mind magányos állatok, kölykök születéséről hazánk területén nincs hír. A Börzsöny csaknem 30 ezer hektáros védett területén jelenleg egyetlen példány él, egy hím, amelyet az első sikeres vadkamerás felvételek készítői Szilveszter Botondnak kereszteltek el két sikeres észlelés névnapjai alapján.

Bundájának egyedi mintázata alapján biztosak vagyunk benne, hogy a 2007 utáni videókon ő látható, és több felvétel elemzése alapján megállapítható, hogy 17-18 éves kora ellenére még mindig erős és agilis

– mondja a 24.hu-nak Ferenczi Balázs, aki azt is hozzátette, hogy a hiúz sajnos mindig egyedül él.

A Botond névre keresztelt hiúz hasonlóan magányos lehet mint a börzsönyi farkas is, aki szintén egyedül van. Ugyanis ebből a nagyragadozóból is csupán egy magányos nőstény jelenléte igazolt a hegységben. Ahogy a cikkben is olvasható, négy éve decemberben tűnt fel, azóta állandóan jelen van, egy-két havonta tiszteli meg jelenlétével valamelyik kihelyezett vadkamerát, illetve a tartósabb havas időszakokban szinte mindig rábukkanni a nyomaira, és néha egy-egy zsákmányállatra lehet rábukkanni.

Címlapkép: Getty Images