Ezt rontja el sok kerttulajdonos: tuti tippek, amitől bámulatosan szép lesz a gyep

Nincs kellemesebb, mint kilépve a házból buja, zöld pázsitra lépni. Egyvalami még biztos: ahhoz, hogy füvünk valóban a kertünk buja dísze lehessen, folyamatos törődésre van szüksége. De hogyan maradhat egész nyáron át üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki a fű telepítésének? Ebben segít a HelloVidéknek Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója.

A szakember szerint két hathatós megoldás létezik, ha szeretnénk a kerti gyepünket felfrissíteni vagy új füvet telepíteni. Az első, hogy fűmagot vetünk, a második pedig az, ha a gyepszőnyeget veszünk. Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető szerint 100 négyzetméterig hathatósabb megoldás lehet a gyepszőnyeg, mert szinte azonnal szép és használható pázsitot kapunk. Előnye továbbá, hogy már egy másfél éve gondozott fű kerül a talajra, az idő pedig megfizethetetlen: sok hónapnyi munkát, locsolást és gyomírtást megspórolhatunk vele.

Nagyságrendileg nincs is akkora különbség, mintha fűmagot vetnénk, a gyepszőnyeg négyzetmétere ugyanis 2000 forint körüli összegre jön ki, nagyjából ugyanazon előkészületeket igényi, mind a vetett fű. Ha mégis a fűmagra szavaznánk, akkor annak összköltsége 1000 forint / négyzetméter, körülbelül fele annyiba kerül, mint a gyepszőnyeg. Ebben az árban a fűmagon túl már azt is belekalkuláltuk, hogy a fűmagot, míg szőnyeg lesz belőle, trágyázni és locsolni is kell

- tette hozzá Boross Dávid, aki szerint a gyepszőnyeg nagy előnye még az, hogy lerakás után azonnal mutatós az eredmény, néhány nappal később pedig már használhatjuk is.

Akinek 1000 négyzetméteres (vagy annál nagyobb) a kertje, ott már meggondolandó, hogy gyepszőnyegben vagy fűmagos vetésben gondolkodunk,

mert nagyságrendnyi a különbség. Ezért is egyre inkább elterjedt az a megoldás, hogy az előkertben, a belépőnél gyepszőnyeget fektetnek le, hátul a kertben pedig elszórják a fűmagot.

A vetett fűnek és a gyepszőnyegnek is kell azonban a tápanyagutánpótlás. A legjobb, ha egy jól előkészített termőtalajra kerül a fű, azon szépen elindulhat a növekedés. A vetett füvet és a gyepszőnyeget aztán telepítés után naponta kell locsolni, főleg nyáron. Ha esik az eső, akkor természetesen nem.

- közölte Boross Dávid, aki a locsolás kapcsán még megjegyezte, hogy azt minden esetben az esti vagy a hajnali órákban érdemes megejteni, hogy a nap ne égesse ki a füvet.

Mikor álljunk neki füvet nyírni?

A fűnyírás szezonja jellemzően áprilistól októberig tart, ebben az időszakban heti-kétheti rendszerességgel érdemes végigmenni rajta. A rendszeres nyírással ugyanis egyrészt sokkal szebb lesz a fű, másrészt egységesebb lesz a felület, illetve a gyomosodást is megelőzi, a rendszeres nyírás. A fű ugyanis bírja nyírást, a legtöbb gyom viszont kevésbén tűri.

Mi lehet a megoldás vakondok ellen?

A vakond védett állat, ha megjelenik a kertben, bajosan lehet elüldözni, ellene semmilyen mérget vagy írtószert nem vethetünk be. Boross Dávid szerint ezért is érdemes még a gyep telepítése előtt, a vetett fű vagy a gyepszőnyeg alá vakondhálót tenni. Szintén nem egy megfizethetetlen összegről van szó - 5-6 ezer forintos tétel - de rendkívül hasznos lehet, hiszen a háló miatt a vakond nem tud feljönni, máshol, a kertünkön kívül keres magának ásnivalót. Az elektromos vakondrisztókat már kevésbé tartja hathatós megoldásnak a szakember, amelyik ugyanis csendes, az a tapasztalatok szerint nem működik, amelyik pedig hangosabb, azoknak a zaja bennünket, embereket és a háziállatokat is zavarhatja.

A gyepet kétféleképpen is trágyázhatjuk

Évente egy-két alkalommal természetes trágyákat juttathatunk ki, először kora tavasszal, esetleg nyár elején még egyszer. Műtrágyából Boross Dávid szerint lehet speciális, fűre kifejlesztett változatot kapni, sőt abból is különböző típusok vannak – más jó az újonnan vetett fűnek, és más a sima gyepnek. Ha a műtrágyához hasonló gyors kizöldülést várunk, használhatunk magas nitrogéntartalmú istállótrágyából készített trágyalevet.

Ehhez töltsünk meg egy hordót vízzel. Tegyünk fél zsák istállótrágyát jutazsákba, fektessünk egy lécet keresztbe a hordó peremére, és akasszuk rá a trágyával teli zsákot. 14 napig hagyjuk ázni a hordóban, majd a trágyalevet öntözés után juttassuk ki a talajra.

Hogyan öntözzük a gyepet?

Az egészségesebb gyep érdekében tanuljunk meg mélyebben és ritkábban öntözni! Elég hetente egyszer vagy kétszer, de akkor alaposan! A mennyiség természetesen változhat az időjárási viszonyoktól, a talajtípustól, a fűfajtól függően is. Ha ritkán és mélyen öntözzük, akkor a fű gyökerei mélyebben kezdnek el nőni a talajban. Ez segíthet abban, hogy a pázsitunk aszályos időszakokban is egészséges maradhasson.

Fontos szabály, hogy csak kánikulában, akkor is a legnagyobb hőségben (35 fok környékén) szabad naponta locsolni a gyepet, de ilyenkor is inkább csak a homokos talajon!

A néhány perces „kutyafuttában” locsolás nem öntözés, de a másik végletbe sem szabad esni, hogy vízben álljon a kert. Figyeljünk arra, hogy csak annyi vizet öntözzünk ki, amit elbír a talaj, és ami fel tud száradni a következő locsolás előtt. Számos gyom kedveli az állandó, nedves környezetet. Ilyen az egynyári perje és a muharfélék is, amelyek augusztusban rendre elfertőzik a kert.

Nem mindegy, mire állítjuk be az automata öntözőrendszert

A tavaszi indítást követően a kerttulajdonosok gyakran nem változtatnak az öntözési programon, holott az okos vezérlőegységek legtöbbjénél már egy úgynevezett százalékoló funkció is van, amivel nincs szükség a teljes program átírására. Emiatt könnyen előfordul, hogy a tavaszi és őszi időszakban túlöntözzük, míg a nyári időszakban alulöntözzük a gyepet. Ez nem csak a gyep számára káros, de meglehetősen vízpazarló megoldás is. Ha öntözőberendezésünk van, olvassunk kicsit utána, hogyan kell azt helyesen használni!

Tehát: összességében a tavaszi és az őszi időszakokban a gyepet elegendő az 2-3 naponta egyszer megöntözni. Természetesen az aktuális hónap hőmérsékleti és csapadékossági sajátosságát megfigyelve.

Fűnyírás és gyepápolás

Mielőtt nekiesnénk a fűnyíróval vagy kerti traktorral az egész kertnek, vegyük szemügyre a szálak hosszúságát, hogy elegendő-e. Az első tavaszi nyírás előtt ugyanis érdemes néhány nappal több időt hagyni, mint általában, hogy a levelek kellően megerősödhessenek, így a későbbiekben nem lesz velük probléma. Az sem mindegy, hogy az első fűnyírások alkalmával mekkorára vágjuk azt a füvet. A levágott maradékot távolítsuk el a gyepről egy gereblye vagy egy lombseprű segítségével.

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl nagyra hagyják nőni a füvet, és utána egyszerre nagy mennyiséget vágnak le belőle, vagy épp ellenkezőleg, túl rövidre nyírják. Jó tudni, hogy az ideális hossza a fűnek tavasszal és ősszel 4-5 cm, nyáron 5-6 cm, egyszerre az 1/3 –át lehet probléma nélkül eltávolítani.

Fontos még, hogy havonta-kéthavonta egyszer élesítsük ki a fűnyíró késeit!

Szellőztessük a gyepet

Ha túlságosan tömör a gyep alatt a talaj, akkor nem képes jól hasznosítani a tápanyagokat. A talajban lévő hasznos organizmusok, például a földigiliszták a túl kemény, tömörített talajban nem tudnak megtelepedni. Ha igazán zöld fűre vágyunk, akkor rendszeresen szellőztetni kell a gyepet.

Ennek többféle módja lehet, amihez lehet speciális gépet is vásárolni vagy bérelni. Ha nagyobb területről van szó, és gyorsabban akarunk haladni, akkor a késes gyepszellőztetőt ajánljuk.

Ha kisebb a kertünk, nem kell csoda-eszközökre gondolni, a ház körül megtalálható kerti szerszámokkal is el lehet végezni a feladatot, legfeljebb kicsit lassabban haladunk. Egy hegyesebb végű gereblyével erősen át kell fésülni a gyepet. Így a lerakódott, elhalt növények maradványait fellazítjuk, majd összegyűjtjük. Ha már nagyon le van tömörödve a föld, és a gereblyézést kevésnek érezzük, akkor célszerű még vasvillával átszurkálni a gyepet. 10-15 centinként ha van egy villaszúrás, az már jó lesz.

Fontos, hogy amit fellazítunk, azt gyűjtsük is össze. Ezzel a mohásodást is megelőzhetjük.

Vizsgáljuk meg, nem beteg-e a füvünk

Ha halványabb, sárgás foltok jelenek meg a gyepen akkor valószínűleg a pázsit tápanyaghiányos. Jellemzően a vas és a nitrogén hiányzik a talajból. Enyhe vashiány esetén a gyep megsárgul, de súlyos vasklorózis miatt a gyep el is halhat.

A moha feltűnése savasságot jelezhet. A gyepnek a semleges pH a hasznos, így ebben az esetben ajánlott a talaj meszezése.

Gyomláláshoz jó tanács

Ha a gyepet jól ápoljuk és rendszeresen nyírjuk, nem sok bosszúságunk lesz a gyomokkal. Ha mégis valami nem tetsző üti fel a fejét, gyomirtó helyett késsel kiszurkálhatjuk őket vagy tőlevélrózsájuk közepére konyhasót szórhatunk.

Csúnya foltok javítása

A pázsiton néha durva, csomós növekedésű füvekből foltok jelennek meg. Ilyenkor a töveket késsel kanyarintsuk ki, majd emeljük ki, helyükre pedig fűmag, nedves tőzeg és jó minőségű talaj azonos arányú keverékét vessük.

