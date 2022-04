Kiadták a figyelmeztetést: még jég- és hódara is jöhet a mai égi locsolással

Húsvéthétfőn és kedden is folytatódik a hűvös, szeles, gomolyfelhős időjárás és emellé visszatérnek a záporok is. Egy magassági hidegcsepp húzódik a Kárpát-medence fölé, ami labilizálja felettünk a légkört: intenzív gomolyfelhőképződésre, kora délutántól egyre több helyen záporokra, egy-egy zivatarra is számítani lehet, melyeket jégdara, hódara is kísérhet.

A hegyekben, dombságokban hózáporok alakulhatnak ki, melyek átmenetileg ki is fehéríthetik a felszínt.

Szerdán már csak helyenként keleten, délkeleten előfordulhat kisebb eső, zápor. Lassan elhagyja térségünket a hidegcsepp, ezzel együtt pedig fokozatos melegedés kezdődik.

