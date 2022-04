Döbbenetes képek: Kékestetőn és ezeken a helyeken havat lapátoltak ma reggel

8 óra körül a Kékesen ki is fehéredett a táj, ekkor a havazás még javában tartott.

Az Időkép előrejelzése szerint kedden a napsütést gyakran zavarják majd gomolyfelhők, és több tájegységünkön is számítani kell futó záporokra, melyeket helyenként hódara, jégdara is kísérhet, néhol hózápor is előfordulhat, és egy-egy helyen esetleg az ég is megdörrenhet. Az alábbi képek jól mutatják, hogy az előrejelzés a Mátrában nagyon bejött.

Címlapkép: Getty Images