Különleges építmények lepték el a vasútállomásokat: mutatjuk, milyen célt szolgálnak majd

A fecskék szívesen építenek fészket a vasútállomásokon. Az épületek felújítása, korszerűsítése miatt a fecskék máshol keresnek lakhelyet. A vasúttársaság segíteni szeretné a madarak visszatelepítését az arra alkalmas helyek biztosításával, ezért döntöttek a kerámiából készült „műfészkek” felszerelése mellett a szakemberek.

A Zöld Dunakanyar Alapítvány is támogatja a hazai fecskeállomány gyarapodását, a Zöld Dunakanyar Program keretében 80 fecskebölcsőt adományozott a MÁV részére. Ezekből négy helyszínen összesen 38-at szereltek fel a MÁV munkatársai a héten. Nagymaros-Visegrádon 16, Kismaroson és Nagymaroson 6-6, Verőcén pedig 10 új „fecskeotthon” várja a lakhelyet kereső madarakat. Tervezetten a további 42 darabot is hamarosan felszerelik. A fecskebölcsők mellé fecskepelenkaként funkcionáló deszkákat is rögzítenek, hogy az állomás környezete is tisztán tartható legyen.

Tavaly a MÁV munkatársai a Szeged–Békéscsaba vasútvonal mentén kilenc, a dél-dunántúli térségben tíz állomáson helyeztek el 180-180 fecskebölcsőt. Idén újabb 10 dél-dunántúli helyszínre szeretnének kirakni további 160 darabot.

Címlapkép: Getty Images