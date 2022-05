Mérgező növények a kertünkben? Ezekkel a fajtákkal csak óvatosan

Ahogy az Agrárszektor blogjában olvashatjuk, a legtöbben nem is tudják, de bizony könnyen előfordulhat, hogy olyan növényt, virágot ültetünk a kertbe, amely mérgező. Vannak olyanok, amelyeknek csak egyes részei, de akadnak olyan dísznövények is, amelyek teljes egészében súlyosan mérgezők. Összegyűjtöttük, a magyar kertekben leggyakrabban előfordulható, és akár komoly károsodást is okozó növényeket - írja a balconygardenweb.com.

1. Nadragulya

A nadragulya bogyója és lombja egyaránt mérgező, akár már az érintése is okozhat károkat a testen, főleg ha sebek is vannak rajta. Ezért tehát a növényhez csak kesztyűben ajánlott hozzáérni. A nadragulya levele általában a virágzás idején tartalmazza a legtöbb méreganyagot, de a bogyója a legmérgezőbb. A mérge hányást, hallucinációt, szapora szívverést, tág pupillákat és akár halált is okozhat.

2. Gyöngyvirág

Sokak egyik kedvenc dísznövénye a gyöngyvirág, azt azonban nem mindenki tudja róla, hogy nagy mennyiségben tartalmaz mérgező anyagokat, és könnyen okozhatja állatok és emberek halálát is. Mindezek mellett komoly problémát okoz az is, hogy egy erősen invazív növényről van szó. A gyöngyvirágnak minden része mérgező, így a gyökerei, a virágai, a leveli és a bogyói is. Elfogyasztásuk súlyos bőrgyulladást és akár szívleállást is okozhat.

3. Leander

A leander nemcsak a kertekben, de utak mentén is megtalálható, sokan nem tudják azonban róla, hogy erősen mérgező. Már az égetése során keletkezett füst belégzése is okozhat károsodást. A leander bármely részének elfogyasztása még kis adagban is végzetes lehet, különösen a gyerekek számára, tartsuk tehát távol őket a növénytől. A leandernek tehát minden része mérgező, és akár egyetlen levél lenyelése is halálhoz vezethet.

4. Kaukázusi medvetalp

Habár a kaukázusi medvetalp nagyon jól néz ki, nem mindenki tudja róla, hogy a nedve erősen mérgező, és évente sokan halnak meg emiatt a növény miatt. A medvetalp olyan méreganyagokat tartalmaz, amelyek a bőrre kerülve komoly irritációt, hólyagosodást okozhatnak, szembe kerülve pedig akár vaksághoz is vezethetnek. Ha pedig a vérrendszerbe kerül a méreg, akkor az fájdalmas és gyors halálhoz vezethet.

5. Gilisztaűző varádics

A gilisztaűzö varádics valamikor egy nagyon értékes gyógynövény volt, ma már azonban inkább csak dísznövényként ültetik. Az állattenyésztők többsége azonban tart ettől a növénytől, mert a benne lévő méreganyagok károsak az állatokra és az emberekre egyaránt. A gilisztaűző varádics ha valamilyen formában bekerül a szervezetbe, akkor súlyos tüneteket okozhat úgy, mint gyengeség, letargia, sárgaság, láz, gyomor- és bélrendszeri rendellenességek, legrosszabb esetben pedig akár halálos is lehet az elfogyasztása.

6. Angyaltrombita

Az angyaltrombita csengőre emlékeztető virágai csodás díszítői lehetnek bármelyik kertnek, sokan ültetik is emiatt. Nem mindenki tudja azonban, hogy ez a növény mérgező, olyannyira, hogy elfogyasztása akár halálos is lehet, emberekre és állatokra nézve egyaránt. Az angyaltrombita bármely részének lenyelése bénulást, hallucinációkat, memóriavesztést, a legsúlyosabb esetben pedig halált is okozhat.

7. Ricinus

A ricinus babra hasonlító magja rengeteg méreganyagot tartalmaz, elfogyasztása néhány perc alatt halálhoz vezethet. Mivel nagyon szép dísznövény, a ricinus rengeteg parkban, nyílt területen és kertben megtalálható. A "ricinusbab" lenyelése lázat, köhögést, hasmenést, hányingert, légzési rendellenességet, erős izzadást, végső esetben pedig halált okozhat.

