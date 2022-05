Kész őrület, sosem látott divat hódít vidéken: tényleg olcsóbb a műfű, mint a valódi?

A fűnyírás, a locsolás, a sárga foltok, a vakondtúrás mind-mind megannyi probléma, amivel minden kerttulajdonosnak meggyűlik a baja, aki szép gyepre vágyik. Egy kertbe a fű telepítése, annak rendben tartása bizony időigényes és költséges mulatság – de erről nemrég a HelloVidék itt írt. Viszont lehetnek olyan szabadtéri terek, ahol telepített gyepszőnyeg nem igen él meg, itt jól mutathat a műfű. De mi is az a a műfű? Mennyibe kerül? Kinek ajánlott ilyet vásárolni? Most szakértők segítségével ennek jártunk utána.

Mikor és kinek lehet megoldás a műfű?

A műfű remek megoldás lehet teraszra, egy belvárosi erkélyre, vagy arra, ha csak egy üres kerti placcot szeretnénk feldobni, de nincs se föld, se éltető humusz (ami azért elengedhetetlenül fontos kelléke a szép és gondozott gyepnek). A kültéri műfű lerakása a medence körül is tartós és szép megoldás lehet. Ráadásul – vallják a műfű iránt elkötelezettek - még időt, energiát és pénzt is spórolhatunk vele. Öntözni sem kell, így akár hónapokra magára hagyhatjuk.

A műfűnek egyre nagyobb divatja van, sokan a teraszukat burkolják le vele, míg mások a kertbe is ezt választják az élő fű helyett. Elsődleges szempont lehet, ha ebben gondolkodunk, a praktikusság, ugyanis ezek a termékek tartós megoldást jelentenek és emellett dekoratív megjelenésűek is. Már elérhetők UV-álló termékek is, melyek az időjárás viszontagságainak is ellenállnak

– közölte a Praktiker szakértője.

A műfű előnye lehet még, hogy tényleg minimális energiabefektetést igényel a tisztán tartása. Gyomlálás, öntözés, fűnyírás helyett gondtalanul ejtőzhetünk a makulátlanul szép, zöld kertünkben vagy teraszunkon. A Praktiker szakértője azoknak is javasolja a műfüvet, akik szeretnének megszabadulni a rendszeres locsolás okozta magas vízdíjtól, vagy éppen mentesítenék magukat a rendszeres fűnyírástól, hogy a gyep gondozására szánt idő felszabaduljon. A műfű megoldást jelenthet az allergiás embereknek is, ugyanis megszabadulhatnak a kellemetlen tünetektől. A termék állatbarát, nem kopik ki, így hosszú ideig élvezhetik tulajdonosaik a dekoratív kertjüket.

A Praktiker szortimentjében például alapvetően kétféle műfű található meg: darabos és tekercses – mindegyik változat többféle minőségben érhető el – tudtuk meg a barkácsáruháztól. Ezekből is alapvetően 7 féle termék kapható jelenleg, többféle ebből több méretben is vásárolható.

Árban olcsóbb, mint a valódi gyep vagy a gyepszőnyeg?

Egészen az alapminőségtől a magasabb minőségű (nagyobb szálmagasságú) termékek is elérhetők már az itthoni áruházakban. Az alacsonyabb szálmagasságú termékek kedvezőbb árúak, azonban minél élethűbb, minél magasabb szálmagassággal bír egy termék, annál drágább.

A Praktikerben

a legolcsóbb termék 3.299 forint / m2 áron érhető el, a legdrágább 8.997 forint / m2 áron,

utóbbi terméknek már 40 milliméteres a magassága és 3 m2-es darabokban vásárolható meg. A szakértők azonban azt tanácsolják, hogy jól nézzük meg, milyen árfekvésben milyen műfüvet választunk, vannak ugyanis környezetbarát megoldások, amelyek garantáltan nehézfém-, ólom- , kadmium és poliuretán mentes, így nem tartalmaz semmiféle mérgező anyagot.

Összehasonlításként: ha a valódi gyep telepítésének árával hasonlítjuk össze, akkor látszik, hogy a valódi gyep kialakítása - maga a fűmag vagy a gyepszőnyeg ára - olcsóbb. HA az anyagiakat nézzük, akkor a legspórolósabb megoldás (ha adott a talaj) a fűmag, annak összköltsége 1000 forint / négyzetméter. Ez körülbelül fele annyiba kerül, mint a gyepszőnyegé, aminek négyzetmétere most 2000 forintra jön ki. Ebben az árban a fűmagon túl már azt is belekalkuláltuk, hogy a fűmagot, míg szőnyeg lesz belőle, trágyázni és locsolni is kell.

Hogyan tisztítsuk a műfüvet?

Nyírni, na azt nem kell, ennyi előnye már biztosan van a műfűnek! A teraszra vagy az erkélyre, udvari beállóba lehelyezett műfüvet elég, ha csak néha kiporszívózzuk. Amennyiben az erkélyre telepített, vagy beltéri műpázsit nincs leragasztva, bátran ki is lehet rázni. Porszívózás, vagy kirázás után egy hagyományos felmosóval áttörölhetjük, így eltávolíthatóak a szennyeződések is. Egy átlagos mennyiségű csapadék sem okoz gondot a fűszőnyegnek, amennyiben megfelelően ki van alakítva a víz elvezetése, de nagyobb esőzések esetén érdemes lehet leseperni róla a vizet. Mindenekelőtt, tanácsolják a szakértők,

még a műfű lefektetése előtt érdemes kitalálni a vízelvezetés módját!

Ha azonban focipálya méretű területet szeretnénk rendben tartani, abban az esetben érdemes igénybe vennünk egy professzionális műfüves pályakarbantartó gépet. A sportolás céljára használt műfű sokkal jobban ki van téve a sérüléseknek, mint az otthoni használatra kialakított gyep. Egy profi gép képes a betömődött töltőanyagnak a fellazítására, pótolni tudja, ha valahonnan hiányzik a homok, pillanatok alatt képes beseperni a területet, összegyűjti a szemetet. Az otthoni műfű tisztításához azonban nem szükséges ipari gépeket bevetnünk. A lehulló faleveleket, szemmel látható szennyeződéseket, kisebb szemeteket érdemes egy egyszerű gereblyével, cirokseprűvel, vagy lombfújóval összeszedni. Amennyiben szükséges, slaggal át is locsolhatjuk a felületet. Makacsabb szennyeződések esetén pedig tisztítószereket is bevethetünk.

Ha nyírni nem is kell, de borzolgatni igen!

A manapság piacon kapható holland pázsitok és házi felhasználásra telepített műfüvek rendelkeznek egy úgynevezett száliránnyal. A műfű telepítésekor azt ajánlják, hogy a száliránnyal ellentétesen seperjük át a pázsitot, mert ez az eljárás megakadályozza, hogy túlságosan csillogó és mű hatást keltsen a gyep. Azt viszont kevesebben tudják, hogy a műfű felborzolását érdemes rendszeresen elvégezni, mert csak pár percet vesz igénybe, mégis sokkal élethűbb hatást tudunk varázsolni vele.

A műfű ráadásul fagyálló, ezért a havat sem kell feltétlenül eltakarítani róla. A bogarak és meztelencsigák sem tudnak kárt tenni benne, de a vakond is messze elkerüli.

A tűző nap sem tud kárt tenni benne, enyhe elszíneződés is csak hosszú évek után fordulhat elő. A jobb minőségű műfüvek élettartama jellemzően 10-15 év – ebben gondolkodjunk azért! A jobb minőségű és tartósabb műfüvek égésálló anyaggal vannak bevonva, nem tudnak kiégni. De azért ajánlott nem a műfűben eloltani a cigit! A grillező közvetlenül műfű mellé helyezését sem javasoljuk. Bár kigyulladni nem tud, de azon a ponton, ahol ráesik az izzó parázs vagy a cigicsikk, megolvadhat a műfű felülete.

Hogyan tegyük le, kell hozzá mesterember?

A szakemberek azt tanácsolják, ha kertben szeretnénk letenni a műfüvet, akkor legalább 10-12 cm vastagságú murvaágyazatra lesz szükség az egyenletes felület kialakításához. Amennyiben erkélyre, vagy teraszra kívánjuk lerakni, akkor elég a beton, vagy szigetelő felületre azonnal rátehető. Csak egy kritérium van, hogy legyen megoldva az elfolyás, hogy a víz szabadon el tudjon folyni. Még egy fontos dolog: a műfű lerakásához még szakembert sem kell hívni, magunk is megcsinálhatjuk, nincs is másra szükség, csak teraszok és erkélyek esetében műfű ragasztóra és ragasztószalagra.

A műfű már nemcsak zöld lehet

Lehet elsőre meglepő a hír, de már online webáruházakban kaphatóak különböző színű műfüvek is: lila, kék, narancssárga, fehér, de a színskála folyamatosan bővül.

A műfű telepítésénél fontos, hogy az idő száraz legyen és ne legyen se túl hideg, se túl meleg. A hőmérséklet szempontjából a 15-30 °C az ideális. A megfelelő hőmérséklet azért fontos, hogy a műfű kellőképpen kirúgja magát. A száraz idő pedig azért fontos, hogy a ragasztó megfelelően meg tudjon kötni - ajánlják a szakemberek.

Fontos kérdés még: tehetünk rá egyáltalán kerti bútort?

Mi lesz akkor, ha a műfűre kerti bútort teszünk? Igen, bizony a lábai alatt lelapulhatnak a szálai, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy tömörebb, sűrűbb műfüvet vásároljunk. Ha huzamosabb, jelentősebb terhelés esetén a műfű szálai lelapulhatnak, esetenként meg is sérülhetnek. Ilyen például a focizásra szánt terület vagy a hintaállványok alatti rész, ahol minden használatkor ugyanazok a pontok vannak nagy igénybevételnek kitéve. Ha tudjuk, hogy a műfűvel borított terület jelentős igénybevételnek lesz kitéve, érdemes olyan műfüvet választani, amit kifejezetten erre a célra fejlesztettek ki.

Címlapkép: Getty Images