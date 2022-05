Felejtsd el a méregdrága bolti teákat: ilyen egyszerűen készítheted el otthon, fillérekből

Magunk is, mióta kitavaszodott, így kezdjük a reggelt: körbejárjuk a kertet, aztán amihez éppen kedvünk van, olyan gyógynövényt gyűjtünk a bögrénkbe. Mindig kerül bele friss csalán és citromfű, de gyakran szedünk hozzá málna- vagy szederlevelet. De önmagában is remek napindító lehet friss mentából vagy a most virágzó kakukkfűből is teát készíteni.

Tényleg az egyik legkézenfekvőbb, ha egy isteni italra vágysz, és elfogyott otthon a teafű, vagy csak sajnálod a pénzt a 700-800 forintos bolti dobozosra! Nincs más dolgod, mint körbejárni a kerted. Ahogy az alábbi videón is láthatjátok majd, alapként szedhetünk egy kis csalánt, aztán mehet bele pásztortáska, zsálya, árvácska, egy kis citromfű is, majd pitypang a végére! Végül forrázzuk le az egészet, hagyjuk pár percig ázni, aztán szűrhetjük is le. Íme a videó, ha szeretnétek ellesni a Tiktokon megosztott praktikát:

Egy a lényeg, érdemes, bármekkora kertünk is van, egy kis területet szabadon hagyni, ahol kedvére nőhet a csalán és a pitypang, de ajánlatos saját kis fűszer- és gyógynövényes ágyást is készíteni, hogy legyen miből válogatni! Fontos még, hogy csak olyan helyről gyűjtögessünk, ahol tudjuk, nem járnak a háziállataink, és nincs közel az út sem!

Mit tegyünk, ha nem kertes házban lakunk?

Mit tehetnek azok, akiknek még egy erkélyünk sincs, ahol friss gyógynövényeket termeszthetnek? Nekik sem kell lemondaniuk a gyógynövények csodálatos erejéről. Nincs is ugyanis annál pihentetőbb program, mint felpattanni egy bringára, aztán keresni egy távolabb eső erdőszéli rétet, majd elő a vászonzacskókkal, és már lehet is magunknak friss csalánlevelet, vadszeder-levelet vagy épp fenyőrügyet gyűjtögetni!

Ezernyi gyógyhatású növénynek van most itt a szezonja

Felsorolni is nehéz, de hozunk még pár, sokak számára ismerős, és könnyen felismerhető gyógyhatású növényt, ami szintén ebben az időszakban gyűjthető. Érdemes ezekre is rákeresni:

Csalán: az egyik legjobb vértisztító növény, feloldja az anyagcseréből származó salakanyagokat, eltávolítja a szervezetből a mérgeket. A vesét fokozottabb vízkiválasztásra serkenti, csökkenti a vér húgysavszintjét, ezért hatékonyan alkalmazható köszvény, ízületi gyulladások, reumatikus megbetegedés kezelésére. A régi módszert, hogy a fájdalmas végtagokat a csalán friss hajtásaival csapkodják meg, ma is alkalmazzák. Lázcsillapításra, vérszegénységre és kiütésekre is használjuk. (Forrás: Györgytea.hu) További érdekességeket itt olvashatsz róla!

idegerősítő és nyugtató hatásáról ismert. Alvási zavarokra, kezdődő depresszióra, idegnyugtatásra, ideges eredetű szívpanaszokra használjuk. Serkenti a máj működését, emésztésjavító, puffadásgátló. Izzasztó hatása is van. Szabályozza a pajzsmirigy működését és csökkenti a túlműködésből adódó idegességet. Menstruáció előtti idegfeszültség csökkentésére is alkalmas. A benne található polifenolok antivirális tulajdonságúak, segítik az ajakherpesz gyógyulását, és felére csökkentik a vírusfertőzés kiújulásának gyakoriságát. Mezei kakukkfű: nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Vérbőséget fokozó hatása javítja a vérkeringést, vérszegénység esetén kiváló. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulladások. Orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van. Újabban vírusos betegségekre javasolják. A nők növényének is nevezik, mert megszünteti a vérzési rendellenességeket és a görcsöket. Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású. Kisgyermekek fürdővizében enyhíti a hasi görcsöket, erősíti az immunrendszert.

teája gyomor- és nyombélfekély esetén hámosít, vastagbélgyulladásnál csökkenti a gyulladás mértékét. Jó hatása van az emésztőrendszerre, segíti az emésztést, a máj működését, epehajtó, szélgörcsoldó hatású. Alkalmazható menstruációs problémákra és változókori tünetek enyhítésére. Látásjavító, mivel tisztítja a szemfenék ereit. Antibiotikumos kezelésekhez is használhatjuk. Külsőleg kiváló sebgyógyító, fertőtlenítő. Közönséges orbáncfű: egyre ismertebb, igen kiváló gyógynövény idegességre és depresszióra. Igazi diadalmenetben vonult be a XX. században az akadémikus gyógyítás világába. Németországban, ahol a gyógynövények alkalmazása nagyon elterjedt, az orbáncfűteát antidepresszánsként, általános hangulatjavítóként, stresszoldóként, nyugtatóként írja fel az orvos.

igen jóízű tea készíthető belőle. Planta tea néven a 60-as évekig volt forgalomban egy, a fekete teát helyettesítő készítmény, mely szederlevélből készült. Az erdei szederlevél forrázata leginkább az ízületi betegségekre (reuma, köszvény) és a cukorbetegségre ajánlott. Hatásos az immunrendszer hibás működése ellen, és vérszegénységet, fogínyvérzést, lázat, bőrkiütést, menstruációs rendellenességeket is kezelhetünk vele. Tonizáló és méregtelenítő hatása egyaránt van. Utóbbi teszi alkalmassá köszvény gyógyítására. Antibakteriális tulajdonsága miatt húgyúti betegségeket, fehérfolyást kezelhetünk vele. Tannintartalma miatt összehúzó hatású, ezért hasmenés ellen eredményes. Izzasztásra és vizelethajtásra is használják. Pásztortáska: évszázadok óta használatos izomfájdalmak enyhítésére, vérző sebekre, különféle ekcémás tünetek kezelésére bőrápolási céllal. A pásztortáska a menstruációs ciklus szabályozásában is segíthet. A méhizmokat stimulálja, csökkenti a menstruációs fájdalmakat is. Teája javítja a keringést, értisztító hatású. A növény virágos leveles hajtását gyűjtjük.

Jó tudni, mennyit gyűjthetünk Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására megalkotott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szerint a gyógynövény (gomba és vadgyümölcs) gyűjtése erdei haszonvétel. Személyenként és naponként legföljebb 2 kilogramm gyűjthető szabadon, a nem védett területen, állami erdőben. Ez a gyűjtött mennyiség kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az egyéni szükségletet (2 kg/nap/fő) meghaladó gyógynövény (gomba, vadgyümölcs) gyűjtéséhez a nem védett természeti területen az állami erdőgazdálkodótól előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni.



2 kiló azonban nem kis mennyiség, ezen kívül tehát még arra kell figyelnünk, hogy ne természetvédelmi területen álljunk neki a szedegetésnek!

Címlapkép: Getty Images