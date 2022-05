Egyre többen vesznek ilyen luxusmedencét a kertbe: ennyibe kerül, ez benne az extra

Az építőiparban is használt acélháló ára mintegy 72 százalékkal emelkedett 2021 őszéhez képest. A betonacél 46 százalékkal lett drágább. A világjárvány miatt az árak az elmúlt két évben történelmi csúcsot értek el, amit tovább fokoz az orosz-ukrán háború, a megnövekedett energiaköltségek, az érc, a kokszszén és a vashulladék nyersanyagok piacán kialakult árharc, valamint a megemelkedett fuvardíjak az üzemanyagárak emelkedése miatt.

A teljes globális piac acél exportjának közel 10%-át Ukrajna és Oroszország biztosította. Az euró zóna közel 30 millió tonna acélt importált, amelynek 20%-a Oroszországból érkezett és körülbelül 10%-a indiai acél gyártóktól.

A lakossági medencevásárlók és használók idén a tavalyihoz képest megemelkedett árakkal számolhatnak, mintegy 20-40 százalékot nőtt a medencék ára.

Itt is égető a munkaerőhiány

A hazai medencekivitelezők évek óta küzdenek a munkaerőhiánnyal, ezért aki épített medencét szeretne, legalább fél, de inkább egy évvel tervezzen előre. A készmedencék elérhető alternatívát kínálnak, és a telepítéshez is könnyebb szakembert találni, mivel ezek a medencék hetek helyett 1-2 nap alatt készen lehetnek.

A kerti medencéknek számtalan fajtája van, így bőven tudunk válogatni igényeinknek és pénztárcánknak megfelelően. Az egyik legnépszerűbb megoldás a fémfalú, talán ez telepíthető a leggyorsabban. Élettartamát tekintve is profi megoldás, mert mintegy 25 évig nincs vele gondunk, azon kívül, hogy a fóliát 10 évente érdemes cserélni.

Egy betonmedence fólia bevonattal szintén tartós alternatíva, de a fóliát itt is cserélni kell. Hátránya viszont, hogy építése komolyabb betonozást és zsalukövezést igényel, így a megfelelő szakemberek elengedhetetlenek az építéshez, úgyhogy ha erre esik a választásunk, ne ugorjunk neki házilag a kivitelezésnek (persze megoldható egy ügyes brigáddal), inkább bízzuk szakemberre a kérdést.

Ha nem kell az anyagiak miatt aggódnunk, akkor válasszuk a drágább kategóriába tartozó kerámia típust.

Míg az előzőeknél a forma a fantáziánkra van bízva, itt leginkább előre gyártott formák és méretek között válogathatunk. Ennél a fajtánál különösen fontos figyelni a környezetre, mivel mérettől függetlenül óriási terület kell az építkezéshez a munkagépek miatt. Részben emiatt sokkal drágább buli egy ilyen kiépítése.

Ezek mellett kaphatók műanyag verziók is, melyek kerámia réteggel erősített üvegszálas poliészteres műgyantából készülnek. Ezek azok a jellemzően kék medencék, amiben beépített lépcső van, gyakorlatilag ásni kell egy lukat és bele helyezni. Telepítésük egyszerű, ám kevésbé mutatósak és az élettartama is pár évtized. Viszont könnyen cserélhető ha elhasználódik.

A szakértő szerint inkább 40 százalékos a jelenlegi drágulás

Tavaly ilyenkorhoz képest bizony jócskán megnőttek a medenceárak is, inkább 40, mint 30 százalékkal, ahogy a beépítés költségei, a munkadíjak is emelkedtek annyival. Ennek ellenére mi itt Debrecenben azt tapasztaljuk, hogy a kereslet szerencsére nem csökkent, folyton időhiányban vagyunk, annyi a megrendelés. Ugyanakkor a mi cégünk karbantartást, javítást, felújítást is vállal

- kezdte Gyarmati János medenceszakértő, a debreceni Every Skill Kft ügyvezetője.

Az első és legfontosabb a helyi, otthoni adottságok felmérése, és az anyagi lehetőségeink mérlegelése. Vannak az "azonnal használom" típusú medencék, amelyeket csak fel kell fújni, megtölteni vízzel, és mehet is a pancsolás. Aztán vannak a belépő szintű medencék, a nagyobb méretű, felfújható pereműek, a merevfalú csővázasak, amelyek már eggyel magasabb kategóriába tartoznak, és a polipropilén anyagú csővázas medencéket akár a földbe is süllyeszthetjük. Ez utóbbiak kevésbé elterjedtek még itthon a szakértő szerint.

Azt kell először is figyelembe venni, mekkora a rendelkezésre álló terület, hol van a kertben a napos rész, az árnyékos rész, hová célszerű tenni vagy építtetni a medencét. Ugye fontos, hogy kellően átmelegítse a vizet a nap, de ne égjen le benne senki, így kell egy kis félárnyákos, árnyékos időszak is. Aztán azzal is számolni kell, hogy a kutya vagy a macska beleeshet-e, ebből a szempontból a minél magasabb medence a kedvező, hogy szétkarmolhatja-e a falát a macska, szétrágja-e az oldalát a kutya - történt ilyen is már a vevőinkkel -, és ennek tükrében lehet anyagot, típust választani. Az ár mérlegelése ezután következik

- mondta el Gyarmati János, aki több mint húsz éve foglalkozik Debrecenben medenceépítéssel, valamint uszodatechnikai eszközök értékesítésével.

1. Felfújható és felfújható peremű medencék

Jó ár-érték arányban kapható ez a típus, ha okosan válogatunk. Mivel az anyaga sérülékenyebb a merevfalú medencéknél, szükséges néhány kiegészítő hozzá, hogy ne csak egy szezonra szóljon. Ez a típus nem téliesíthető, így a hideg beálltával leengedve, kitisztítva fagymentes helyre kell tenni.

A felállítási elv tekintetében ezek a medencék földfelszínre állíthatóak, a süllyesztésük tilos. A vizet vagy a felfújt perem által okozott szűk gallér vagy az összeállított fémvázra erősített fólia tartja. A vízforgatók mára megbízható, jó minőségű és bizonyos értelemben nagyon innovatív fertőtlenítési módszert használnak (pl. intex ózon generátor). Előnyei a gyors felállítás, a kedvező ár, a folyamatos alkatrész biztosítottsága. Hátrányai közé tartozik, hogy a földfeletti felállítás miatt mozognak az oldalfalak, nem stabil a perem. A puhafalú, felfújható peremű, 3,6 méter átmérőjú, kör alakú medence 1 méter vagy 1,2 méter mélységben 40ezer forinttól kapható, ez az egyik legnépszerűbb típus a vásárlók körében.

2. Merevfalú, csővázas medencék

A merevfalú medence a mobil medencék jolly jokere. A merev fémváz és a fémpalást elég stabil tartású ahhoz, hogy talajra, illetve süllyesztve is telepíthető legyen. Gyönyörűen alakítható a környezete, téliesíthető, és megfelelően karbantartva éveken keresztül gond nélkül használható.

Aztán az is fontos szempont a választásnál, hogy hányan is használják majd rendszeresen a kiválasztott medencét. Ha egy család szeretné benne végiglubickolni a nyarat, számít az is, milyen nagyok már a gyerekek, akik használni fogják.

Az a tapasztalatom, hogy egy négy-öttagú családnak, ahol a gyerekek még 10-12 évesek, egy kisebb kertben vagy egy nagyobb teraszon felállítva elég lehet egy 3,6 méter ármérőjű körmedence, persze a nagyobb még jobb. Ez praktikus is, hisz egy-két karcsapást még egy felnőtt is tehet benne, és viszonylag kevés helyet foglal el, egy nagyobb teraszon is elfér. Ugyanis az sem mindegy, hová teszi le a medencét az ember. Ha azt akarjuk, hogy ne sérüljön, egyenletes legyen alatta a talaj, érdemes tenni alá medencefóliát, de ez nem biztos, hogy szép megoldás, és átmeneti, főleg egynyári, felfújható medencéknél kivitelezhető. Jobb, ha van egy kis épített rész térkövekből vagy hajópadlóból, csiszolt lécekből, amin stabilan megáll a nagyobb medence is

- folytatta a szakértő.

Merevfalú csővázas medencét három méter körüli átmérővel 80-90 ezer forintért vásárolhatunk. Nagyon szeretik az emberek, ebből van a felfújható peremű mellett a legtöbb az otthonokban.

3. Földbe süllyesztett medencék

Ebben az esetben komolyabb költségekkel számolhatunk. Meg kell ásni a medencealapot, vagyis a gödröt, amibe beletesszük a medencét, le kell betonozni, de minimum medencefóliával jól kibélelni a leegyengetett talajt. Erre a célra csak a drágább medencék a jók.

A fémpalástos medencék nagy előnye, hogy a medence oldalaként szolgáló galvanizált porszórt fémlemez merevséget ad a medencetestnek. A lemez homogén törésmentes egységet alkot, ezért ezek a medencék meghatározott formavilágot képviselnek. Léteznek kerek, ovális illetve enyhe nyolcszög alakúak. Klasszikus értelemben nincs alsó lemez a medence alatt, a fólia ad vízzáró réteget mintegy belső bélés a föld (beton) és a fémpalást által meghatározott ovális testben vagy hengerben. A medence alá érdemes 6-10 cm vasalt beton alapzatot készíteni. Erre azért van szükség, hogy a földből kinövő erősebb gyomoktól, gyökerektől megvédjük a fóliát, a medence vizéből adódó terhet elviselje a medence alja. Érdemes a kész betont önterülő padló kiegyenlítővel kiönteni, ami esztétikailag jelentősen javítani fog a kész medence látványán. A padlókiegyenlítő sima felületet képez, így később a beton egyenlőtlenségei nem fognak látszódni a medence alján.

A fémpalástos medencék süllyeszthetőek és földfelszínre is állíthatóak. A kerek medencéknek oldaltámasztás nem szükséges, amennyiben a medence köré nem nehéz térkő lesz telepítve. Az ovális medencék esetén a párhuzamos falak külső támasztását kell megoldani.

4. Fa medencék

Az autokláv impregnálással készült, időjárásálló fa szerkezetű medencékre a gyártók általában 10 év garanciát biztosítanak. Telepítésük lehet földfeletti, félig süllyesztett vagy teljes mértékben besüllyesztett is. A fa medence nemcsak nagyszerű fürdési élményt biztosít, de természes anyagával bármilyen stílusú kert dísze is egyben.

A fa medence szerkezete acélrudakból áll, amik biztosítják a megfelelő tartást a víz nyomása ellen oldaltámaszok nélkül. A medence teste előre gyártott fa elemekből áll össze, ami minimális szerszámigénnyel összeállítható. Belülre kerül az UV-álló PVC fólia, majd a fali átvezetők, amikhez a vízforgató csatlakoztatható. A fa medenceék vizét homokszűrős vízforgató keringeti.

A fa elemeket úgy kezelik, hogy tíz évig is ellenálljanak a vegyszerezett víznek, az időjárásnak, a gombáknak és rovaroknak. Külön kezelést, lakkozást nem igényel összeállítás után. Ez az oka, amiért tartós fa medence házilag nem készíthető.

A Pontaqua Timber kerti medence 3-8 méteres méretben kaphatóak szögleges, ovális és kör formában. Olyan masszívak, mint egy épített medence, és fürdési élményben sem maradnak el a beton medencéktől, hatásában, kinézetben pedig lényegesen szebb és elegánsabb, mint egy polipropilén medence.

A kényelmesebb karbantartás érdekében ajánlott automata medence porszívó használata a mednece aljának tisztán tartásához. A medencefűtés szolártakaró, szolárszőnyeg vagy hőszivattyú segítségével oldható meg. A fa medencék ára 0,9 millió és 2,5 millió forint körül mozog mérettől függően, ehhez jön még hozzá a beszerelési-beépítési munkálatok díja, valamint a kiegészítők költsége.

5. Épített medencék

Az épített medencék a luxus érzését adják. Az olcsónak számító, legkisebb épített medence 1,5 millió, az átlagos épített medence 4 millió, a prémium épített medence pedig legalább 8 millió forintba kerül.

A megvalósításnak csak a képzelet és a pénztárca szabhat határokat. Bármilyen formavilág kialakítható, a medence falborítása lehet fóliás vagy akár csempézett is. Az elmúlt években megjelentek a hungarocell építőkövek, melyek segítségével könnyebben építhető fel a medence és a test hőszigetelése azonnal biztosított. Ezek a medencék mindennel felszerelhetőek, érdemes ezekbe lépcsőt és/vagy ülőpadot építeni, ami a medencébe lépést jelentősen megkönnyíti, főleg azokban az esetekben, ha gyerek vagy idős személy is használná azt. Ezekből az elemekből akár több medenceszakasz is kialakítható, így építhető a medence mellé egy gyerek pancsoló, amiben a gyerekek biztonságban játszhatnak a vízben távol a mély, úszásra alkalmas medencétől. A fóliás medence esetén a fólia élettartama 15-20 év is lehet. Előnyei a változatos forma- és színvilág, a tetszőleges méretezés, valamint extrák is beépíthetők: látvány és élményelemek. Kivitelezési ideje nagyjából két hét.

Beépített medencét minimum 5x2,5 métereset csinálunk, ennél kisebbe belekezdeni sem érdemes, de gyakoribb a 6x3 méteres szabvány, amit kérnek. Mire lebetonozzuk, a vízforgató-rendszert beépítjük, a környezetét is megcsináljuk, járólapozással, járdával, mindennel együtt egy ekkora medence már úgy 6 millió forintból jön ki

- osztotta meg velünk Gyarmati János.

Aktuális medenceárak 2022-ben

Polipropilén, műanyag medence:

kör alakú, műanyag: 100000 – 700000 Ft

téglalap alakú: 400000 – 1300000 Ft

ovális műanyag: 400000 – 1300000 Ft

Fémpalástos fóliaburkolatú medence:

Deluxe kerek homokszűrővel: 120000 – 600000 Ft

Fémpalástos kör szűrő nélkül: 120000 – 400000 Ft

Ovális fémpalástos szűrő nélkül: 400000 – 1000000 Ft

Kör alakú fehér acél palásttal: 190000 – 400000 Ft

Üvegszálas műgyanta medence:

Téglalap alakú medence sarok lépcsővel, gépészettel: 1200000 – 2000000 Ft

Téglalap alakú medence normál lépcsővel, gépészettel: 1000000 – 1800000 Ft

Ovális medence lépcsővel, gépészettel: 1500000 – 2000000 Ft

Beton medence ára komplett kivitelezéssel:

5x3x1,2 m: 2500000 – 3000000 Ft

6x3x1,2 m: 3000000 – 3200000 Ft

8x4x1,2 m: 3500000 – 4000000 Ft

5x3x1,5 m: 3200000 – 3500000 Ft

6x3x1,5 m: 3500000 – 4000000 Ft

8x4x1,5 m: 4000000 – 4500000 Ft

Fémkeretes medence:

Kerek fémvázas medence szett vízforgatóval: 30000 – 50000 Ft

Téglalap alakú fémvázas: 40000-60000 Ft

Rattan hatású kerek fémvázas: 80000 – 100000 Ft

425x250x100 m Ovális medence, vízforgatóval: 100000 – 140000-Ft

Puhafalú és felfújható medence:

Üst alakú puhafalú medence 244×66 cm: 8000 -12000 Ft

Üst alakú puhafalú medence 305×76 cm: 15000 – 25000 Ft

Felfújható családi medence 230x230x66 cm: 15000 – 25000 Ft

Felfújható csúszdás gyerekmedence 380x175x70: 15000 – 20000 Ft

Felfújható kisméretű gyermekmedence: 5000 – 15000 Ft

Medence gépészet árak:

Belógatós keringető-szűrő:

6 m3/óra teljesítmányű – 80.000 – 95000 Ft

10 m3/óra teljesítményű – 90000 – 100000 Ft

40 m3/óra teljesítményű – 100000 – 115000 Ft

60 m3/m3 teljesítményű – 120000 – 140000 Ft

Vízforgatók

homokszűrős vízforgató kis méretű medencéhez: 100000 – 140000 Ft

homokszűrős vízforgató nagyobb medencéhez: 120000 – 170000 Ft

sóbontó generátor kicsi: 45000 – 60000 Ft

sóbontó generátor nagy: 60000 – 90000 Ft

Egyéb kellékek

téli medencetakaró kerek medencéhez: 14000 – 70000 Ft téli medencetakaró ovális medencéhez: 20000 – 50000 -Ft téli medence takaró szögletes medencéhez: 40000 – 180000 Ft

Uszoda vegyszerek

algamentesítő: 1500 – 10000 Ft

bróm tabletta: 15000 – 25000 Ft

klór granulátum: 2500 – 10000 Ft

A fentebbi felsorolásban szereplő árak a fix24.hu tájékoztató jellegű árai, nagyban függnek az adott medence minőségétől, készítőjétől, a kivitelezés helyszínétől, a szakemberek munkadíjától és az egyedi igényektől.

