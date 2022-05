Horror áron kínálják a magyar epret: mutatjuk, hol szedhetsz magadnak sokkal olcsóbban

Április végére a fűtött létesítményekben termelő hazai szamócások már végeztek a betakarítással, a hidegfóliás termesztők is megkezdték a hónap elején a szüretet – így már biztos, ha drágán is, de hetek óta kapható a magyar eper a piacokon. A hazai szabadföldi termesztők viszont csúszásban vannak, két éve május második hetében országszerte lehetett Szedd magadban eprészni, idén a dömping viszont csak a hónap végére várható, akkorra lehet számottevő termés. A szezon aztán 4 héten át is eltarthat, de ez nagyban függ majd az elkövetkező hetek időjárásától – közölték az általunk megkérdezett vidéki termelők, akik azt is elárulták a HelloVidéknek, hogy idén úgy tűnik, van remény a gazdag termésre! Végezetül összeszedtük a magyar Szedd magad eperföldeket is, amiknek holnapját érdemes lesz már lassan nézegetni!

Amit a hazai termőterületről tudni kell

A hazai szamóca piacán rengeteg a kistermelő, ezért termőfelületet nehéz becsülni. Már 2-3 hektár szamóca termelése is akkora munkaerőigénnyel jár, hogy a mai viszonyok között szinte megoldhatatlan ennyi embert találni, ezért Magyarországra jellemzőek az 1 hektár alatti kistermelők.

Sajnos látszik, hogy ültetvénytelepítésre nagyon kevés régi termelő adott be pályázatot. Ennek oka lehet, hogy a viszonylag kis területek miatt nehéz volt pályázatírót találni. A szamóca következő évi termőterületét erősen meghatározza az előző évi piaci ár. A 2017-2018-as években területcsökkenést figyelhettünk meg, de 2019-től már jó áron volt értékesíthető a termék, ezért ismét bővülést tapasztalhattunk.

– közölte a FruitVeb.

A magyar szamócatermesztés legjelentősebb körzetei egyébként, ahogy a következő ábrán is látszik, az Alföld, ott is Bács-Kiskun megye viszi a prímet.

Az idei csúcsszezonra még pár hetet várni kell

A május második hetében már látszik, hogy az elmúlt hét 25°C feletti csúcshőmérsékletű napjai közelebb hozták a szabadföldi szamóca szedésének kezdetét – írja a FruitVeb is. Ez azt jelenti, hogy várhatóan már május 20-22. körül jelentős mennyiségben találkozhatunk szabadföldi terméssel a piacokon. A fóliás termesztők már a korai fajták vége felé járnak, a legnépszerűbb Clery lecsengő fázisban van, míg a Joly és az Asia idénye a közepe táján tart.

A fóliás állomány betakarításának utolsó szakasza ezért várhatóan valamennyire mégis össze fog csúszni a szabadföldi áru megjelenésével, várhatóan 7-10 napos közös időszak várható. A szabadföldi szamócát jó egy hét múlva Szeged környékén kezdik szedni először, majd Lajosmizse körzete, aztán a Nyírség és Somogy következik.

– nyilatkozta Tóth-Babits Dorina a FruitVebbel.

Óráról-órára változhat a szamóca ára

Jelenleg a nem hazai termesztésű szamócákból akciósan találhatunk 1200-1500 forint/kg környéki áron, de azért jellemzően még 2000-2500 forint/kg között mozog. A Nagybani Piacon most 1900 ft/kg-ért megy az eper. Ebben az időszakban azonban gyorsan változik az első tavaszi gyümölcsünk kilónkénti ára, a hazai termesztésű szamóca termelői ára ugyanis mindig attól függ, hogy éppen mennyi áru van az adott piacon. És persze a minőség is befolyásoló tényező, vagyis, hogy mekkora szemű a gyümölcs.

Egyik szélsőértékként az 1600 Ft/kg (8000 Ft/5 kg-os kiszerelés) környéki ár említhető a „nagy” (kb. 2,5 cm feletti) szamóca esetében, és 1200 Ft/kg körül a „kis” szamócánál, de az adott piacon levő áru bőségétől függően előfordul, hogy rövid ideig 1000 Ft/kg alatti árba is beleszaladhat a termelő. Mivel szombat esténként nincs nagybani piac, ez különösen a vasárnapi és hétfői árut érintheti, amikor két napi szedés kerül a piacra. Ezt a volatilitást csak azok a termelők tudják elkerülni, akik a nagy kiskereskedelmi láncokkal kötöttek hosszú távú szerződéseket (ezt általában külön kötik a fóliás és a szabadföldi termésre).

– közölte Tóth-Babits Dorina, aki még hozzátette, ezzel szemben május közepén a magyar termésű szamóca fogyasztói ára a 2000-2500 Ft/kg közötti sávban mozog, függetlenül attól, hogy milyen áron szerezte be a viszonteladó.

Kevesebb a szamóca most a piacokon

A tavalyinál érezhetően kevesebb hazai szamóca van a piacon, ami egyrészt annak köszönhető, hogy a virágzáskor kedvezőtlenek voltak a körülmények, másrészt a februári szélviharok sok fóliát megrongáltak – közölte Tóth-Babits Dorina, aki hozzátette: Lajosmizse térségéből lokális pontzivatarok okozta jégkárokról is beszámoltak a termelők, de az egész termőkörzetet károsító időjárási esemény nem történt.

Bár kevesebb a szamóca, az árak a tavalyihoz képest érdemben nem változtak annak ellenére sem, hogy az inputanyagok jelentősen megdrágultak az idén. A változatlan áron értékesített kisebb árualap és a megugró termelési költségek miatt a termelők kilátásai a tavalyinál mindenképpen borúsabbak.”

– tette hozzá még a szakember.

Eper VS szamóca: mi a különbség? A kertészek, botanikusok és a laikusok egyaránt vitába szállnak, ha fölmerül a kérdés, hogy mégis epret eszünk ilyenkor, vagy szamócát. Az igazság az, hogy nincs kiforrott különbség a gyümölcsök között: a kertészeti, botanikai szaknyelvben a magyar földieper és az erdei eper hivatalosan „szamóca”, azonban a köznyelvben a legtöbben simán csak „eperként” emlegetjük – mindkét megnevezés elfogadott.

A rózsafélék családjába tartozó (Fragaria nemzetség) szamóca édesebb, kisebb termetű földieper, egyébként őshonos növénye a magyar erdőknek. Különbségként megfogalmazhatjuk még azt is, hogy az import gyümölcsöket mindig epernek nevezzük, a szamóca leginkább a magyar termesztésű, nyáreleji finomságokra vonatkozik. A szamóca egyetlen „rossz” tulajdonsága az, hogy a szüret után szinte azonnal fel kell dolgozni, mert a gyümölcsök sérülékenyek, könnyen romlásnak indulhatnak. Ezért is érdemes kocsánnyal együtt szedni, úgy tovább eláll!

Csak most kezd érni Szombathely határában is az eper

Szalay István és Szalayné Rácz Adél gazdálkodók Szombathely határában, a Söptei úton szabadföldi termesztésben foglalkoznak eperrel. A szalmázástól az indázásig mindent kézi munkával végeznek. Ahogy mesélik a HelloVidéknek, hiába nevelik a szabadban az epret, folyamatosan öntözni kell, olyan nagy a szárazság. Ebben az évben is 2,5 hektáron várják a termést:

Az elmúlt évekhez képest az első szembetűnő különbség, hogy végre igazán jó idő van a szamócának.

Immár öt éve foglalkoznak Szedd magad eperrel Szombathely határában, de ez az első évük, amikor nem kell izgulniuk a kései fagyok miatt. Nincs kánikula, de nincsenek 5 fokos hajnalok sem.

A múlt héten volt egy durva jégeső Szombathelyen, akkor kicsit izgultunk, Söpte határában ugyanis letarolt mindent, komoly károkat okozott. Ennek ellenére ilyen nyugodt májusunk és áprilisunk már régen volt időjárás tekintetében, mint az idei, úgyhogy van okunk bizakodni a jó termésben

– tették hozzá.

Amit a termelő negatívumként felhozott, az a rettenetes mértékű drágulás:

Az inputanyagok, a fólia, a palánta, a növényvédőszerek mind-mind iszonyat mértékben megdrágultak, az élő munkaerőről nem is beszélve, ennek muszáj megmutatkoznia valamennyire az árban is. Nem emelünk sokat, tavaly 1000 forint volt a szedd magad eper kilója, idén 1200 lesz. Mi nem szeretnénk drasztikusan emelni, de a költségeink ennél jóval magasabbra nőttek. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az emberek fizetőképességének is van egy határa. Ez talán még egy olyan ár, ami megfizethető a gyümölcs minőségét tekintve, másrészt azt is szoktam mondani, hogy nálunk gyorsan lehet szedni, akinek az ideje értékes, annak tényleg megéri ezt az árat.

- közölte Szalay István termelő, aki még hozzátette, a leszedett eper ára is emelkedni fog, 2000 forintot kell fizetni kilójáért.

Ami még jó hír, hogy Szombathelyen és környékén – már ahol nem verte el a jég – tényleg szép termés mutatkozik. Ám a szedd magadok csak akkor tudnak nyitni, ha tömeges mennyiség lesz rajta, és ez várhatóan május legvége lesz. A szezon pedig előreláthatólag június végéig fog tartani.

Bár tavaly még az ideinél is később kezdődött a szezon, akkor is amit elterveztünk, az lejött róla. Most is nagyon bízunk benne, hogy a szüret kezdetéig, az elkövetkezendő 2-3 hétben már nem jön természeti csapás, ami az eperben kárt tehetne.

- mondta el a szombathelyi termelő, Szalayné Rácz Adél, aki még megosztotta velünk, hogy ő azt figyelte meg, bár semmilyen tudományos kutatás nincs erre nézve, hogy az epernek nem kell a túl erős napsütés és a kánikula:

Az epernek idő kell az éréshez. Akkor tudnak a cukrok beépülni és akkor lesz igazán finom, ha van ideje megérni, és nem egy nap alatt pirosodik. A 40 fok nem ideális, a jelenlegi időjárás tökéletes lenne a szezon végéig.

Van, ahol már most szedd magadban eprezhetünk!

Fejér megyében jelenleg két olyan hely is van, ahova mehetünk eperért, az első Venyim Gyümölcse Közösségi Kertészete Nagyvenyimen, ahol már a ki is nyitott a Szedd magad. A szezonnyitó gyümölcsöket 1750 Ft-ért kapkodhatjuk le:

Közkívánatra VIP péntek délután! 3 órától estig elő szedd magad. A szokott helyen, kiváló minőségben érett meg az első hullám. Minimum mennyiség 3 kg. Ár Bruttó 1750 Ft. Bankkártyás fizetési lehetőség. A Bejárat melletti sorokban a mézédes Clary lesz szedhető.

- írták Facebook oldalukon.

Frissen szedett eper: Borbás Kert, Székesfehérváron

A Borbás Kert székesfehérvári ültetvényét a 63-as főút 88-as kilométerénél (a székesfehérvári Auchantól 1 km-re) találhatjuk. Már vehetünk náluk epret, ám a Szedd magad nyitásra tájékoztatásuk szerint még néhány napot várni kell, de hétvégére már jó eséllyel szervezhetjük ezt programnak.

További Szedd Magad epresek - országszerte

Várhatóan május vége-június eleje körül nyitnak a Budapest környéki (Budakalász, Pomáz, Solymár) Szedd magad epresek is. A pontos dátum nyitás előtt pár nappal kerül kiírásra. A szezon általában 4 hét, de ez terméstől és időjárástól függően változhat.

Földjeinken többségében Elsanta típusú epertermesztéssel foglalkozunk, Pomázi II. (Vízmű-i) földünkön található idén 5 fajta: Joly, Asia, Darselect, Elsanta és Daroyal, illetve Budakalászi földünkön található még 2 féle: Elsanta és Daroyal.

- írják a honlapjukon.

Az árakról előzetesen annyit lehet tudni, hogy 780 Ft/kg -ért kínálják majd.

Hol érdemes Szedd magad epreseket keresni?

A főváros közelében lévő Eperföldek

Budakalász [Lupa-sziget] – 11-es főút Lupa-szigeti elágazásánál, a Duna gátjánál, Budakalász, Gát u., 2011

[Lupa-sziget] – 11-es főút Lupa-szigeti elágazásánál, a Duna gátjánál, Budakalász, Gát u., 2011 Áporka – Áporka, 51, 2338

Áporka, 51, 2338 Pomáz – Dobogókői út mellett, bejárat a KPM-hez vezető úttal szemben, Pomáz, Szentendrei út 34, 2013

Dobogókői út mellett, bejárat a KPM-hez vezető úttal szemben, Pomáz, Szentendrei út 34, 2013 Solymár – A 10-es főúton a 218-as kék busszal lehet megközelíteni. A megálló neve: Solymár Téglagyári bekötőút, Solymár, Rozália sor, 2083

A 10-es főúton a 218-as kék busszal lehet megközelíteni. A megálló neve: Solymár Téglagyári bekötőút, Solymár, Rozália sor, 2083 Pilisvörösvár – A pilisvörösvári temetővel szemközti oldalon a Csobánkai úton. Pilisvörösvár, 2085

A pilisvörösvári temetővel szemközti oldalon a Csobánkai úton. Pilisvörösvár, 2085 Pilisborosjenő – Pilisborosjenő, Bécsi út 3, 2097

Pilisborosjenő, Bécsi út 3, 2097 Pilisszentiván – Pilisszentiván, József Attila u. 14, 2084

Vidéki eperföldek:

Győrszemere – A 83-as főút mellett, Győr irányából Pápa felé, a 64-es km szelvényt elhagyva, bal oldalon.

A 83-as főút mellett, Győr irányából Pápa felé, a 64-es km szelvényt elhagyva, bal oldalon. Vámosszabadi – 14-es főút mellett, Győr irányából Vámoszabadi felé a jobb oldalon található az eperföld.

14-es főút mellett, Győr irányából Vámoszabadi felé a jobb oldalon található az eperföld. Mosonmagyaróvár – 1-es főút mellett, a rádióállomással szemben

1-es főút mellett, a rádióállomással szemben Rajka – A futball pályával szemben, a lovarda mellett található az új rajkai eperföldünk.

A futball pályával szemben, a lovarda mellett található az új rajkai eperföldünk. Csikvánd – Pápa és Győr között a 83-as út mentén, Gyarmatnál lefordulva. Gyarmat felől érkezve, az Arany János utcán a temető előtt kell befordulni.

Pápa és Győr között a 83-as út mentén, Gyarmatnál lefordulva. Gyarmat felől érkezve, az Arany János utcán a temető előtt kell befordulni. Csepreg (Vas megye) – Boldogasszony kápolna felé Csepreg 9735

(Vas megye) – Boldogasszony kápolna felé Csepreg 9735 Győrzámoly – A szigetközi út mellett Győrújfalu és Győrzámoly között. A szigetközi útról az ültetvényre bevezető földutat jelöli!

A szigetközi út mellett Győrújfalu és Győrzámoly között. A szigetközi útról az ültetvényre bevezető földutat jelöli! Vértesszőlős – A Vasútállomás felé elfordulva, az Által-ér Hídja után bal oldalt

A Vasútállomás felé elfordulva, az Által-ér Hídja után bal oldalt Szolnok – Epersziget

– Epersziget Szombathely – Körmendi út felöli oldalán, BPW gyárral szembeni hídon áthajtva érhető el az eperföld.

Körmendi út felöli oldalán, BPW gyárral szembeni hídon áthajtva érhető el az eperföld. Szombathely – Söptei úton a laktanyától Söpte felé tartva kb. 500 méterrel jobbra kell fordulni a táblánál, a Farkas tanyánál. Még egyszer jobbra, és már látszik is a terület. Parkolni a földút szélén lehet.

– Söptei úton a laktanyától Söpte felé tartva kb. 500 méterrel jobbra kell fordulni a táblánál, a Farkas tanyánál. Még egyszer jobbra, és már látszik is a terület. Parkolni a földút szélén lehet. Szombathely - Szabadnép utcában - a Kőszegi út mellett lévő autómosótól nem messze - az autókereskedésnél kell befordulni a földútra. Parkolni kint, a Szabadnép utcában lehet.

