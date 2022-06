Ezt egy kerttulajdonos sem úszhatja meg: itt a 10+1 pontos, júniusi feladatlista

Még nem köszöntött be az igazi nyár, de megérkezett a június, a tavasz utolsó, és a nyár első hónapja. Ez a kettősség az egész időszakot áthatja: van részünk hűvösebb reggelekben, eőkben, de már a kánikulába is beleízlelünk. Ennek megfelelően a kertünk is burjánzik, virágkavalkád fogad, és illatfelhőben úszunk, ha kilépünk a házból az udvarra. De mit is kell ilyenkor tennünk, hogy a virágok a szín- és formabősége megmaradjon, hogy májusi-júniusi gyümölcseink is tovább teremjenek, valamint megalapozzuk a valódi nyár bőségszaruját? Mutatjuk.

1. A legfontosabb és legelső teendő a locsolás

A fű, ha eddig harsányzölden és rendületlenül nőtt, mostanra elkezd sárgulni az esőzések elmaradozása, az aszályos időszakok miatt. Itt az ideje rendszeresíteni a reggeli vagy esti öntözést. A szakemberek szerint érdemes a kora reggeli vagy késő délutáni órákban elvégezni a kerti munkákat, mivel napközben már túl nagy lehet a hőség. Ha virágot vágnánk a vázába, azt is tegyük meg még kora reggel, mert a szárai ilyenkor még tele vannak nedvességgel, és később hervadnak el odabent.

A palántákat, cserepes, ablakládába ültetett növényeket, valamint a virágágyban pompázó egynyáriakat rendszeresen öntözzük, hiszen a nyári melegben hamar kiszáradhatnak, kiéghetnek. Természetesen ügyeljünk a különböző növények igényeire.

A szárazabb időszakokon kívül fel kell készülnünk nagyobb esőzésekre is, ezek a nyáreleji melegben kedveznek a növények gombás megbetegedéseinek. Kiválóan védekezhetünk ellenük a kertészetekben kapható speciális bio-növénykondicionálóval.

2. Ültetés, palántázás

A hónap elején bátran elvethetjük a csemegekukoricát, a babot, a retket vagy a céklát, valamint az előnevelt paprika és paradicsom palántákat is áttelepíthetjük a kert egyik napos zugába. Érdemes arra gondolni, hogy egy kis területű kert is képes szép mennyiségű termést tud hozni, csak oda kell figyelni a benne lévő növények gondozására. Kiszórhatjuk a spenót, sárgarépa, fehérrépa, kelkáposzta vagy saláta magjait, ha ősszel friss, saját nevelésű zöldséget szeretnénk szüretelni.

Bár magról szinte bármilyen zöldség termeszthető, a lassabban növekedőket azért mindenképpen érdemes palántaként elindítani. Ha magunk nem bíbelődtünk a palántázással, vásároljunk, és ültessük ki még a hónap elején: a káposztaféléket, a paradicsomot, a paprikát, karfiolt, brokkolit, a dinnyét és a padlizsánt.

3. Virágágyás gondozása

Gyorsan növő egynyáriakkal még pótolhatjuk az esetlegesen kialakuló hiányzó foltokat a virágoskertben, hiszen a tavaszi hagymások ilyenkorra elvirulnak, a rózsák azonban javában pompáznak, de a kardvirágok, liliomok is virágba borulnak lassan. Vessünk el néhány egynyárit még: estike, porcsinrózsa, vagy a nyári ciprus ilyen. A petúniát vagy a muskátlit is ilyenkor tesszük ki a legtöbben az erkélyre.

4. Gyümölcsös- és zöldséges kert: van mit betakarítani és elvetni

Időszerű a szamóca és a cseresznye betakarítása. A szamóca visszavágása a betakarítás után. A málna a virágzása vége táján második trágyázást igényel. A lehullott gyümölcsöt azonnal távolítsuk el, hogy megelőzzük a gombabetegségeket. A fák tányérját levágott fűvel mulcsozzuk, a talaj ezáltal jobban tárolja a nedvességet.

Ezzel együtt elkezdhetjük vetni a téli tárolásra szánt zöldségek jó részét. Ilyenek a bimbóskel, fekete retek, karalábé, cékla. Illetve lehet még másodvetésben kiszórni késői borsót, cukkinit, uborkát, bokorbabot, egynyári fűszernövényeket. A rebarbarát még június végéig szedhetjük, de ezután engedni kell a tövet megerősödni, hogy könnyen átvészelje majd a telet.

A gyógy- és fűszernövényekkel is törődnünk kell, már bőven lehet gyűjteni a leveles hajtásokat a száraz délelőttökön, amelyeket ezután naptól védett helyen meg is száríthatunk és üvegekben, papírzacskókban tárolhatunk.

Ha májusban elmaradt, még ez a hónap lehet a paradicsom, a karfiol, a karalábé, a brokkoli, édesburgonya vagy batása ültetésének az ideje. A kertészetben vásárolt palántákat most ültessük el. Melegebb időben a növények szebben fejlődnek.

Vethető még: bokorbab, zöldborsó, édeskömény, hónapos retek, retek, cékla, uborka, karalábé, fejes saláta, sütőtök, mángold, karós bab, fűszernövények közül: zsázsa, turbolya, petrezselyem.

5. Gyomlálás, gereblyézés

Szorgos kezekre van szükség júniusban a zöldségágyásokban, de a virágoskertekben is. Megállíthatatlanul támadnak a gyomok, de ezek irtása mellett a legtöbb helybe vetett növényt is ilyenkor kell ritkítani. Ez leginkább a sárgarépára, petrezselyemre, paszternákra, nyári salátára, kaporra, céklára igaz.

Gereblyézzünk, majd lehetőség szerint mulcsozzuk, a hajszálcsövesség megszüntetéséhez a talajt folyamatosan lazítsuk, a gyomnövényeket irtsuk.

6. Egyre több a kártevő

Júniusban, főként, ha csapadékos marad az idő, a növényvédelemre is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnünk. A vegyszermentes kártevőtlenítésről itt írtunk részletesen. Fontos például, hogy júniustól kezdi az almamoly a petéi lerakását. Ha feromoncsapdát helyezünk el az almafák egyikén, ezzel jelentősen csökkenthetjük a peterakást. Az elbujt lárvákat ilyenkor elcsíphetjük.

Általában elmondhatjuk, hogy a legjobb védekezés a megelőzés. Erre alkalmazzuk a már jól bevált módszereinket, ha már vannak korábban sikeresen alkalmazott praktikáink. A Kertlap tanácsai alapján néhány dologra kell figyelnünk, hogy jó eséllyel megelőzzük a kártevők elszaporodását.

Válasszunk ellenálló fajtákat.

Tartsuk tisztán a konyhakertet: szellős ültetés, összezsúfolás elkerülése, lehullott levelek, elszáradt növényi részek eltávolítása.

Ugyanaz a faj lehetőség szerint három évnél hamarabb ne kerüljön ugyanarra a helyre.

Használjunk vegyszermentes permetleveket.

Ültessünk segítő, védő növényeket.

Ügyeljünk az öntözésre!

7. Fűnyírás

A megfelelően elvégzett fűnyírás egészségesebbé teszi a füvet, ritkítja a gyomokat, sőt, trágyázza a pázsit talaját. (Úgyhogy, ha tehetitek, ne gereblyézzétek össze a levágott füvet, hagyjátok csak ott, ingyen tápanyag a földünknek!) Figyeljünk viszont arra, hogy a fűnyíró pengéi mindig legyenek jól kiélezve. Az éles pengék tiszta vágást ejtenek, míg az életlenek csak tépik, roncsolják a fűszálakat, fogékonyabbá téve őket a betegségekre. Ne sajnáljunk időt szakítani a fűnyíró tisztítására használata után.

8. Ne feledkezzünk meg a komposztálásról és a mulcsozásról

Fontos a növények tápanyag-utánpótlása is, hiszen ekkorra már sok esetben kezdik felélni a tavaszi trágyázáskor kijuttatott mennyiséget. Legkönnyebben tápoldat formájában pótolhatjuk a hiányzó tápelemeket.

Ilyenkor gyorsabban gyarapodik a komposzthalom is, viszont a lebomlás beindulásához elengedhetetlen a nedvesség. Éppen ezért, ha néhány napig száraz és meleg az idő, a komposztot is locsoljuk meg. A fák tányérját pedig levágott fűvel mulcsozzuk, a talaj ezáltal jobban tárolja a nedvességet.

9. Rendszeresen ápoljuk a növényeket

Bálint gazda szerint a cserepes növényeket és az ablakládák növényzetét kéthetente tápoldattal kell megöntözni ahhoz, hogy szépen fejlődjenek. Érdemes azonban figyelnünk a fejlett növények levelét is, mivel tápanyaghiányukat itt jelzik a legjobban, illetve azért sem árt átvizsgálni őket, mert ilyenkor már javában megjelennek a kártevők. Megmenthetjük növényeinket, ha időben észleljük a problémát. Vizsgáljuk meg a növények leveleinek mind a két oldalát, mert sokszor a zöld levelek fonákán jelennek meg a lárvák és peték.

Az egynyári virágokról mindig csípjük le az elnyílott virágokat ahhoz, hogy őszig díszíthessék a kertünket. A gazdag virágzáshoz fontos, hogy figyeljünk erre mivel, így nem a terméseik és magjaik beérlelésére, hanem újabb virágok nyitására használják fel a rendelkezésükre álló, vízben oldott tápanyagokat a növények.

10. A kihelyezett növényeknek is kell az UV-védelem!

Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a növények fényigényére, és mivel ilyenkor már egyre erősebb la napsugárzás, az ablakban vagy a teraszon, erkélyen tartott növények nem érintkezzenek közvetlenül a déli órákban napfénnyel, lehetőleg félárnyékos helyre tegyük őket. Amire érdemes még figyelni, hogy locsoláskor ne közvetlenül a növényre öntsük a vizet, hanem a cserép alá helyezett tálkába.

+1 Magunkat is védjük a napsütéstől

A kertben töltött idő remek hatással van az emberre, ám a nyári erős UV sugárzástól jobb, ha mi is óvjuk magunkat. Fűnyíráshoz húzzunk szalmakalapot, és használjunk naptejet! Állítsunk napernyőt, napvitorlát és árnyékoljuk a kert pihenésre szánt térségeit részeit.

