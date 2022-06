Kincseket rejt a magyarok kertje: sokan nem tudják, de rengeteg gyógynövény megterem benne

A legtöbb gyógynövény nyár elején virágzik, így ezeket érdemes rendszeresen fogyasztani, hiszen számos pozitív hatásuk van a szervezetre. Kovács Hetti salgótarjáni természetgyógyász és életmód-tanácsadó számolt be arról a nool.hu-nak, hogy ebben az időszakban a természet ontja magából a jobbnál jobb növényeket, de ki is emelt néhányat, amit a saját kertünkben is megtalálhatunk.

Sok esetben elég csak a kertbe kimenni, hiszen tele lehet kincsekkel. A gyógynövényekből számos dolog készíthető, így például tea, amely által minőségi folyadékot lehet bevinni a szervezetbe. Vannak azonban olyanok, amelyeket csak kúraszerűen szabad fogyasztani. A fűszerek is nagyon értékesek, amelyeknek számos gyógyhatásuk van. Érdemes tehát otthon tárolni egyebek mellett fahéjat, bazsalikomot, citromfüvet, borsmentát, mentalevelet, esetleg petrezselymet, kakukkfüvet vagy oregánót

- magyarázta Kovács Hetti, majd hozzátette: a felsoroltak az egészségre gyakorolt pozitív hatásaik mellett az ételeket is finomabbá teszik.

Ahogy a természetgyógyász mondta,

az egyik legjobb növény, a csalán jelenleg szinte bárhol felfedezhető a természetben. Kiváló vértisztító, de a szépségápolásban is közkedvelt, a hajra is kiváló.

Ezenkívül sok jótékony hatással rendelkezik a gyermekláncfű is, amelynek finom a virága és tele van hatóanyagokkal.

A pitypang támogatja a máj munkáját, de csontritkulás esetén is tökéletes.

A nyírfa ágából kifolyó lé nemcsak finom, de a szervezetre is jó hatása van, a levele pedig támogatja a vese munkáját, és akár minden nap fogyasztható.

Az egyik legnépszerűbb növény a bodza ilyenkor, amelynek virága nagyon népszerű. Az abból készült tea vízhajtó, emésztést elősegítő, emellett köhögéscsillapító is.

Címlapkép: Getty Images