Hatalmas pusztítást végeznek a magyar kertekben: így szabadulhatsz meg a bosszantó kártevőktől

Ahogy az Agrárszektor írja, a meztelencsigák szinte minden évben borsot törnek a kertészek orra alá, hiszen rövid idő alatt akár az egész veteményest képesek elpusztítani. Megyeri Szabolcs kertészmérnök néhány jó tanáccsal és praktikákkal látott el minket, melyekkel távol tarthatjuk a csúszómászókat a növényeinktől, ráadásul ezekkel a trükkökkel költséghatékonyan megúszhatjuk a védekezést. Még mielőtt belekezdenénk, lássuk, hogy

Milyen kárt tudnak okozni ezek az állatok a kertben?

Ahogy a portál írja, a szárazföldi csigák - legyen szó házas vagy házatlan csigáról - rágásukkal tesznek kárt növényeinkben, mely drasztikus esetben a teljes lomb tarrágásával is járhat. Bizonyos növényeket előszeretettel fogyasztanak, így a veteményes kertben például a saláta és káposztafélék eshetnek áldozatukul, míg a díszkertben a dáliák és árnyékliliomok kedvelt csemegéik.

Mit tehetünk, ha megjelentek?

Ha már nagy számban jelentek meg a kertben már nem lesz egyszerű dolgunk, vagy a manuálisan összeszedjük őket vagy úgynevezett csigariasztó szereket használunk, melyek tulajdonságaikat tekintve erősen nedvszívó anyagok, így a csigák kiszáradását okozzák, azok kerülik őket

- mondta Megyeri Szabolcs.

A szakember kitért a megelőzésre is, ami ebben az esetben is kulcsfontosságú, hiszen ez lehet a leghatékonyabb módszer ellenük. A legjobb, amit tehetünk, ha a kertben felszámoljuk a rejtőzésre, nappali pihenésre alkalmas gyomsávokat. Ha pedig tartunk a csigainváziótól, akkor az öntözést inkább reggelre időzítsük, valamint kerti eszközöket, tárolóedényeket tároljuk beltéren, mert ezek alatt is tanyát verhetnek, menedéket találhatnak. Meg kell említeni, hogy úgynevezett inváziós csigafajok is tartoznak a meztelencsigák közé, melyekre a gyors szaporodásbiológia jellemző.

Ezek az igazi Kánaánok számukra

A meztelencsigáknak a nedves, párás kertrészek ideálisak, hiszen napközben védett menedéket találnak, így akár növények alá is behúzódnak, de vízgyűjtő hordók és virágcserepek alatt is találkozhatunk kisebb példányokkal. Egyébként számos módszerrel lehet és szoktak is próbálkozni, csak, hogy néhány említsünk: a sörcsapda talán az egyik leggyakrabban használt módszer, mikor edénybe öntünk egy kis sört, amelyet kicsit beásunk a földbe, és a csigák vonulási útjába rakjuk. Ez odacsalogatja őket, belemásznak, és elpusztulnak, de egyesek szerint ugyanez a módszer cukros élesztővel is jól működik. Mások szerint, ha vasport szórunk a csigák vonulási útjára, és abból a nedvesség miatt rozsda lesz, akkor a csigák szintén elkerülik majd növényeinket. Sokan a tojáshéj mellett teszik le a voksukat, érdemes ugyanis összeaprított tojáshéjat szórni a csigák vonulás útjára, illetve a növények köré, ez ugyanis megsebzi az állatokat, amelyek így távol maradnak majd a veteményesünktől. Próbálkozni tehát lehet, de igyekezzünk minél környezetbarát módszert választani, és, mint említettük, a hangsúly a megelőzésen van!

Címlapkép: Getty Images