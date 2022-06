Vagyonokat költenek erre a vidéki magyarok: borsos ára lehet a nyári sütögetésnek

A hagyományos összejöveteleket feldobhatjuk egy közös grillezéssel is, így sütögethetünk kis kolbászokat, virsliket, grillsajtot, zöldségeket. Kiválóak erre a célra a zárt térben is használható grillapok és teppanyaki-sütők. Ezekkel a modern eszközökkel biztonságosan grillezhetjük kedvenc ételeinket akkor is, ha a kerti sütögetést elmosta egy tavaszi zápor, vagy lakásban élünk. Választhatunk olyan kombinált felületű megoldásokat, amelyek sima és grill kialakítással is rendelkeznek, így egyszerre többféle ételt tudunk készíteni egymással párhuzamosan.

De mit készítenek leginkább a magyarok?

Ahogy arról beszámoltunk, a grillezett camembert sajt lett a magyarok legnépszerűbb grillétele, második helyezett a barbecue tarja, amelyet a gombafejek grillen követnek – derül ki a Mit eszik az ország? - Nagy grillfelméréséből. Az eredmény azt mutathatja, hogy a zsírszegény életmódra törekvők, valamint a vegetáriánusok és vegánok által is fogyasztható grillfogások összesített népszerűsége meghaladja a klasszikus húsételekét.

Így néz ki a 2021-es toplista:

Camembert sajt grillen 41,6% BBQ tarja 36% Gombafejek grillen 34,8% BBQ mézes–mustáros csirkemellfilé 34,2% Grillezett cukkini 33,3% Grill hamburger – marhahúspogácsa 31,9% Bajor grillkolbász 31,2% Kolbászok (magyaros) 31,1% Saslik (hús és zöldségek nyárson) 29,4% Krumpli alufóliában 26,8%

Milyen sütők közül válogathatunk?

Mára ez a főzési forma egészen népszerűvé vált, erre pedig a lezárások is rátettek egy lapáttal. Egyre több lakástulajdonosok szánja rá magát, hogy a hagyományos bogrács vagy szalonnasütő mellett, kisebb kerti konyhát alakítson ki, melyben valamilyen grillsütőt helyez el. Éppen ezért most annak jártunk utána, hogy milyen előnye illetve, hátránya van ez egyes grilltípusoknak. De azt is megnéztük, mennyibe kerülnek az egyes grillsütők.

Elektromos grillsütő

Senki nem vitatja, hogy a parázson való sütögetés hangulata, a szabad tűzön sült ételek íze semmi mással össze nem hasonlítható. Azonban a szabadtéri tűzrakás veszélyei, a füstképződés, a faszén vagy a megfelelő tüzelőanyag beszerzése, a tűzrakás, a sütéshez megfelelő parázsra történő hosszú várakozás, mind amellett szól, hogy próbáljuk ki az elektromos grillsütőt. Használata esetén nem kerülünk összetűzésbe a szomszéddal a füst miatt, illetve csak a készülő hús csábító illata ingerli az orrunkat. További előnye, hogy rossz idő esetén sem kell lemondanunk a sütögetésről, mert az elektromos grill vagy kisebb asztali változata zárt, fedett helyen is használható.

Az elektromos grillsütők további előnye, hogy egyszerű a használatuk. Nem kell kínlódni a tűzgyújtással, várni arra, hogy izzó parázs keletkezzen. Egyes készülékeken a sütési hőmérséklet szabályozható, illetve az étkezés befejeztével a felületük könnyen tisztítható. Az asztali grilleket általában ellátják egy kihúzható cseppfogó tartállyal, melyből a lecsepegett olaj, zsír, ételdarabkák összegyűjthetők és egyszerűen eltávolíthatók, mosogatógépben elmoshatók. Ha szerencsénk van, a grillrács tisztítását is a mosogatógépre bízhatjuk. Egyes modellek tapadásmentes felülettel készülnek, esetleg fedéllel is ellátják őket. Ezek a készülékek is könnyen tisztíthatók, de használatukkal a grillezés hagyományos hangulatától végképp elbúcsúzhatunk.

Elektromos grillsütőket már nagyon kedvező áron is kínálnak a piacon, de megvásárlásuk előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék megfelel-e a minőségi sütés feltételeinek. Ha nagyon alacsony a sütőfelület hőmérséklete, elhúzódik a sütési idő, a nedvesség kifő a húsokból, mire a ropogós külső réteg kialakul, a hús száraz, rágós, gyakorlatilag élvezhetetlenné válik. A grillsütő teljesítménye legalább a 2000 wattot érje el. Az áramot a konnektorból kapjuk, tehát az ilyen fajta sütőket nem tudjuk magunkkal vinni például egy piknikre, de a kertben a kábeldobra feltekert hosszabbító vezeték segítségünkre lehet.

Elektromos grillsütőt a Praktiker weboldalán 12 990-24 990 forint között találunk. Az OBI kínálatában 11 990-17 990 forint között találunk.

Gázgrill

Mielőtt a grillkolbász vagy a pácolt hús felkerül a grillrácsra, alapesetben nincs más teendő, mint várni. Mégpedig addig, amíg a faszén átizzik. Azonban ha gázüzemű grillsütőt használunk, szinte azonnal, gombnyomásra megkezdhetjük a sütögetést. A sütési hőmérséklet azonnal elérhető, nem keletkezik füst és láng, tehát a szomszéd ebben az esetben sem reklamálhat.

Mellette szól, hogy a gázgyújtóval, mint egy átlagos gáztűzhely esetében, meggyújtjuk a lángot és a szabályozó gomb segítségével beállítjuk a megfelelő hőmérsékletet. A sütés azonban nem közvetlenül a láng felett, hanem egy a láng fölé helyezett lávakövön, illetve szögacél rudakon keresztül történik. Az egészség szempontjából meghatározó, hogy a lecsepegő zsír a parázson vagy a nyílt tűzön nem kap lángra, így a keletkező rákkeltő anyagok nem jutnak vissza a sülő húsokra, zöldségekre. Mivel parázs és hamu a gázgrill esetében nem keletkezik, a készülék tisztítása is jelentősen könnyebb. Ha a grillsütőnk fedéllel és sűrűbben elhelyezett grillrudakkal is rendelkezik, akkor a készítendő ételek variációja szinte végtelen. Mivel a hőmérséklet szabadon változtatható, lehetőség nyílik arra, hogy akár egy egész csirkét vagy egyéb specialitásokat is elkészítsünk.

Hátrány, hogy elmarad a megszokott, tipikus faszénaroma. Ha mindenképpen ragaszkodunk a hagyományos „grillélményhez”, rásegíthetünk egy kis faforgáccsal, amit szakkereskedésekben, különböző aromákkal átitatva, beszerezhetünk. Ha a gázgrill mellett döntöttünk, számoljunk azzal, hogy használata helyhez kötött, mozgatása körülményes, leginkább teraszra, erkélyre telepítve használható. A gázpalackok beszerzése sem egyszerű, cseréjük csak speciális kereskedésekben, üzemanyagkutaknál megoldható. A gázgrill mellé is javasolt egy kisebb, faszenes sütő beszerzése, ami könnyen szállítható, szinte bárhol felállítható.

A Praktiker shopjában gázgrill sütőt 44 990-278 990 forint között találunk. Az OBI kínálatában 42 990-147 990 forint között találunk.

Faszenes grillsütő

A faszenes grillsütő használata jelentős időráfordítást, figyelmet igényel. Az elektromos és a gázsütőkkel szemben, amelyek gombnyomásra üzembe állíthatók, a faszenes grillt mindenekelőtt fel kell fűteni. Ehhez be kell szerezni a megfelelő száraz faszenet, a grillgyújtóst, majd ezek használatával meg kell teremteni a sütési feltételeket. Számolni kell azzal, hogy a faszén elégetése során, a gáz- és az elektromos sütőkkel ellentétben, füst is képződik. Két trükk alkalmazásával azonban a füstképződés is csökkenthető. Az első lépés, hogy csak jó minőségi faszenet vásároljunk! Második lépés: ügyeljünk arra, hogy a húsról a zsír ne csepegjen az izzó parázsra! A legjobb, ha hústű helyett csipeszt használunk!

A faszénparázson történő sütögetés időigényes, a faszén vagy a grillbrikett mennyiségétől függően eltarthat 40-60 percig is, míg a grill a megfelelő hőmérsékletet eléri. Ezt követően gyorsan kell dolgozni, mivel a faszén nem vár, a parázs viszonylag hamar elhamvad.

Faszenes grillsütőt a Praktiberkben 5199-319 890 forint között találunk. Az OBI shopjában 4499-149 990 forintért találunk.

Mindegy milyen sütőt választunk, fő a biztonság!

Nem árt azonban vigyázni és óvatosnak lenni, megtenni néhány egyszerű lépést a balesetek és kórház/orvosok elkerülésének érdekében. Éppen ezért, mutatjuk a 6 6 leggyakoribb veszélyt, amit érdemes grillezés közben elkerülni!

1. Karbantartás - tisztítás

Ha több hétig-hónapig nem használtuk a grillsütőt, attól függetlenül, hogy hol tároltuk, valószínűleg ráfér egy alapos tisztítás. A hosszú szünet utáni frissítő folyamat részeként a rácsokat enyhe mosószeres langyos vízzel mossuk át, majd a grill belsejét is áttakarítva, a grillsütőt 170-180°C égessük ki 1,5-2 órán keresztül, így biztosan megszabadulunk a nem kívánt szennyeződésektől.

Mindenképp használjunk természetes tisztítószereket, a rácsokat pedig többször nézzük át, nehogy rajta maradjon a kefetisztító fémdrót vagy sörte szála.Ezek a veszélyek bár hihetetlenül hangzanak, de sajnos valós problémák. Volt már abból több baleset, amikor egy drótkefe szál ragadt a húsba, és került az emberi szervezetbe.

2. Gyerekek

Fokozottan kell figyelni arra, hogy hova is tesszük a grillsütőt. A gyerekek egy óvatlan pillanatban könnyedén kárt tehetnek magukban. Elég csak egy pillanat és megéghet a kezük, rájuk cseppenhet egy zsírcsepp. Mivel a kicsik kíváncsiak mindenképp körültekintően figyeljünk rájuk, egy másik felnőtt társaságában.

3. Távolság és tűz

A legtöbb grillbaleset a nem megfelelő karbantartás, tehát a szennyeződésekkel, zsírokkal teli grillsütő használata miatt történt. A képzeletbeli dobogó második helyét a nem megfelelő távolság az éghető anyagoktól „nyerte el”, míg harmadik legtöbb esetben a begyújtó folyadékokból eredő baleseteknek volt köszönhető a tűz.

Szerencsére ezek a veszélyek kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhetők, fontos a rendszeres tisztítás és lehetőség szerint olyan helyre tegyük a sütőt, ahol legalább 2 méteres távolságra van gyúlékony anyagoktól. Mindenképp olvassuk át a használati utasítást, amiben biztosan lesz erre a távolságra pontosabb javaslat is.

4. Húsok és zöldségek: csak baktériummentesen

Senkinek nem hiányzik egy hasmenés! A húsokat még pácolva sem tároljuk a napon! Legjobb, ha egyenesen a hűtőből kerülnek a rácsokra. A zöldségeket, gyümölcsöket mindig alaposan mossuk meg mielőtt felhasználnánk, legyen szó egy sült spárgáról vagy akár görög salátáról. Egyénfüggő kinek mennyire érzékeny egy szennyeződésre a szervezete, de mindenképp hosszútávra tönkreteszi a grillezés élményét, ha a társaságból vagy a családból valaki rosszul lesz.

5. A füst minősége

Grillezéskor kerüljük el a mesterséges anyagokat! Sem a begyújtó folyadékok, sem a különböző újságpapírok, vagy benzinek füstjében sült húsok nem lesznek jó hatással az egészségünkre, mivel valószínűleg olyan anyagokat is tartalmaznak, mint a rákot okozó policiklusos aromás szénhidrogének (PAH).

Ha kicsit nehezebb a begyújtás használjunk némi tiszta fűrészport vagy egy begyújtó kéményt. Kis gyakorlással hamar elsajátítható ez a folyamat, mindenképp megéri megtanulni. Begyújtáskor még ne tegyünk semmit a rácsra, ezzel ráérünk akkor, amikor már stabil a hőforrás.

6. A stafétabot átadható

Mint minden tevékenységnél, a grillezésnél is figyelni kell a mértékre. Bár most nem a végnélküli evésre gondolunk, hanem az alkoholra. A hideg sör nagyon csábító a grill mellett – főleg egy ünneplés esetén - de a meleg hő hatására kevesebb mennyiség is hamar eléri a hatását. Ilyen esetben egyértelműen lankad a figyelem és sajnos bekövetkeznek balesetek. Vezető sérülések ilyenkor az kézfelület égési és vágási érülései, illetve a különböző esésekből származó problémák. Ha már egy kicsit is érezzük az alkohol hatását, adjuk át a terepet másnak a grillsütő mellett.

Címlapkép: Getty Images