Több százezer is lehet az ára: úri muri, vagy valóban megéri ilyen fűnyírót venni?

A Praktiker szakemberei azt tanácsolják, gondoljuk végig: mennyit szeretnénk rászánni erre az eszközre, mekkora kertet szeretnénk gondozni, és milyen gyakran. Vegyük figyelembe a terepviszonyokat, hogy lejtős vagy egyenletes területet fogunk-e nyírni és hogy milyen fűgyűjtési típus megfelelő számunkra (gyűjtős, kidobós, mulcsozós). Ha van igényünk egyéb extrákra, akkor járjunk utána az ezekkel kapcsolatos lehetőségeknek is (kormánymagasság-beállítás, önműködő funkció, speciális zsákméret vagy kerékrögzítési mód)!

Ha ezeket mind sorravettük, akkor nézzük meg milyen lehetőségek állnak előttünk. Milyen típusú készülékek közül választhatunk?

Elektromos fűnyíró

A szakemberek szerint, ha a kertünk nem túl nagy, akkor az elektromos fűnyíró gépeket ajánljuk. Általában 250–800 m2-ig igen könnyen használhatók. Mivel nincs bennük benzinmotor, nem kell üzemanyagot öntögetni, ez egyszerűbbé teszi a fűnyírást és megspóroljuk a benzinvásárlás költségét is. Kisebb emelkedőkön is jól működik és sokkal halkabb, mint a benzines típus.

Az elektromos fűnyírók általában könnyebben karbantarthatók, mint a benzines társaik, de bizonyos ellenőrzési feladataink vannak velük kapcsolatban is. Az elektromosság kikapcsolása után tisztítsuk le a gépet! A motor műanyag burkolatát a csavarok kihajtása után emeljük le, ezután porseprűvel, ronggyal, esetleg porszívóval távolítsuk el a motorból a belekerülő füvet és hulladékot! Figyeljünk arra, hogy a tekercset és az elektromos vezetékeket ne sértsük meg, és összeszereléskor tegyük a helyükre a vezetékeket! Ha ezt elmulasztjuk, a fedél odacsípheti a rossz helyre került kábelt, és a szigetelés idővel lekopik, esetleg elszakad, a vezeték pedig szabaddá válik, ami életveszélyes.

Árakat tekintve a Praktiker webshopjában elektromos fűnyírót 24 990-109 990 forint között találunk.

Az OBI online kínálatában 23 990-109 990 forint között találunk elektromos fűnyírót.

Robot fűnyírók

A gyepápolás igazán egyszerű és fáradságmentes módja még kis városi kertekben is! A robotporszívók pontosan és megbízhatóan vágják a füvet. Akár 250 négyzetméter nagyságú, kis gyepterületekre is alkalmas. Sőt, a 25 százalékos emelkedők sem okoznak nekik gondot, de szűk átjárókon, keskeny helyeken is gond nélkül elférnek. Az elforduló hátsó keréknek köszönhetően a robotfűnyíró még mozgékonyabb és jobban irányítható – tökéletes kicsi, keskeny kertekbe.

Árát nézve a Praktikerben a robotfűnyírók 169 990-758 990 Forint között mozognak.

Az OBI kínálatában robotfűnyírót 119 990-599 990 forintba kerül.

Benzines fűnyíró

A benzinmotoros fűnyírók négyütemű motorral működnek, nem szükséges hozzá elektromos áram és vezeték, így megkíméljük magunkat a kábellel való bajlódástól, rángatástól – mivel általában ezekkel a gépekkel a nagyobb területű gyepeket szokták nyírni, így ez fontos szempont lehet a kényelmes használatnál (akár 800–1800 m2 területű kerteket is gondozhatunk vele). Hajtóereje és forgatónyomatéka igen nagy, ez gyorsabb nyírást tesz lehetővé, mint amit az elektromos verziójú fűnyíróval elérhetünk. Hátránya, hogy egy 30 foknál meredekebb emelkedőn már nehezebben dolgozhatunk vele, sokszor kihagy a motor. Ennek oka, hogy a dőlésszög miatt a porlasztó nem tudja megfelelően ellátni a motort a keverékkel, hiszen a karburátorházban a benzin mindig vízszintbe áll és nem követi a porlasztó nagy dőlésszögét.

Ha megnézzük az árakat, a Praktiker kínálatában 73 990-185 990 forint között mozog a benzines fűnyíró.

Az OBI webshopjában a benzines fűnyíró ára 64 990-206 990 forint között mozog.

Címlapkép: Getty Images