Kutyatartók, figyelem! Erre nagyon oda kell figyelni idén nyáron, az eb élete múlik rajta

A hosszan tartó, nagy melegben könnyen kaphat hőgutát kutyánk. Szerencsére van néhány praktika, amelyekkel megelőzhető a baj.

1. Ha az udvaron, kertben tartjuk a kutyát

Az udvaron tartott kutyák számára létszükséglet, hogy biztosítsunk számára árnyékot! Lehet az egy sűrű lombú fa, vagy egy féltető alatti zug, de minden napszakban legyen hová behúzódnia, akárhonnan éri is épp a kertet a napsütés.

Biztosítsunk árnyékos helyeket

Ha kint az udvaron, a kertben tartózkodik javarészt a kutyánk, nagyon figyeljünk arra, hogy legyen egy hűvös-árnyékos hely, ahová bármikor behúzódhat. Előfordulhat, hogy ha talál erre alkalmas helyet, akkor ásni fog egy gödröt magának, majd belefekszik. Ne szidjuk meg ezért kivételesen, mert így segít magán, ott ugyanis hűvösebb van, mint a puszta talajon, a föld felszínén. Ha szereti a vizet, egy vizes ruhával áttörölgethetjük, aztán pedig mehet rá egy kis víz a slagból is. De az ólja környékét is felfrissíthetjük egy kis locsolással.

Egy árnyékos teraszon a járólap is kellemesebb hőmérsékletű, szívesen nyúlnak el rajta ilyenkor a kutyák. Ha máskor esetleg nem is mehet fel a teraszra, a kánikulában tegyünk kivételt.

Mindig legyen elég friss vize a kutyának

Gondoskodjunk arról, hogy elegendő friss víz álljon kutyánk rendelkezésére, az ittóedény pedig lehetőleg az árnyékban legyen. A napon pillanatok alatt felmelegszik a víz, így nem nyújt enyhülést neki. Arra is ügyeljünk, hogy ne legyen túl hideg a folyadék, amikor kitesszük, mert a nagyon hideg víz akár torokgyulladást is okozhat.

A megfelelő sétaidőpont kiválasztása életbevágó

A lakásban tartott kutyákkal könnyebb, hiszen ők mindig szem előtt vannak. A kerti kutyák és a lakásban tartott ebek esetében is nagyon fontos a séta idejének megválasztása. Kora reggel és késő este szánjunk időt hosszabb sétára, napközben a lehető legrövidebb időt töltsön a kutya az utcán, ha egészségügyi sétára visszük, és akkor is kerüljük vele a betonozott felületeket.

2. Ha a lakásban tartjuk az állatot

Ha a lakás hűvös, könnyű dolgunk van. Ez esetben viszont a sétákon jobban oda kell figyelnünk a szokásosnál is. A hosszabb sétákat a kora reggeli és az esti órákra időzítsük, lehetőleg napnyugta utánra az igazán forró napokon. Kerüljük a napos járdákat és a fém felületeket, ezek nagyon átforrósodnak, ha rájuk süt a nap. A sétákra mindig vigyünk magunkkal egy palack vizet és egy tálkát, hogy menet közben is meg tudjuk itatni belőle a kutyát.

A lakásban is fontos a friss víz biztosítása

Ha bent klímát használunk, ne essünk túlzásba a hőfokot illetően, ez nemcsak a kutyánk, de a saját testi épségünk megőrzése érdekében is fontos. Ha odakint rombol a hőség, 30 fok van, bármekkora is a kísértés, 24-25 foknál ne állítsuk hidegebbre a berendezést, mert könnyen megfázás lehet a vége.

Ha úgy látjuk kutyánkon, hogy túl melege van a lakásban, egy vizes törölközőt is leteríthetünk neki, amin elnyúlhat, de ilyenkor automatikusan keresik a hűvös felületeket, ha például járólapos a lakás valamelyik része, ott szívesebben tartózkodnak a hőségben.

Keressünk fel egy közeli vízpartot, vagy állítsunk fel neki pancsolót

A hűsölés legkellemesebb és legintenzívebb módja a kutyák számára is a fürdés, az úszás. Ha van rá lehetőségünk, keressünk fel egy közeli vízpartot - egy kiadós úszás, víz melletti játék felér egy nagy sétával. A kutyára is ugyanaz a szabály érvényes, mint ránk: soha ne ugorjon be a vízbe túlhevülten, fokozatosan alkalmazkodjon a hideg vízhez!

Az úszkálás során a tappancsokon felpuhul a bőr, így az amúgy ellenálló felület érzékenyebbé válik: fürdés után fokozottan igaz, hogy soha ne engedjük forró aszfaltra, homokra, vagy fém felületre!

A kertben megtölthetünk neki egy kisebb műanyag medencét vagy gyermekhomokozót vízzel, hogy kedvére belefekhessen. Ha nem fél a slagtól, azzal is lelocsolhatjuk, még mókának is jó lehet a vizes játék.

Plusz hűtés otthon, ha nincs kert vagy klíma

Aki nagyvárosi körülmények között él, nincs kertje és légkondicionáló berendezése otthon, azok számára jó megoldás a már bármelyik nagyobb petshopban kapható hűtőmellényeket és/vagy matrac. Ezek a praktikus kellékek a beléjük töltött zselés anyag segítségével hűtik az arra ráfekvő kisállatot a nagy melegben. A hűtőmellény pedig értelemszerűen akkor, ha ráadjuk.

Használatuk nem igényel sem hideg vizet, sem elektromos áramot, így nagyon gazdaságosak. A matrac hűtő hatását a kutya súlya aktiválja. Minden olyan területen, ahol a test érintkezik a matraccal, ott lehűl, és a külső hőmérsékletnél 8-10 fokkal hűvösebb érzetet biztosít az állatnak.

