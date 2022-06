Ez minden hobbikertész rémálma: ezektől könnyen kipusztulhat bármelyik növényünk

A korompenész a levéltetvek, lepkekabócák és más növénykártevő rovarok által kibocsátott ragacsos mézharmaton elszaporodó sötét színű mikroszkópikus gombák tömege, mely nyár közepétől gyakran borítja a növények lombját. A fertőzés a növények felületén barnásfekete v. zöldes-fekete, aránylag könnyen letörölhető bevonatot alkot. Szűkebb értelemben korompenésznek nevezzük gyümölcsfákon, komlón stb. a levéltetvek cukros váladékában (mézharmat), vagy legyengült, főleg üvegházi növények levelein fellépő sötét színű gombákat. Ezek akadályozzák a növények asszimilációs tevékenységét és így károsak. Tágabb értelemben korompenésznek nevezünk minden feketés színű, szaprofiton gomba-bevonatot, így az érett vagy gyengült gabonán, borsón, hagymán, elszáradt növényi részeken gyakran fellépő Cladosporium, Alternaria, Stemphylium fajokat is.

Elzárja a fény és a levegő útját

A korompenész egy sötét bevonat, amely nemcsak a leveleken, hanem a virágokon és a terméseken is megtalálható. Olykor annyira elterjed, hogy az érintett növényi részek teljesen elfeketednek. Ebben a fázisban a betegség már nagymértékben gátolja a növekedést, hiszen az eltömődött pórusokon keresztül sem a fény, sem a levegő nem jut el a levelekhez, így a növény képtelen felvenni a létéhez fontos anyagokat. A gomba szerencsére nem hatol be a növény szöveteibe, de a kár így is jelentős. A sötét lepedék különféle gombák jelenlétének hatására alakul ki. A korompenész csak olyan növényeken jelentkezik, amelyeket megtámadott valamilyen kártevő, egészen pontosan a tetvek valamelyik faja: levéltetű, gyapjastetű vagy pajzstetű. Ezek a rovarok ugyanis cukortartalmú váladékot bocsátanak ki magukból, az úgynevezett mézharmatot.

Teendők levéltetű fertőzés esetén

Jó szolgálatot tehetnek, - különösen a szabadban tartott növényeink esetében -, a tetvek számának kordában tartásában azok természetes ellenségei. Ilyenek például a katicabogarak, a fátyolkák vagy a fürkészdarazsak. Súlyos fertőzés esetén, vagy ha az említett módszerek nem hatásosak, akkor kereskedelmi forgalomban kapható rovarirtó szereket is alkalmazhatunk.

