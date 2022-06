Baj van a nyári gyümölcsökkel: egy vagyonba kerülnek, és kérdés, lesz-e elég

A magyar gyümölcságazat termelési színvonala az elmúlt két évtizedben érdemben nem változott, ami komoly hatékonysági problémákat vet fel. a FruitVeB becslései szerint a hazai 80 ezer hektáros ültetvényfelület mintegy 40-50%-a korszerűtlen, potenciálisan versenyképtelen, 25-30%-a jelenleg nem eléggé hatékony, de fejleszthető, míg a maradék 25-30%-a - ami néhány száz termelő vállalkozást jelent - tekinthető igazán professzionális, versenyképes felületnek.

A magyarországi gyümölcsösöknek csak mintegy negyede-harmada öntözött, és mindössze 5%-án található jégháló, ami a jégvédelem fontos eszköze. A fagyvédelem technológiai spektruma igen széles, de hatékony fagyvédelmi technológia csak körülbelül az ültetvények 3-4%-án lehet. Ezért nagyon nagy jelentőségű a 80%-os támogatási intenzitású VP-pályázat fagyvédelmi technológiák létesítésére

- mutatott rá Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke az Agrárszektor kérdésére.

Javában tombol a gyümölcsszezon, elsőként a piros bogyós gyümölcsök betakarítása kezdődött meg, de már a ribizlit és a málnát is lehet helyenként szedni. A kajszi- és őszibarack valódi szezonja még odébb van, de már most lehet sejteni, milyen termés várható idén ezekből a gyümölcsökből.

A piros ribizlit és a fekete ribizlit már javában szedhetnénk július második feléig, de az idei termés nem kifejezetten nevezhető jónak. Azt rebesgetik a szakértők, hogy a ribizli nem bírja már a hazai időjárást, az egyik nagy vesztese lehet az egyre jobban tapasztalható klímaváltozásnak a magyar földeken.

Nógrád megyében, Romhányban Dóbiás Tamás őstermelő még nem adta fel a küzdelmet az időjárás viszontagságaival szemben, és kitart a ribizli termesztése mellett. A gyümölcs teljesen bio, semmivel nem permetezik.

Idén rossz volt a gyümölcs kötődése, így nem lesznek olyan dúsak a fürtök, teltek a szemek, a kétezer tő piros ribizlit értékesítjük vedd magad akcióban is. Az ezer fekete tő nagyon gyenge lett, arról nem lesz idén szedés. A szárazság és az aszály nem okozott gondot, de csak azért nem, mert öntözzük a bokrokat. De évről évre azt tapasztalom, hogy egyre jobban küzd a ribizli a klímával, és egyelőre kérdéses, hogy győztesen kerül-e ki a harcból

- kezdte Dóbiás Tamás.

Mindig a piac diktálja az árakat, tavaly például nem szedettük le a másfél hektáron a termést, mindig magunk szedtük, de többet, mint amire szükség volt. Így idén csak előzetes bejelentkezés alapján szedjük le előre a kívánt mennyiséget, vedd magad akció keretében, de lehet jelentkezni saját szedésre is. Budapestről jönnek sokan, és egy hétvégi leruccanás összeköthető a gyümölcs beszerzésével is, hiszen gyönyörű helyen terül el a birtokunk, a Bánki tó mellett egy fennsíkon, a tengerszem mellett, az országos kék túra útvonalán és egy híres borútvonalon. A kellemes összeköthető a hasznossal, és mi is szombaton-vasárnap tudunk kint lenni, akár szedd magad, akár vedd magad gyümölcs miatt jönnek vásárolni. Idén valószínűleg 1200 Forintos kilónkénti áron tudjuk eladni a magunk szedte ribizlit, szedd magad akcióban pedig 600 forintért.

Szenved a málna is, alig terem, és az is nagyon drága

A szintén Nógrád megyében, azon belül is Nógrád községben termelő Holma Balázs málnával foglalkozik, és elmondása szerint csak azért nem adja fel, mert a szüleitől örökölte a mezőgazdasági vállalkozást, ő tulajdonképpen belenőtt az egészbe. Pest vonzáskörzetéből érkeznek hozzá a vedd magad málna akcióban, ő ugyanis előre leszedi a gyümölcsöt igény szerint, előzetesen egyeztetve.

Nem nagy területen folytatjuk a családi vállalkozást, és előzetesen lefixáljuk a megvásárolni kívánt mennyiséget a vevővel. Idén nincs jó évünk, nem termékenyült meg annyi virág, mint korábban. Az előállítási költségeink a négyszeresére emelkedtek idén (a nitrogén, a lombtrágyák, a benzin stb.), de ennyit persze nem változtathattunk az árainkon. A málna nem olcsó gyümölcs kategóriába tartozik, most 2500-3000 forintért tudjuk adni kilóját. Legújabban a befektetést sem igazán hozza vissza a málna, ha nem lenne öntözőrendszerem, nem árnyékolnám, a melegek miatt már kiszáradt volna. Van még fekete szedrünk és szilvánk, abból is lesz a szedd magad vedd magad akciókra.

Túl forró, és túl aszályos a magyar nyár a ribizlinek, de a barackkal is gondok vannak

Idén először nem tudnak ribizlit értékesíteni a Szobi Gyümölcsöskertben, aminek leginkább az az oka, hogy a hó közbeszólt, amikor virágzott a gyümölcs, náluk havazott és fagyott, rengeteg gyümölcsnek betett ez a tavaszi időjárás.

Évek óta aszály van ezen a vidéken, a szakemberek pedig ugye úgy tartják, hogy 35 fok felett leáll a gyümölcs működése. A cseresznyénk sem volt jó idén, a hó közbeszólt. 10 hektáron terem őszibarackunk és hat hektáron sárgabarack, előbbi elfogadható mennyiségben és minőségben lesz, utóbbiból jó, ha lesz 10 kg leszedhető egy hektáron; elfagyott a virág. De sárgabarackból sosem tartunk szedd magad akciókat a rossz tapasztalataink miatt, túl kurrens gyümölcs ahhoz, hogy tönkretegyék

- kezdte Nagy Éva őstermelő.

Volt olyan, hogy egy szem gyümölcsért félbetörte valaki a barackfát, nem becsülte a más tulajdonát. Arra nem gondolnak ilyenkor az ilyesmit elkövető emberek, mennyi befektetett munka, energia van egy jól termő fa felnevelésében, amit aztán kapzsiságból vagy meggondolatlanságból egy perc alatt tesznek tönkre.

Fontos, hogy a vevők is tiszteljék a fát és a termést, mert azzal minket tisztelnek, akik belefektetjük minden energiánkat abba, hogy minél szebb és jobb legyen az a gyümölcs, amit aztán nekik eladhatunk. Nálunk ugyanis a szedd magad akcióban is első osztályú gyümölcsöt szedhetnek a fáról az érdeklődők, nem szedjük le előlük az extra barackot, hogy maradjon olcsón a másod- harmadosztályú áru. De az nem szép dolog, amikor valaki ledobálja a földre a gyümölcsöt, netán néhány kilót félretesz magának. A kóstolással nincs baj, az természetes, de ahogy a porcelánboltban sem törné el senki a neki nem tetső darabokat, így ezt bizony a gyümölccsel sem kellene

- sorolja az őstermelő.

Nagy Éva azt is megosztotta velünk, hogy náluk gyakran van BMV-barack. Akik nem tudnák, ez azt jelenti, hogy "be nem vallott barack", és így nevezik jóindulatúan és eufemizmussal a kocsik hátsó ülésén landoló, eltulajdonított barackok kilóit, amit aztán, a szabály szerint, ami ki is van náluk a gyümölcsöskertre táblázva, lebukás esetén köteles a vavő háromszoros áron megvásárolni.

Találtunk már 10 kg eldugott barackot, persze, nem vizsgáljuk át az autókat, de elejtenek egy-egy olyan mondatot ilyenkor a simlis vevők, amiből számunkra világos a helyzet. Egyszer egy idős hölgy a lányával és az unokájával jött barackot szedni, és amikor kiderült, hogy bizony pár kilót fizetés nélkül tettek el, naygon felháborodott, hogy mit képzelünk, ajándékba kellene adnunk mindenkinek legalább 3-4 kilóval, hogy egyáltalán kijönnek ide, nemhogy még pénzt kérni a gyümölcsért! Kicsit olyan ez, mintha a munkáltató azért nem fizetne a kánikulában a dolgozónak, mert örülhet, hogy a klímás irodában hűsölhet a forróságban.

Pedig aki a mezőgazdaságban dolgozik, az tudja, hogy milyen sok befektetett munka, mennyi befektetett pénz van minden egyes kilogramm szép gyümölcsben. Esőben, fagyban, 40 fokos hőségben kint kell lenni, és még jónak mondható az az év, ha a befektetett pénz megtérül egy minimális haszonnal.

Címlapkép: Getty Images