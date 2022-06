Ezek lehetnek 2022-ben a legszebb virágos városok: rekordszámú volt idén a nevezés

349 település összesen 452 pályázattal nevezett a június 15-án zárult Virágos Magyarország versenyben. A rövidesen induló, több mint 150 kertész- és tájépítész szakember közreműködésével zajló zsűrizést követően az őszi, ünnepélyes díjátadón derül ki, hogy mely közösségek kapják az elismeréseket - írták a rendezvény honlapján.

Az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyében évről évre egyre több települési önkormányzat mutatja meg az ország nyilvánosságának és a szakmai szervezetek képviselőinek megszépült közterületeit, gondozott zöldfelületeit. A növekedésnek csak a pandémia szabott gátat: az elmúlt két évben nem volt lehetőség a versenyt a hagyományos módon megrendezni. Idén azonban a Virágos Magyarország visszatért hagyományaihoz, és újra öt települési kategóriában – a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig – várták a pályázatokat, melyeket személyes látogatás során értékel majd a szakmai zsűri.

A városok és falvak rövidesen induló értékelésében több mint 150 önkormányzati kertész- és tájépítészmérnök, város- és falugondnok szakember vesz részt, valamint a turisztikai szempontú értékelésbe a Tourinform irodák munkatársai is bekapcsolódnak. Idén több mint 10 millió Ftforint értékben osztanak ki kertészeti utalványokat, emellett a szervezőbizottsági tagokat delegáló minisztériumok és szakmai szervezetek díjai, valamint a szponzori díjak is gazdát keresnek – közel 50 díj gazdagítja majd a településeket. Minden közösség elismerő oklevelet és a települési zöldfelületgazdálkodást részletesen kiértékelő szakértői véleményt kap. A verseny győztesei közül kerülnek ki azok a hazai települések is, amelyek 2024-ben az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente Florale Europe) képviselik majd hazánkat, ahogy idén júniusban Veresegyház, Orfű és Székesfehérvár

- közölték.

A jövőre harmincéves évfordulóját ünneplő Virágos Magyarország 2022-es győzteseinek kihirdetésére az őszi, ünnepélyes budapesti díjátadón kerül sor.

Címlapkép: Getty Images