Sokan hibáznak a levendula otthoni termesztésénél: ezt rontják el a legtöbben

Azt, hogy ki, mit készít belőle, mindenki eldöntheti, az Agrárszektor most egy csokorba gyűjtötte, hogy mit érdemes kezdeni a levendulákkal. Sőt, néhány hasznos tippet is adunk ahhoz, hogy hogyan termeszthetjük saját otthonunkban is - így még Tihanyig sem kell elmennünk érte, de azért, ha tehetjük, semmi esetre se hagyjuk ki!

Minél hosszabb szárral próbáljuk meg levágni a növényeket, így könnyebb lesz az anyanövénynek és nekünk is, hiszen egyszerűbben össze lehet kötni őket.

Soha ne tegyük műanyag zacskóba a levendulákat, hiszen könnyen befüllednek rövid időn belül, és már a száradás alatt lehullajtja a virágait!

Lehetőleg a vágástól számított 5 órán belül már lógjon a csokor, különben szintén lehullik a virág!

11-16 óráig ne vágjuk le a növényeket, aminek egyszerű az oka: szinte lehetetlen, mert ebben az időszakban számos rovar, bogár és más állatok is lehetnek rajta, amik csípnek, marnak - így hát saját magunkat kíméljük meg a kellemetlenségektől.

Esős időben semmiképpen se arassunk, várjunk legalább egy napot.

Érdemes bakancsot, pólót, hosszú nadrágot és valamilyen kalapot viselni közben, illetve a metszőollót és a sarlót se felejtsük otthon - a kés viszont nem megfelelő erre a célra, mivel tönkre tudja tenni a bokrot vagy akár a kezünket is!

Ami pedig kiemelten fontos, hogy ha ismeretlen helyre megyünk szüretelni, hiába gyommentes és tiszta a terület, feltétlenül kérdezzük meg, hogy használtak-e bármilyen gyomirtót. Ha igen, akkor bármennyire is csábító, de felejtsük el azt, hogy szörpöt, fagyit vagy bármilyen süteményt készítünk belőle, és en bloc azt is, hogy megesszük a levendulákat. Illatozó dekorként viszont ennek ellenére is nagyszerűen lehet majd használni! Plusz érdekesség, hogy 2020-ban mintegy - 206,3 hektáron termesztettek levendulát, ebből is látszik, hogy van rá igény és kereslet.

