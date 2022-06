Balkonunk, kertünk pompás dísze lehet: ezt sokan elrontják a muskátli gondozásánál

Tűző napsütéses teraszra, balkonra az álló muskátli való

A muskátli igazi klasszikus, ha balkonnövényekről van szó. Az álló muskátli a tűző napos teraszok igazi túlélője: megfelelő öntözés mellett remekül tűri a forróságot. Ugyanez nem igaz futó társára, mert ez utóbbi inkább a napos-félárnyékos helyeket részesíti előnyben.

Minél melegebb a nyár, annál gyakrabban kell öntözni, lehetőleg reggel vagy este. Ügyeljünk, hogy a balkonládában ne álljon a víz, mert hamar elrothadhat a gyökere.

Tavasztól őszig heti rendszerességgel adagoljunk öntözővizéhez balkonnövény tápoldatot is a kertész tanácsa szerint.

Mivel nem különösebben igényes, és jól alkalmazkodik az időjáráshoz, ezért egy napsütéses erkélyen is jól fogja érezni magát. A több mint 250 muskátlifajta között mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbbet, akár fehéret, akár mélyvöröset, akár illatosat, akár szagtalant, akár balkonládába valót, akár futónövényt keres.

Ökölszabály, hogy bár bőségesen kell öntözni, soha nem állhat alatta a víz!

Tápoldatozzuk rendszeresen

Mint úgynevezett „éhes” növényeknek, a muskátliknak magas a tápanyagigényük. Kiváló minőségű, megfelelő tápanyagmennyiségű tápoldatot használva kielégíthetjük a növények néhány hétre vonatkozó igényeit.

Tipp: A kávézacc kiváló olcsó, természetes tápanyagot jelent a muskátli számára, mivel éppen megfelelő kálium-, nitrogén- és foszforelegyet tartalmaz. Hetente egyszer oldj fel kis mennyiségű kávét vízben - egy evőkanál elegendő 10 liter vízhez -, vagy a kávézaccot kiszárítva keverd bele a talajba a növény gyökerei körül.

Tápoldat: egy csepp jódot cseppents 1 liter vízbe, és 50 ml-t önts belőle minden muskátlis cserépbe. Ne önts rá többet, mert az nem tesz jót. Havonta egyszer alkalmazd ezt a módszert, és a muskátli több virágot fog hozni, mint valaha.

A helyes gondozáshoz ezt tudni kell

Ha megsárgulnak a muskátli levelei, annak két oka lehet: amennyiben a levelek szélei sárgulnak meg, akkor kevés vizet kapott a növény, ha az egész levél megsárgul és lepotyog, akkor viszont túlöntöztük.

amennyiben a levelek szélei sárgulnak meg, akkor kevés vizet kapott a növény, ha az egész levél megsárgul és lepotyog, akkor viszont túlöntöztük. Ha a gyökérhez közeli levelek lehullanak, akkor túl kevés fény éri.

A nyári időszakban a lakásban tartott muskátlit is érdemes kitenni az udvarra vagy a teraszra, sokkal több virága lesz. Miután kitesszük, előfordulhat, hogy kicsit betegnek fog tűnni, de pár nap alatt regenerálódik.

Ha erős napsütés éri, a muskátli leveleinek a színe megváltozik, ami nem feltétlenül gond, kicsit olyan, mintha lebarnulna. De persze ez a fajtától is függ, vannak közöttük érzékenyebbek.

A muskátli kint tartható a szabadban, majdnem télig. Amikor a hőmérséklet +2 Celsius fok körüli kint, akkor újra be kell vinni a lakásba, de ne kerüljön túl meleg helyre. A téli időszakban a muskátli számára a +10 Celsius fok körüli hőmérséklet a legjobb.

Ha nem akarjuk, hogy a téli időben lehullajtsa majd a virágait, akkor addig vigyük be a lakásba, amíg kint is meleg még a hőmérséklet, és folyamatosan szoktassuk hozzá a lakásban lévő hőmérséklethez. Mert ha a hidegből a melegbe kerül, akkor általában lehullanak a virágai. Attól még tavasszal újra virágba borul majd, de ezt tartsuk szem előtt, ha egész évben szeretnénk csodálni a virágait.

A város kellős közepén, a balkonon is jól érzi magát

Modern idill a város közepén: a növényekkel könnyedén jókedvű hangulat teremthető a városi erkélyeken és teraszokon. A muskátli tökéletes választás napos vagy félárnyékos helyekre, hiszen gyorsan nő, rengeteg tartós virága van, könnyen gondozható és nagyon szívós.

Magas, nagyobb levelű növények mellé helyezve a kontraszt különleges és barátságos hangulatot kölcsönöz. A muskátlik kézzel készített dekorációval és bútorokkal is jól működnek, például a munkaállomás bútoraival kombinálva modern hatást kölcsönöznek a térben. A rengeteg színes virággal körülvett városi teraszon garantált a nyaralás hangulata munka közben.

Tipp: Más fénykedvelő növények mellé helyezve nemcsak az emberi szemnek kedvezhetünk, hanem a méhek jóllétéhez is hozzájárulhatunk.

Kertekbe is ideális választás

Egy kert, legyen az a városban vagy vidéken, remek hely arra, hogy nyugalmat találjunk a mindennapi élet zajában. A növények és a színes virágok pihenésre és kikapcsolódásra hívnak, a muskátli pedig élénk színeivel elhozza a nyári hangulatot. Amikor helyet keresünk a kertben a muskátlik elültetéséhez, fontos, hogy fényes napos vagy félárnyékos pontot válasszunk, mert itt lesznek a legboldogabbak.

A muskátlik szabadon virágoznak és könnyű gondozni őket, így jól kombinálhatóak más növényekkel is. A zsálya, a tölcsérjázmin és a cickafark (achillea) mind a napimádók csoportjába tartoznak, akárcsak a muskátli. Sok-sok táplálékkal látják el a méheket és más rovarokat is és remekül mutatnak együtt. A póknövények, a mediterrán citrom- és klementinfák, valamint a különböző gyógynövények szintén ideális partnerei a muskátlinak.

A muskátlik jól mutatnak szinte bármi mellett, ami csak egy kicsit is régimódi. Jól illenek olyan kreatív kompozíciókban, mint egy a függőleges biciklikerék-kert. A falra akasztva mókás, figyelemfelkeltő hátterei lehetnek a színes virágcserepeknek is.

Fogadjunk, így nem ismerted: kiváló választás a vázába is

Legyen az nyári asztaldísz vagy virágos kiegészítő, változatos különböző színű, formájú és méretű virágaival, a muskátlik vágott virágként is jól mutatnak. Az egyes virágokat külön is fel lehet használni dekoratív részletek készítéséhez. Egy virágos asztaldísz, amely vágott muskátlit és gyertyákat tartalmaz, biztosan leköti a figyelmet a következő kerti partin. Kis kézügyességgel és időráfordítással bárki elkészítheti a csinos asztaldíszt.

Vázákba helyezett vágott muskátlikkal nyári érzést és pozitív hangulatot teremthetünk a terített asztalon is. Virágos terítékként a tányérokra is fektethetünk egy-egy szépen levágott muskátlit.

Nincs több csupasz, csúnya fal

Ha a vágott muskátlikat, különböző színben és formában használjuk falra rögzítve, virágfüggönyként díszítheti teraszunkat. Ehhez a muskátli szárakat vízzel töltött virágcsövekbe kell helyezni és azokat nejlonszállal rögzíteni egy szép ághoz. Ez a fali dekoráció igazán nyári hangulatot áraszt, gyorsan elkészíthető és minden teraszt, erkélyt vagy akár belső teret feldob.

Szobanövényként is beválik

Azok számára is van jó hírünk, akiknek nincs sem erkélyük, sem teraszuk, a megfelelő gondoskodással ez a növény egy világos szobában is jól érzi magát, és színeivel a lakást is feldobja. Erre a célra a nemes muskátli a legalkalmasabb. Telített színeivel ez a növény a muskátlik szépségkirálynője.

A nemes muskátlit eredetileg beltéri növényként termesztették, és a klasszikus kültéri muskátlitól eltérően kora tavasszal virágzik. Vannak olyan nyári virágzású fajták is, amelyek a szabadban, széltől és esőtől védett helyeken fejlődnek.

Tudtad? Ehető és illatos muskátlifajták is léteznek

Az ehető muskátlik közül rengeteget megtalálhatunk, sok-sok különböző illattal: citrom, menta, rózsa, szerecsendióig, csokoládé – bőven van választék. Az illatos muskátli a geránium, kiválóan kiegészíti a klasszikus gyógynövényeket, és sokféleképpen használható fel a kreatív konyhában, de parfümök illatosítására is használják. És bár egy cserepes muskátlit már 700-800 Ft-ért is megvásárolhatunk, de ez utóbbiból egy cseréppel 8000-9000 forintba kerül egy közepes méretű példány.

Címlapkép: Getty Images