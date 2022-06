Újabb invazív faj tört be Magyarországra: veszélyben a hazai borászatok

Kóbor Péter entomológus a Facebookon hívta fel a figyelmet egy új, idegenhonos inváziós kabócafajra, az élénkzöld lepkekabócára, amely hazánkban is megjelent - írta a Berek.

Az élénkzöld lepkekabóca (Acanalonia conica) nagy testű és könnyen felismerhető élénk zöld színéről és széles elülső szárnyairól. Eredeti élőhelyén, Észak-Amerikában az amerikai lepkekabócával alkot közösségeket, amely faj itthon szintén inváziós kabócafajként ismert.

Az élénkzöld lepkekabóca fő kártétele, hogy a szőlő fiatal hajtásait felhasítva a növényi szövetekbe rakja le tojásait. Ez hegesedéssel, a hajtás elhalásával járhat, valamint a seben keresztül könnyebben juthatnak be bakteriális vagy gombás fertőzések

- írták róla.

Az entomológus kiemeli, hogy Európában és hazánkban az élénkzöld lepkekabóca egyelőre nem okozott problémát, azonban terjedésének nyomon követése a potenciális károkozás miatt fontos.

Azt kéri, hogyha valaki észleli a fajt, esetleg fényképet tudn róla készíteni, az adatokat (város, cím, esetleg GPS koordináták) küldjék el a kobor.peter@atk.hu e-mail címre.

Idehaza egyébként van ok aggodalomra, egyre több invazív faj lépi át az országhatárokat. Legutóbb Floridában őshonos növényeket találtak egy soroksári dülőn. Nyugat felől támad a jelzőrák, míg két meztelencsiga faj is terjeszkedik idehaza. A poloskainvázió szinte az ország minden szegletét érinti, a frissen elkészült országos poloskatérkép szerint, ezért összeszedtük, hogyan is védekezhetünk ellene. A nyugati dióburok-fúrólégy is hatalmas károkat okoz a diótermésben - de erről korábban itt írt a HelloVidék.

Címlapkép: Getty Images