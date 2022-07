Így száműzheted a hangyákat otthonodból: a hazai sztárkertész elárulta trükkjeit

A hangyákat a legtöbben csak két esetben szokták észrevenni: ha az ember levél- vagy pajzstetűfertőzést észlel a növényein és a kártevők mellett ott szorgoskodnak a hangyák; illetve, amikor már a házon vagy lakáson belül is megjelennek - írta az Agrárszektor. Ezekkel az ízeltlábúakkal a legnagyobb számban a nyári időszakban lehet találkozni, ám az, hogy milyen számban jelennek meg, az függ a kert adottságaitól és növényvilágától is. A hangyák ilyen téren kivételes helyzetben vannak, hiszen előfordulási helytől és létszámtól függően lehetnek hasznos rovarok és megátalkodott kártevők, amelyek esetenként képesek rövid idő alatt, nagy tömegben feltűnni, mellyel komoly problémákat okoznak.

Házikerti körülmények között az ízeltlábúak ellen védekezhetünk változatos növénytársításokkal, így riasztó, ragadozókat csalogató vagy éppen a haszonnövényeinkhez képest az ízeltlábúak számára vonzóbb növények telepítésével is. Használhatunk rovarölő szereket is, azonban ezek nagy része totális rovarölő, ami rossz időpontban kijutattva komoly károkat okoz, így ezek helyett célszerű megismerni az ökológiai gazdálkodásban is használható szereket, továbbá a makroszervezetekkel, tehát élő állatokkal történő védekezést is. Ez utóbbiak lehetnek például fürkészdarazsak, ragadozó atkák, katicabogarak

- mondta el az Agrárszektor kérdésére Megyeri Szabolcs, kertészmérnök.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a hangyákat távol tartani a lakástól, Megyeri Szabolcs rámutatott, hogy szinte biztosra vehető, hogy mindig lesznek ízeltlábú vendégek a nyár folyamán és az őszi telelés megkezdése környékén, azonban vannak olyanok melyek előszeretettel húzódnak be az emberek otthonaiba. Ilyen szempontból a hangyafélék azok, melyeket ki kell emelni, amelyek gyakran ütnek tábort a konyha és spájz környékén, ahol táplálékot találhatnak maguknak. Ezt a táplálékforrást kell felszámolni, ha pedig számuk nem csökken, akkor érdemes hangyacsapdát is kihelyezni.

A kertészmérnök elmondta, hogy a hangyák esetében a lakásba való bejutás, bekerülés esetén kell érdemben védekezni. A kertben azonban sokszor észrevétlenek maradnak ezek a rovarok, ám ha már levéltetvek is megjelennek, akkor abban az esetben nagyobb számban lehet találni hangyákkal is. Megyeri Szabolcs kiemelte, hogy a lakás a hangyák szempontjából egy ideális helynek számít, hiszen ott élelemhez és vízhez juthatnak. Ahhoz, hogy az ember elkerülje, hogy a hangyák a lakáson belül kolóniát alakítsanak ki, minden olyan forrást meg kell vonni tőlük, ami vonzaná őket: vagyis nem szabad elérhető helyen ételt hagyni, a morzsákat fel kell seperni, a kisállatok tálját távolabb kell helyezni a konyhától, a vizes tálka pedig legyen egyenes falú.

Címlapkép: Getty Images