Brutális ára van az otthoni luxusnak: ennyiért vehetsz merev falú medencét 2022-ben a kertedbe

A merev falú medencék vázszerkezetének több típusai létezik. A fémpalástos medence, azaz a merev falú medence gyártási technológiája egyedülálló, az ugyanis egy külső, galvanizált fémrétegből és egy belső, nagy szakítószilárdságú fóliával ellátott rétegből áll. Előbbi a medence szilárdságát biztosítja, utóbbi a vízszigetelést garantálja. A merev falú medence számtalan formában (szögletes, ovális, kör) és kivitelben készül.

A merev falú medencék kínálatban nemcsak fém-, de műanyag vázas típusokat is találunk, ezeket rendszerint csak fel kell tölteni vízzel, és máris használhatjuk őket. A kínálatban azokat a merev falú medencéket is megtaláljuk, amelyek nemcsak a talajszintre telepíthetők, de a földbe is besüllyeszthetők.

Hogyan állítsuk össze?

A merev falú medencék telepítése nem időigényes feladat, mindössze egy precízen előkészített terület szükséges, ami nemcsak tiszta, hanem sima, egyenletes és vízszintes is. A legideálisabb a betonfelület, de ha ez nem áll rendelkezésre, egy gondosan megtisztított, például homokkal felszórt tömör terület is megfelel, ha azon nem marad kő, kiálló gyökérzet, éles tárgy, amely megsértheti a szerkezetet.

Nem jó, ha a medencét fa alá vagy közelébe telepítjük, a lehulló levelek és rovarok miatt ugyanis gyakrabban kell tisztítani a vizet. Tipp: Használaton kívüli takarófóliával érdemes letakarni a medencét a belehulló szennyeződések távoltartása érdekében.

Fontos, hogy a medence közelében legyen áramforrás, ahonnan majd a vízforgatót üzemeltethetjük, és nem árt, ha a vízelvezetés is megoldott. Ha megvan a merev falú medence helye, terítsük le az alátét geotextillel, és csak ez után lássunk hozzá az összeszereléshez. Ehhez általában nincs szükség sok szerszámra.

Mielőtt medencét vásárolunk, meg kell ismernünk tisztításának alaplépéseit, költségeit. Nem szabad elfelejteni, hogy a hanyagul fertőtlenített víznek súlyos egészségügyi következményei lehetnek. A kisebb medencéknél, mivel azokon nincs vegyszeradagoló, magunknak kell adagolni a vegyszert, ami lehet uszodavegyszer vagy kimondottan erre a célra készült klórkoncentrátum. Fontos, hogy a vegyszert a vízforgató rendszer működése közben adagoljuk, így az megfelelő módon összekeveredik a vízzel!

Nyár végén fontos a medence téliesítése, avagy tisztítása és kiszárítása, hogy következő évben is tudjuk majd használni.

Na, de mi a helyzet az árakkal?

Hogy pontosabb képet kapjunk, megnéztük a nagyobb áruházakban, mennyiért adják ezeket a típusú medencéket:

A Praktiker kínálatában találunk 46 900-169 990 Ft között.

Az OBI kínálatában találunk 39 990-44 990 Ft között.

Az Auchan kínálatában találunk 39 990 - 499 990 Ft között.

Az árak minden esetben a mérettől, a típustól függnek, így ezért van, hogy vannak egészen magas árkategóriás termékek is. Éppen ezért mielőtt vásárolni indulunk, nézzük meg mekkora méretre van szükségünk. Ennek alapján érdemes az árakat belőni.

Címlapkép: Getty Images