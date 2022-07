Alig terem, vidéken is méregdrága idén a málna: mégis, mi folyik a piacokon?!

Hiába a nyár egyik slágergyümölcse, hazánkban őshonosnak is számít, termőterülete itthon csak töredéke a húsz évvel ezelőttinek, és megállíthatatlannak tűnik a csökkenése. Lassan elfogy a hazai málnatermő terület. Az ezredforduló idején még 1500 hektáron termesztettek Magyarországon málnát, a termőterület azonban azóta folyamatosan csökken – írta piaci jelentésében az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). A KSH adatai szerint 2020-ban már csupán 253 hektárról takarítottak be málnát, összesen 492 tonnát. Ez a mennyiség 56 százalékkal volt kevesebb, mint egy évvel korábban, és csak töredéke annak, amennyit az országban még 1990-es években megtermeltek (akkoriban 27 208 tonna málnát szüreteltek egy évben.)

A hazai málnaültetvények elöregedtek, a jövedelmezőség csökkent, ezért is hagytak fel sokan a munkaigényes gyümölcs termesztésével.

A málnatermesztés visszaesésének hátterében a klimatikus viszonyok átalakulása is áll, valamint a versenytársak (szerb és lengyel), akik gazdasági előnyüket kedvezőbb klímájuknak és olcsóbb munkaerejüknek köszönhetik. Mindezek mellett gondot jelent a munkaerőhiány is. A gombás betegségekkel szemben ellenállóbb, valamint a folyton termő fajták használata adhatna lendületet a málnatermesztésnek – közölte a NAK.

Jelenleg hazánkban már csak 160-170 hektáron termesztik ezt a bogyós gyümölcsöt, a termésmennyiség évek óta 800-1000 tonna között stagnál, és idén is hasonló volumenre lehet számítani. Egyébként több fajtát is termesztenek, a régebbi ültetvényeken még találkozhatunk a fertődi nemesítésű fajtákkal, de a brit nemesítői vonal fajtái is előfordulnak (Malling sorozat tagjai, Willamette), a modern, fólia alatti ültetvényeken pedig a modern termesztés-technológiának megfelelő fajtákat telepítenek a termelők.

Az egyik legdrágább gyümölcs lett

Mint minden kertészeti termék, így a málna esetében is az látszik, hogy folyamatosan nő a fogyasztói ára. Ráadásul a betakarítása nagyon kézimunkaerő-igényes, a megfelelő számú, minőségű munkaerő biztosítása pedig évről-évre nehezebb és egyre nagyobb költséget jelent a termelőknek.

Tavaly július elején messze a legdrágább bogyósgyümölcsnek számított, aranyárban mérték a málnát: a hazai kilója a Nagybani Piacon 1800 - 2800 Ft között mozgott. A szezon közepén aztán ennél olcsóbban is hozzájuthattunk a friss magyar málnához, Nagybanin 2021-ben 1200- 1800 forintért kínálták. Idén a Nagybani Piacon, július elején 1800-2000 forintért megy kilója. Gyümölcsök között most ennél csak az áfonya drágább, annak kilójáért 2000-2500 forintot is elkérnek.

Alig terem, így a helyi termelőknél is nagyon drága

Nógrád megyében, azon belül is Nógrád községben termelő Holma Balázs málnával foglalkozik, és elmondása szerint csak azért nem adja fel, mert a szüleitől örökölte a mezőgazdasági vállalkozást, ő tulajdonképpen belenőtt az egészbe – nyilatkozta a termelő a HelloVidéknek. Pest vonzáskörzetéből érkeznek hozzá a vedd magad málna akcióban, ő ugyanis előre leszedi a gyümölcsöt igény szerint, előzetesen egyeztetve.

Nem nagy területen folytatjuk a családi vállalkozást, és előzetesen lefixáljuk a megvásárolni kívánt mennyiséget a vevővel. Idén nincs jó évünk, nem termékenyült meg annyi virág, mint korábban. Az előállítási költségeink a négyszeresére emelkedtek idén (a nitrogén, a lombtrágyák, a benzin stb.), de ennyit persze nem változtathattunk az árainkon. A málna nem olcsó gyümölcs kategóriába tartozik, most 2500-3000 forintért tudjuk adni kilóját. Legújabban a befektetést sem igazán hozza vissza a málna, ha nem lenne öntözőrendszerem, nem árnyékolnám, a melegek miatt már kiszáradt volna. Van még fekete szedrünk és szilvánk, abból is lesz a szedd magad vedd magad akciókra.

- közölte a termelő még június végén.

Egy Szombathely környéki őstermelő is inkább maga szedi le, és árulja „vedd magad”-ba a málnát, ahogy elmesélte:

A málna roppant kényes és munkaigényes bogyósgyümölcs, nem is szedheti le akárki, mert nagy kárt is lehet tenni az ültetvényben. Az se jó, ha túl korán, az se jó, ha túl későn szedjük le a szemeket, tudni kell, mikor érett be. A málna nem szereti sem a forróságot, igényli a vizet is, az elmúlt hetekben napi szinten kellett öntözni az ültetényt. Sok idén a poloska is.

Az országban, valószínűleg nem véletlenül, nem is sok helyen foglalkoznak Szedd magad málnával. A Gyümölcsvadász oldalon idén mindössze három elérhetőséget találunk, ezek közül is az elsőben, a Győr-Moson-Sopron Sarródon azt írják: aszály miatt idén a málnás zárva tartanak.

A Nagyvázsonyi Gyümölcs Kertészet közösségi oldalon hirdeti magát, Fertődi zamatos és fertődi kármin fajtákat árulnak. Ahogy írták: „2000 Ft/ kg - minimum 5 kg/felnőtt fő/ szedése esetén. FONTOS: Ha nincs meg a minimum mennyiség, akkor az ár 5000 Ft/ kg.”

Hazai ültetvényeken, vedd vagy szedd magadban, a közösségi oldal hirdetései alapján most 1950 Ft – 2000 /kg a gurulós málna ára.

A Patikakertben bio fekete málna is szedhető, szedd-magadban az ára: 3300Ft/kg.

Miért is fogyasszunk málnát?

A málna Magyarországon őshonos, föld alatti tarackokat hajtó, kb. 2 m magas félcserje. A Dunántúl egyes részein elterjedt népies magyar neve a „Boldogasszony csipkéje” és a himpér, a német Himbeere (szarvastehénbogyó) szó alapján. Már az ókorban is gyógynövényként volt ismert. A középkorban elsősorban kolostorokban foglalkoztak vele. Carolus Clusius már 1601-ben különbséget tett vörös és sárga fajták között. Európában majdnem mindenütt megtalálható, de a mediterrán országokban a hegyekbe húzódott vissza. Nem él Portugáliában, Izlandon, és Skandinávia északi részén. Amerikában őshonos fajtája a fekete málna.

Gyümölcse miatt kedvelt kerti növény. A magas vitamintartalma miatt gyakran nyersen fogyasztják, illetve lekvárként, kompótként, zseléként vagy szörpként kerül a konyhákban felhasználásra. A méhészetben a málna – köszönhetően nektárja magas (36-70%-os) cukortartalmának, továbbá magas cukorértékének (0,18–3,80 mg cukor naponta virágonként) – a méhek számára egy megbecsült melléktápanyagforrás. A málnát tiszta alkohol édesítésére is használják. A gyümölcs szüret után már nem érik tovább, így a nem klimakterikus gyümölcsök közé tartozik. Gyümölcse bor készítésére is alkalmas. A málnabogyókat összezúzzák, előerjesztik, majd kipréselik. A visszamaradt cefrét vízzel leforrázzák és újra kipréselik. A préselésekből nyert levet összekeverik. Cukorból és málnaléből szirupot főznek, amit hozzáadnak a kipréselt málnaléhez.

A málna fogyasztása roppant jó hatással van a szervezetünkre, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal.

Az ásványi anyagok közül nagy mennyiségben található benne cink, magnézium, foszfor, kálium és vas is, így a vashiányos vérszegénységben szenvedők számára kifejezetten ajánlott a málna rendszeres fogyasztása. Igen magas a C-vitamin tartalma, így a vírusos és a bakteriális fertőzések leküzdésében is nagy segítséget nyújt. Emellett található még benne B vitamin is, továbbá tökéletes béta karotin forrásnak is tekinthetjük. Sőt, mindezek mellett még a menstruációs fájdalmak enyhítésére is alkalmazható, de a szívműködésedet is szabályozhatjuk azzal, ha rendszeresen fogyasztunk málnát.

Régen egy kamrából sem hiányozhatott a málnaszörp

Nem véletlen, hogy málna és a szörp szavak szinte elválaszthatatlanok egymástól, van olyan vidék, ahol alapanyagtól függetlenül minden gyümölcsszörpöt „málnának” hívnak. Nagyanyáink idejében még egy kamrából sem hiányozhatott, minden valamirevaló háziasszony maga készítette a málnaszörpöt.

Ma már persze boltokban is vásárolhatunk gyümölcsszirupokat, de ezeknek a szörpöknek a nagy része ma is csak az élelmiszerkönyvi minimum 33 százaléknyi gyümölcsöt tartalmazza. A szabályozások ellenére is bőven tartalmaznak színezékeket, cukrokat, de ezen a területen is megjelentek a kézműves termelők, új minőséget, igazi gyümölcsöket hozva poharunkba. A bio termékek ára akár a többszöröse is lehet az olcsóbb, alacsonyabb gyümölcstartalmú leveknél. Ennek oka, hogy a drágább italok készítéséhez több gyümölcsöt használnak, néha megesik, hogy biogyümölcsöket is.

A málnaszörp ára 2022 nyarán:

Piroska málna gyümölcsszörp bodzalével színezve (33% gyümölcslé tartalom) 709 Ft / 0,7 l

Ági Málna Ági vegyes gyümölcsszörp málna ízzel (33% gyümölcslé tartalom): 1190 Ft / 0,7 l

Mayer Málna szörp (Gyümölcstartalom: 50,5%): 2.490 Ft / 0,5 l

Kertünk Kincsei Cukormentes málna szörp 2 819 Ft / 500 ml

Éppen ezért, ha nem akarunk több ezer forintot a boltokban hagyni, néhány doboz gyümölcsitalért, akkor a bolti italok helyett megéri otthon készíteni. Így összetételét ugyanis mi szabályozhatjuk, valamint az édesítőszereket is magunk választhatjuk ki.

Így készült a nagyi málnaszöpje

Többféle málnaszörprecept kering az interneten, egyesek hidegen teszik el, napokig áztatják a málnát a vízben, mielőtt leszűrik, mások inkább hőkezelik, így gyorsabban készül el a szörp. Egy utóbbi receptet hozunk mi is:

• 3 kg málna

• 2.5 l víz

• 2 kg cukor

• 1 teáskanál citromsav

A málnát érdemes a szörp készítése előtt még alaposan átválogatni. Óvatosan mossuk meg, majd csepegtessük le. Tegyük bele egy fazékba, öntsünk hozzá a vizet. 20 percig kis lángon főzzük, majd botmixerrel pépesítsük. Szűrjük le a levet egy kisebb lyukú szűrőn, passzírozzuk még át a gyümölcsöt. Ha ezzel megvagyunk, tegyük vissza a tűzre, adjunk hozzá citromsavat és cukrot, majd főzzük addig, amíg teljesen fel nem oldódik benne a cukor. A szirupot aztán töltsük bele sterilizált, felforrósított üvegekbe, végül takarjuk be plédekkel, így lassabban hűl ki.

Címlapkép: Getty Images