Felejtsd el a pirulákat: íme 6+1 júliusi gyógynövény, melyekkel ingyen jár az egészség

Sosem látott népszerűségnek örvendenek hazánkban is a gyógynövényes termékek. A napi fogyasztási cikkek között az étrend-kiegészítők, a reformtermékek, az egészséges élelmiszerek és a health products piacán mintegy évi 5-8%-os a növekedés. A gyógy- fűszer- és aromanövény-termesztési ágazat szerepe is egyre nagyobb Magyarországon, hiszen a gyógynövénytermékek iránti kereslet is évről évre 5-7 százalékkal nő. Ezzel együtt a magyar háztartások egészségüggyel, illetve egészséggel összefüggő kiadásai is folyamatosan emelkednek - közölte az Agrárszektorral a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

Ennyiért vásárolhatod meg most a gyógyteákat

Nem is kérdés, ahogy a Pénzcentrum is egy elemzésében pár napja fogalmazott, hogy gyakorlatilag "inflációs pokolban élnek a magyarok". A KSH legfrissebb statisztikái szerint 11,7 százalékkal nőttek átlagosan az árak 2021 júniusa és 2022 júniusa között Magyarországon. A két évtizede nem látott drágulás leginkább az élelmiszereket és a tartós fogyasztási cikkek árát érinti, de nehéz olyan termékeket találni, amiknek ne lőtte volna ki az ára. Így van ez a gyógynövény-készítményekkel is.

Lássuk csak, mennyibe is kerülnek az online webshopokban most, 2022 júliusában a szezon ingyen is begyűjthető gyógynövényteái:

Közönséges cickafark (50 g): 359 Ft - 889 Ft

(50 g): 359 Ft - 889 Ft Orbáncfű (50 g): 299 Ft - 903 Ft

(50 g): 299 Ft - 903 Ft Menta (50 g): 269 Ft - 2690 Ft

(50 g): 269 Ft - 2690 Ft Citromfű (50 g): 279 Ft - 1500 Ft

(50 g): 279 Ft - 1500 Ft Diólevél (50 g): 275 Ft - 400 Ft

(50 g): 275 Ft - 400 Ft Mezei katáng (50 g): 225 Ft - 395 Ft

(50 g): 225 Ft - 395 Ft Bíbor kasvirág: (50 g): 299 Ft - 1500 Ft

Minek vennénk, ha most le is szedhetnénk!

Magyarországon összesen 28-31 ezer hektáron termesztenek gyógynövényeket, enyhe ingadozás persze előfordul a termőterületekben évről évre, aminek az okai nemzetközi piaci trendekben, integrátori szereplők tevékenységében és bizonyos fajok az időjárás szélsőséges alakulására való nagyobb érzékenységében keresendők. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy bizonyos fajok termesztése várhatóan emelkedni fog a 2021-22. évi ültetvénytelepítési támogatásoknak köszönhetően (például a levendula, csipkebogyó, édeskömény). Ha a nyertes pályázatok megvalósulnak, akkor akár a jelenlegi terület 1,5- szeresére is nőhet a hazai gyógynövény termesztő terület.

Hazánkban azonban számos gyógynövény vadon is terem, melyeket mi sokszor nemes egyszerűséggel gyomnövényként gyomlálunk ki a kertünkben. Pedig a Kárpát-medence fekvése, éghajlata rendkívül kedvező a számukra. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás időszakában az évi 20 ezer tonnát közelítette az exportunk, manapság viszont ez a szám ezer tonna alá zsugorodott – írta a HelloVidék olyan vadon termő ehető növények kapcsán, mint a lósóska.

Problémát jelent azonban az ágazatban a munkaerőhiány, és a termőterületek csökkenése is. A döntéshozók részéről megvan a központi a gyógynövényipar felvirágoztatására: az új stratégia egyik lényeges eleme, hogy a termesztés felé igyekeznek eltolni az arányokat a gyűjtés rovására, ezt segítik a különböző pályázatok is.

Meglepetést okozhat a toplista

Ha kimondjuk azt a szót, hogy gyógynövény, valószínűleg nem az ánizs, az oregánó vagy éppen a cickafark jut eszünkbe - pedig ők is helyet kaptak ezen a bizonyos listán. Ennek oka vélhetőleg az is lehet, hogy például az említett oregánóra, vagy más néven szurokfűre, nem gyógynövényként, hanem fűszerként tekintünk. Ideje eloszlatni a kételyeket, íme, az elmúlt évek legfontosabb hagyományos gyógynövénykultúrái a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács adatai alapján:

De mennyit gyűjthetünk szabadon?

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására megalkotott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szerint a gyógynövény (gomba és vadgyümölcs) gyűjtése erdei haszonvétel. Személyenként és naponként legföljebb 2 kilogramm gyűjthető szabadon, a nem védett területen, állami erdőben. Ez a gyűjtött mennyiség kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az egyéni szükségletet (2 kg/nap/fő) meghaladó gyógynövény (gomba, vadgyümölcs) gyűjtéséhez a nem védett természeti területen az állami erdőgazdálkodótól előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni.

2 kiló azonban nem kis mennyiség, ezen kívül tehát még arra kell figyelnünk, hogy ne természetvédelmi területen álljunk neki a szedegetésnek!

További jó tanácsok a gyűjtéshez

Lopes-Szabó Zsuzsa, a bükki füvesember, vagyis Szabó Gyuri bácsi lánya legelőször is azt tanácsolta a HelloVidéknek, hogy csak akkor gyűjtsünk gyógynövényeket, ha pontosan felismerjük azokat. Megfelelő gyógynövényismeret hiányában azonban inkább kérjük hozzáértő ember segítségét!

Csak azt a részét gyűjtsük, amelyik a drogot adja, amelyikben a hatóanyag van. Ez lehet pl. levél, virág, leveles szár. A gyógynövényeket mindig metszőolló vagy olló, kés segítségével gyűjtsük, hogy megóvjuk a növényt. Ha kézzel tépjük, könnyen kifordulhat a növény gyökerestől.

A friss növény könnyen befülled, ezért a gyűjtéshez ne használjunk műanyag szatyrot, hanem vászontáskát, kosarat, papírtasakot. A virágokat lazán gyűjtsük, tegyük kosarakba, hogy ne barnuljanak meg.

Száraz, meleg időben gyűjtsünk, a vizes, harmatos növény is hamar befülled, rohadni kezd.

A legalkalmasabb napszakok a harmat utáni reggel vagy harmat leszállta előtti alkonyat.

Kizárólag teljesen egészséges növényeket gyűjtsenek, a rovar rágta, foltos, sárguló levelű vagy színét vesztett gyógynövény értéktelen.

Szintén nem jó gyűjteni a gombák mellett növőket. Mivel a gyógynövényeket semmilyen körülmények között nem mossuk meg, nagyon fontos, hogy teljesen tiszta, vegyszermentes területről szedjük őket.

Válogassuk ki a fűszálakat, a mohát és a kúszónövényeket, hogy csak a tiszta gyógynövény maradjon.

A szedett növényeket ne keverjük egymással, ezért célszerű több (lehetőleg papírból készült) zsákot vinni magunkkal.

Szellősen kell elhelyezni őket, nem szabad megtömni a zsákokat, amiket utána hátizsák helyett fonott kosárban szállítsanak.

Hogyan szárítsuk a gyógynövényeket?

A legegyszerűbb szárítási mód, ha lazán összekötjük a növényt, majd felakasztjuk. Árnyékos helyen szárítsuk, ne érje nap (vannak kivételek, ilyen pl. az ökörfarkkóró virága). Össze is lehet vágni a gyógynövényeket fél vagy egy cm-es darabokra és száraz, szellős helyen (padlás) kiteríteni.

A növény akkor száraz, ha pattanva törik

– tette hozzá.

A szárított gyógynövényeket mindig naptól védett, száraz helyen tároljuk. Tároláshoz használhatunk üvegedényt, papírtasakot vagy fémdobozt is. Címkézzük fel a dobozokat a gyógynövény nevével és a begyűjtés dátumával.

De a frissen szedett növényből is készíthetünk teát.

Ha friss növényből, pl. levélből készítünk teát, akkor kb. 2 csapott evőkanálnyi összevágott teafüvet forrázzunk le kb. 2,5-3 dl vízzel, majd lefedve hagyjuk állni 3-5 percig, és ezután szűrjük le. A friss növényeket nem kell annyi ideig áztatni, mint a szárított teafüveket – tanácsolta a szakember.

Íme, 6+1 gyógynövény, amit érdemes júliusban begyűjteni

1. Cickafark - minden árokparton egyszerű dísze



2022-ben az Év Gyógynövénye címet is elnyerte ez az észrevétlen árokparti csodaszer. Valószínűleg számtalanszor sétáltunk el mellette úgy, hogy észre sem vesszük. Pedig a vadon, tömegesen nőtt cickafark feltűnő, nyakigláb, akár 80 centisre növő szárain igazán kellemes látvány a sok-sok esernyőként ringó sátorszerű virágzat. A nők gyógynövényének is nevezik. Külsőleg-belsőleg, forrázatként, tinktúrában, borogatásként, fürdővízben, ülőfürdőben, ecsetelőként, szájöblögetőként, irrigálásra, sebkezelésre is használható.

A bükki füvesember, Gyuri bácsi szerint a népi gyógyászat ezekre a betegségekre ajánlja:

gyulladáscsökkentésre (hüvely- és méhgyulladásra, nyálkahártya és fogínygyulladásra),

sebösszehúzó, sebgyógyító hatású,

csökkenti a menstruációs vérzést és görcsöket,

diszpepsziás panaszokra (a has felső részére lokalizálódó, étkezést követően jelentkező fájdalomban, égő érzetben, vagy diszkomfort érzésben megnyilvánuló betegség),

emésztésjavításra, puffadásra,

epehajtásra,

légzőszervi bajokra,

húgyúti megbetegedésekre,

aranyérre is kiváló.

Így gyűjtsük be: a tisztán fehér virágzatú növényeknek a felső 30-40 cm-es részét vágjuk le. Vágódeszkán konyhakéssel vagy metszőollóval, félcentis darabokra aprítsuk fel, majd szárítsuk meg.

2. Orbáncfű - a lélek olcsó gyógyszere



Az orbáncfű egyre ismertebb, igen kiváló gyógynövény idegességre és depresszióra. Igazi diadalmenetben vonult be a XX. században az akadémikus gyógyítás világába. Szezonális depresszióra, lelki betegségekre, még dadogásra is ajánlják. Segíthet a nikotin- és alkoholfüggőség leküzdésében. Mivel igen erős immunerősítő hatása van, AIDS-es betegek terápiájának is része. Vírusölő tulajdonsága miatt HIV vírusnál, herpeszvírusnál, hepatitisz B és C vírusnál bizonyul hatásosnak. Használható még epehajtóként, görcsoldóként, vízhajtóként és nyálkaoldásra. Emésztésjavító, savcsökkentő hatása is van.

Az OGYÉI jelenlegi álláspontja szerint azonban az orbáncfű teát napi egy csészével legfeljebb 2 hétig lehet fogyasztani, majd 4 hét szünet után a 2 hetes kúra megismételhető. A napi ajánlott maximális dózis 2-4 g drog/nap.

3. Borsmenta - ennél jobb nyári hűsítő nincs

A borsmenta a vízimenta és a zöld menta kereszteződésének az eredménye. Már az ókorban is kedvelt gyógynövényként ismerték számos gyógyhatása és kellemes aromája miatt. Antibakteriális, fertőtlenítő hatásánál fogva jól kezelhető vele az ínygyulladás, herpesz. Nagyon jó görcsoldó, fájdalomcsillapító és nyugtató. A fogászati beavatkozásoktól való szorongás esetén, a kezelés előtt fél órával igyunk egy csésze mentateát. Hányingerre, fokozott garatreflexre is kiváló. A garatreflex természetes velejárója az életünknek, hiszen megóvja, hogy idegen test kerüljön a légutainkba. A túlzott garatreflex viszont megakadályozza a fogászati kezelést, ebben segíthet a menta, mely csökkenti az öklendezést, illetve a hányinger érzetet.

A borsmenta érösszehúzó, érvédő, vérhígító hatású. Akár víz helyett is fogyaszthatjuk napi folyadékszükségletünk fedezésére.

4. Citromfű - relax, ez biztos lenyugtat



Idegerősítő és nyugtató hatásáról ismert. Alvási zavarokra, kezdődő depresszióra, idegnyugtatásra, ideges eredetű szívpanaszokra használjuk. Serkenti a máj működését, emésztésjavító, puffadásgátló. Izzasztó hatása is van. Szabályozza a pajzsmirigy működését és csökkenti a túlműködésből adódó idegességet. Menstruáció előtti idegfeszültség csökkentésére is alkalmas. A benne található polifenolok antivirális tulajdonságúak, segítik az ajakherpesz gyógyulását, és felére csökkentik a vírusfertőzés kiújulásának gyakoriságát.

5. Diófalevél - a csodalevél



A diófa egyike azoknak az értékes növényeknek, amelynek minden részét hasznosítjuk. Nem csupán a termése és a fája hasznos, hanem a levele is. Szabó Gyuri bácsi szerint forrázatát külsőleg bőrkiütések, kelések, fagyások borogatására, aranyérbántalmakban ülőfürdőként, torokgyulladás ellen pedig gargarizálónak használják. Bőrkiütések ellen fürdőket is készítenek a diólevélből. Ajánlják borogatóként szemgyulladás és hályogképződés ellen is. Teáját gyomor-bélhurut, magas vérnyomás, bélférgek ellen, továbbá vértisztítónak, étvágyjavítónak isszák.

A diófalevél teát belsőleges fogyasztásra az OGYÉI jelenlegi álláspontja szerint pár perces főzéssel kell készíteni. Ehhez egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízben 2-3 percig főzünk, majd leszűrjük. Ne használjunk fémszűrőt.

Így gyűjtsük be: kocsány nélkül szedjük, és ha nagyon belelendülnénk, tartsuk észben, hogy a fa levélzetének legfeljebb 15%-át szabad begyűjteni, nehogy később a termés minősége bánja. A leveleket vágódeszkán egy nagyobb konyhakéssel felaprítjuk, aztán szárítjuk.

Leveleket egyébként szedhetünk még

az áfonyáról, a fekete ribizliről (ilyenkor már a termés is gyűjthető), a málnáról, a szamócáról és a szederről is.

6. Mezei katáng virágos hajtása - ha baj van az izületeiddel



Gyógyhatása a virágnak, a levélnek és a gyökérnek egyaránt van. A gyökér igen sok inulint tartalmaz, emiatt hatásosan csökkenti a vércukor szintjét, a diabétesz során fellépő szomjúságérzetet és a izzadást, valamint csökkenti a nagymértékű vizeletürítést -olvasható a Györgytea leírásában is róla.

Reumára, köszvényre, ízületi betegségekre is használjuk a teáját. A katángkóró májat, vesét, lépet tisztít, az epehólyag tökéletes kiürítését segíti elő, leválasztja a vizet, étvágygerjesztő, sárgaság ellen jó hatású. Elősegíti a bélműködést, nem engedi, hogy az elfogyasztott étel mind felszívódjon és lerakódjon a szervezetünkben. Ebből eredően a fogyasztóteák egyik alkotóeleme. Kisebb méretű epekő oldására is alkalmas lehet.

Így gyűjtsük be: virágzásakor érdemes szedni, ami júliustól akár szeptember végéig is eltarthat. A virágos hajtás felső 40 cm-es része az, amire szükségünk van. Esetleg pár nagyobb levelet hozzácsíphetünk még ehhez a növény alsóbb részeiről. Igyekezzünk félcentis darabokra vágni, így könnyebben fog majd kiázni a teája. Szárítása során élénken kék virágai sajnos szinte teljesen megsemmisülnek, mivel összekapódnak. A szárítandó növények közt hagyjunk egy párcentis szárdarabot is. Ha már ezt roppantva tudjuk törni, akkor biztosan jó lesz az egész.

6+1 Bíbor kasvirág - ha gyötör a fejfájás



A bíbor kasvirág Észak-Amerikából származó gyógynövény. Az ott lakó indián törzsek több mint 400 évig használták. 1950-es évek előtt, az antibiotikumok elterjedését megelőzően, kitüntetett helye volt a gyógynövények között. Neve a görög echinococcus sündisznó szóból származik. Vadon nem terem, ezért csak ráadáskéánt tettük a listánkba, viszont bármelyik kertben könynen szaporítható. Nemcsak látványos és szép virágzata van, de roppant hasznos gyógynövény is

Sokrétű a hatása, úgy támogatja az egészséget, mint kevés más gyógynövény a Földön. Erősíti az immunrendszert, erős lázcsillapító, enyhíti a torokfájást, mandulagyulladást, csökkenti a fejfájást, fogfájást, herpesz okozta fájdalmakat. Rákellenes hatású. Elősegíti a sebek gyógyulását: legyen az műfogsor okozta feltörés, fogszabályozó készülék által kiváltott sérülés vagy műtétek utáni heg. Rovarcsípésre, kígyómarásra is használják.

Fokozza a mentális egészséget, oldja a szorongás, depresszió, fóbiák (pl. fogászati) kellemetlen tüneteit.

Tisztító, fertőtlenítő hatása sokat segít arcüreggyulladás fertőzésekor, ínygyulladás esetén.

Belsőleg fogyasztható a teája, tinktúrája, a belőle készült kapszula. Homeopátiás szerként is ismert.

Külsőleg használjuk a teáját, tinktúrát borogatásra, lehet vele gargarizálni, a kenőcsével a bőrt bedörzsölni.

A tea elkészítése: forrázással készül, 1 evőkanál teafűhöz 2,5 dl víz szükséges. 15 percig lefedve áztatjuk, majd szűrjük és langyosan fogyasztjuk.

Belső használat esetén, a legerősebben alkoholos tinktúraként fejti ki a hatását, mert az alkohol segíti a hatóanyagának felszívódását a belekben.

