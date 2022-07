Ezzel az egy trükkel is sokat spórolhatsz: így csökkentheted közel nullára a vízszámlád

A klímaváltozás hatásai miatt a hazai időjárás egyre inkább szélsőségessé válik, ezért számítani lehet vízhiányos időszakok kialakulására. A jelenlegi helyzetben tényleges megoldást már csak az őszi nagy csapadékok jelenthetnek, a nyári csapadékok csak a vízhiány enyhítését eredményezhetik – tették hozzá. De szerencsére van rá lehetőség, hogy egyénileg tegyünk a helyzet ellen, ami ráadásul még a vízszámlánkat is közel lenullázhatja. És azt se felejtsük el, hogy a hatósági vízkorlátozások idején sok esetben a kertekben sem lehet csapból locsolni, így arra is megoldást kell találnunk, hogy a fű és a növényeink túléljék a kánikulát - írta a Pénzcentrum.

Mit tehetünk a vízhiány ellen?

Egyénileg többféle lehetőség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megküzdjünk a szárazsággal. Ha kertesházzal rendelkezünk, amihez egy nagyobb telek is tartozik akkor van lehetőségünk kútfúrásra, vagy akár víztározók beszereltetésére is. De, akinek csak egy konyhakerte, vagy csak egy kisebb telke van az is bőven tud tenni ilyen esetekben:

A csapadékok visszatartásával, helyi tározók, ciszternák létesítésével, helyes talajgazdálkodással, zöldfelületek beépítésének mellőzésével, okszerű vízhasználattal, szárazságtűrő növényfajták termesztésével

– ajánlja az OVF, aki egyúttal azt is jelezte, hogy a víztározók otthoni használata sajnos nem olyan egyszerű, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Ugyanis annak helyigénye (a tározási terület biztosítása), valamint a környezetre gyakorolt hatása rendkívül megnehezíti annak engedélyezését, hasonlóan a kutak fúrásához. Az OVF elmondása szerint rendkívül meg tudja nehezíteni ezeknek a tárolóknak a megvalósítását a tulajdonosi és a természetvédelmi hozzájárulás.

A legegyszerűbb megoldás: az esővíztározók

Azokon a területeken, ahol nem egyenletes a csapadékeloszlás, és hosszúra nyúlnak a száraz időszakok a fő feladat az esővíz összegyűjtése, és megfelelő tárolása. Ez pedig már a jogszabályokban is megjelenik szerte Európában, hiszen ma már kötelező esővízgyűjtő tárolókat beépíteni az új ingatlanokba.

A tartályoknak kettős szerepe van: az egyik, hogy védjen az esetleges villámárvizektől, a másik pedig, hogy gyűjtse az esővizet, amivel például később az öntözés is megvalósítható. Kevésbé terhelve le ezzel a vízhálózatot

– mondta el a Pénzcentrumnak Horváth Zsolt, a Grünwald Engineering műszaki vezetője, aki szerint egy új ingatlan építésnél javasolt egy legalább 5-10 köbméteres vízgyűjtő tartály beszerelése. A rendszerrel bevezetésével pedig megoldható akár a WC öblítés, a mosás, illetve a zuhanyzás is, amivel az öntözés mellett komoly összegek is megspórolhatóak.

A talajsík alatt pedig akár hónapokig tárolható a víz, hiszen egy esővízgyűjtő rendszer ma már nem képzelhető el előszűrő akna nélkül, így gyakorlatilag minőségi vizet kapunk hosszútávon.

Az esővíz gyűjtésére sok jó megoldás létezik, de a legideálisabb talán a talajsík alatt elhelyezett előregyártott tartály, ami elé egy homok, vagy lombfogó tartály van elhelyezve és a szivattyú számára egy külön gépészeti tartály kerül beépítésre. Ennek a legnagyobb előnye az, hogy nem foglaljuk el a drága négyzetmétereket az ingatlanon, ráadásul a rendszer gyorsan telepíthető és nincs szükség betonozásra és extra költségekre sem. Ezáltal ez a legolcsóbb megoldás annak, aki esővízgyűjtésre adná a fejét.

