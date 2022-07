400 millióból ezt kapta Siófok: mutatjuk, milyen attrakciókkal vár a Balaton-parti csodakert

A tavalyi első ütemmel együtt több mint 400 millió forintból újult meg a Rózsakert. A felújítás második és harmadik ütemét az új szökőkúttal szombaton a városlakókkal együtt avatták fel.

Hatezer rózsatő, egynyári növények, új pergolák, különleges szökőkút: a város és a környező települések tulajdonában lévő Siókom Nonprofit Kft. és alvállalkozói kivitelezésében készült el mostanra a Rózsakert-felújítás, mely az első, kisebb volumenű ütemhez képest már jóval látványosabb, végre valóban méltó Balaton-felőli kapuja Siófoknak, a nyár fővárosának - – tették közzé Siófok honlapján, ahol kiemelték, hogy régi adósságot törlesztettek ezzel, hiszen a közel százéves Rózsakert felújítására az elmúlt évtizedekben kevés jutott…

A város meginvitálta a szombati ünnepségre lakóit, akik szép számmal el is jöttek és láthatták a megújult Rózsakert újdonságát, a vízparti szökőkutat is, közben felfelé, a drónnak integetve, merthogy drónfelvétel is megörökítette a jövő számára ezt az ünnepélyes pillanatot.

