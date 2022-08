Érik a patkányinvázió: ez a védekezési módszer működik igazán a rágcsálók ellen

A mezőgazdaságban hatalmas szerepe van a rágcsálóirtásnak, ugyanakkor egyre több az olyan állattartó telep, ahol maguk próbálják a patkányirtást elvégezni, ami azért is káros, mert ez a „módszer” általában oda vezet, hogy óriási patkány kolóniák alakulnak ki az egyes telepeken, írja az Agrárszektor.

A patkányok országos előfordulási aránya nem változott az évek során, a nagyobb városokban átfogó és rendszeres deratizáció folyik, a kisebb településeken azonban a háztáji/lokális védekezés az elterjedtebb

- mondta az Agrárszektornak Kovács Tamás.

Kiemelte, az éghajlatváltozás, és azon belül az egyre enyhébb telek kedveznek a patkányok elszaporodásának Magyarországon, jellemzően azonban olyan körülmények mellett bukkannak fel, ahol minimális táplálék és folyadék szabadon hozzáférhető számukra, és a szaporodásukhoz szükséges zavartalan környezet is adott. Ugyanakkor egy rendezett családi házas környezetben is biztosítottak a feltételek a patkányok megtelepedéséhez, ilyenek a farakások, fészerek, illetve a kisebb, akár betonozott aljzattal rendelkező tárolók. Ideális „patkánycsalogató” lehet a madarak számára kitett eleség, vagy a házi kedvencek élelemmel teli tálja, de ha van valamilyen, dió, mandula, mogyoró fa/bokor a területen az is elegendő lehet ahhoz, hogy a patkányokat a porta közelében tartsa. tápláléknak és hogy a patkányokat helyben tartsa. A szakember azt is elárulta lapunknak, hogy nincs különbség a megrendeléseik arányában városok, kisebb települések tekintetében, illetve az állattartás és mezőgazdasági tevékenységet folytatók körében.

A mezőgazdasági területeken és az állattartók körében a rágcsálók elleni védekezés egy állandó feladat, melyre elég változatos, hogy ki milyen hangsúlyt és költségkeretet biztosít

- közölte Kovács Tamás. A mezőgazdaságban hatalmas szerepe van a rágcsálóirtásnak, hiszen a rágcsálók komoly károkat tudnak tenni a környezetben, az épületekben, a gépekben, valamint az egyéb berendezésekben. Jól látszik azonban, hogy az elmúlt évek során az egyre nehezebb helyzetben lévő hazai mezőgazdaság jelentősen elkezdte visszaszorítani a költségeit, és egyre kevesebb alkalommal igényelnek profi segítséget, vagy szakember által biztosított koordinációt a rágcsálók elleni védekezés kialakításához.

Emellett az is óriási probléma, hogy az engedélyköteles rágcsálóirtó szerek egyre többször kerülnek ki valahogy szabad forgalomba és ennek a helytelen felhasználása, túl az emberi és állategészségügyi veszélyeken még oda is vezethet, hogy a rágcsálókban kialakulhat tolerancia vagy rezisztencia az adott hatóanyagokkal szemben.

Egyre több az olyan állattartó telep, ahol maguk próbálják a patkányirtást elvégezni, ami azért is aggályos, mert a hatósági megfelelést csak szakember bevonásával lehet elérni. Az ilyen magatartás és szemlélet oda vezet a valóságban, hogy hatalmas mértékű patkány kolóniák alakulnak ki az egyes telepeken - figyelmeztetett a szakember.

Azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e azonnal szakembert hívni, ha patkányt találunk a portánkon, Kovács Tamás elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek többségében a problémát akkor is szakember oldja meg, ha előtte mindenféle próbálkozás és vagyonok elköltése mellett maga a tulajdonos próbálja megoldani a rágcsálógondot. Ennek egyik oka, hogy a legtöbb ember nem rendelkezik kellő tapasztalattal és biológiai ismerettel a patkányokkal kapcsolatban, emellett sokan a szabad forgalmú irtószerekkel próbálkoznak, ami a legtöbb esetben nem válik be, mert a többségükben nagyon alacsony a hatóanyag tartalom. A különböző mechanikai eszközök is csak egy-egy példányt tudnak összegyűjteni, de a kisebb populációt már nem tudják felszámolni.

Összességében, mivel a lakosság kezében nincs és nem is hozzáférhető olyan eszköz, készítmény melyre a hatékonyság lenne a jellemző, ezért célszerű azonnal szakember segítségét igényelni.

A szakember beszélt arról is az Agrárszektornak, hogy habár a vadászgörényes, kutyás irtás nagyon látványos, de önmagában ez sem biztosítja a totális irtást, és mivel hatástartóssága nincs ennek a módszernek, muszáj más technológiai lehetőségekkel kiegészíteni.

A patkányok elleni védekezés nem egy egyszerű folyamat, melyet bárki el tud végezni, olyan átfogó komplex módszerek együttes alkalmazását igényli, melyek egymásra épülnek. A patkányirtás a legtöbb esetben, úgy valósul meg, hogy a kártevőirtó kimegy a területre, szemrevételezi azt, és a tulajdonos tapasztalatai alapján kihelyez valamilyen rágcsálóirtószert. Ezeknek a hagyományos irtószereknek nincs kifejezetten csalogató hatása, tehát fontos, hogy kellő mennyiségben, a megfelelő helyre kerüljenek. Mivel ezek szubjektív elbírálás alapján történnek, elég komoly kockázata van annak, hogy nem jó helyre kerül a rágcsálóirtó szer, vagy nem megfelelő a mennyiség, ezért is fontos a patkányok tényleges útvonalának feltérképezése, amelyhez ideális lehet a vadászgörényes és kutyás irtással történő kiegészítés.

A rágcsálók ellen semmilyen, riasztó, űző készítmény és módszer nem létezik. Csakis kizárólag a tenyésző és búvóhelyek megszüntetése, felszámolása; a számukra táplálékul szolgáló források megszüntetése lehet a megelőzés.

Kovács Tamás elmondta, egy patkányirtás díja függ az utazási távolságoktól, hogy mekkora élő munkaerőt igényel (hány szakembert), milyen környezetben, illetve mekkora területen kell végezni az irtást, valamint, hogy mennyi időt vesz igénybe és mennyi anyagot (irtószer, patkányláda, egyéb eszközök) igényel.

Mindezek ismeretében kijelenthető, hogy nagyságrendileg 20-150 ezer forint közötti összegbe kerül egy patkányirtás ma Magyarországon

- közölte a szakember.

