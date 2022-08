Ezek a kerti növények a brutális aszályt is kibírják: ingyen terem velük az orvosság

Hihetetlen népszerűségnek örvendenek hazánkban is a gyógynövényes termékek. A napi fogyasztási cikkek között az étrend-kiegészítők, a reformtermékek, az egészséges élelmiszerek és a health products piacán mintegy évi 5-8%-os a növekedés. A gyógy- fűszer- és aromanövény-termesztési ágazat szerepe is egyre nagyobb Magyarországon, hiszen a gyógynövénytermékek iránti kereslet is évről évre 5-7 százalékkal nő. Ezzel együtt a magyar háztartások egészségüggyel, illetve egészséggel összefüggő kiadásai is folyamatosan emelkednek – közölte az Agrárszektorral a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

Megéri megvenni?

Nem is kérdés, ahogy a Pénzcentrum fogalmazott egy ezzel foglalkozó elemzésben, hogy gyakorlatilag "inflációs pokolban élnek a magyarok". A KSH statisztikái szerint 2022 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 13,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A két évtizede nem látott drágulás leginkább az élelmiszereket és a tartós fogyasztási cikkek árát érinti, de nehéz olyan termékeket találni, amiknek ne lőtt volna ki az ára. Így van ez a gyógynövény-készítményekkel is.

Lássuk csak, mennyibe is kerülnek az online webshopokban most, 2022 augusztusában a szezon ingyen is begyűjthető gyógynövényteái:

Közönséges cickafark (50 g): 300 Ft - 700 Ft

Orbáncfű (50 g): 360 Ft – 580 Ft

Menta (50 g): 380 Ft – 530 Ft

Citromfű (50 g): 300 Ft – 470 Ft

Csalán (50 g): 299- 649 Ft

Milyen gyógynövényeket ültethetünk, amik bírják a szárazságot?

A klímaváltozásra a hazai kertekben is készülni kell. Ennek első és legfontosabb eleme az lenne, hogy a kertünkben elsősorban olyan növényeket ültessünk, amelyek szárazságtűrőek, bírják a szélsőségesebb időjárást, és nem kell állandóan öntözni őket. Bábel László okleveles kertészmérnökkel legutóbb a szárazságtűrő gyümölcsfákról beszélgettünk, most pedig arról kérdeztük a szakembert, hogy milyen gyógy- és fűszernövényekkel népesíthetjük be a kertünket, amik nemcsak bírják az aszályt, de hasznosak is lehetnek.

Általánosságban – fogalmazott Bábel László – a gyógy- és fűszernövények azért is lehetnek jó választások az egyre aszályosabb nyárban, mert igénytelenek, bizonyos növények az eredeti közegükben is a szárazsághoz vannak szokva. Ha valaki szeretne ilyen növényeket telepíteni, de nem kertes házban lakik, annak sem kell lemondania róluk. Kis helyen is nevelhetőek. Gyakorlatilag néhány balkonládába, cserépbe ültetve is kialakíthatunk gyógynövény és fűszerkertet magunknak, de a kert egyik részében is.

Ráadásul elmondható az is, hogy vannak köztük olyan növények, amik szinte alig igényelnek gondozást. De azért senki ne gondolja, hogy egyáltalán nem kell őket néha meglocsolni, hiszen jelenlegi időjárási helyzetünkben az éves csapadék fele hiányzik – tette hozzá a szakember. A legtöbb gyógy- és fűszernövényeket azonban nem célszerű trágyázni, mert akkor a hatóanyag-tartalmuk viszont csökkenhet.

Szárazságtűrő gyógynövények, amik egy kertből sem hiányozhatnak

Az egyik ilyen fontos fűszernövényünk, amelyet Bábel László kertészmérnök is ajánl, és amely a mediterrán vidékeken domboldalakat is képes befutni, az a majoránna. Az árvacsalánfélék családjába tartozó növényfaj eredeti hazája a Földközi-tenger környéke, de ma már nagyüzemi módon és kiskertekben egyaránt termesztik. Magról, illetve palántázással, májusban 30–40 cm sor- és 15–20 cm tőtávolságra ültetik. Évente 2-3 alkalommal a virágzáskor vágott növény ágairól, leveleit lemorzsolják. Konyhai felhasználáson kívül, mint kedvelt fűszer- és gyógynövényként is felhasználják. A majoránna étvágygerjesztő, szélhajtó, gyomorerősítő, nyugtató hatású növény, ezért gyógyteák gyakori alkotórésze. Teáját fejfájás, köhögés, légzési zavarok enyhítésére használják, olajával a reumás testrészeket dörzsölik be. Magas vérnyomás esetén használata körültekintést kíván.

A közönséges cickafark szintén egy rendkívül igénytelen növény, legelőkön, mezőkön szokott nőni. Díszváltozatait kertekbe ültethetjük ágyásszegélynek, bokrok mellé. Arra kell figyelni, hogy akárcsak a majoránna, ezek fényigényesek, szárazságot viszonylag jól tűrik. Sziklakertek kedvelt növényei, ráadásul különböző színváltozatai vannak. Bábel László szerint ezzel is lehet kísérletezni, de azt is tudni kell, hogy a dísz változatok, alig, vagy egyáltalán nem tartalmaznak hatóanyagot, ellentétben az eredeti alap fajjal. A közönséges és mezei cickafark teája különféle női bajokra és hólyagproblémákra alkalmazható.

Szintén egy sziklakerti, kedvelt gyógynövény a levendula. Gyakran díszítő értéke miatt ültetjük. Valójában egy nagyon sok oldalú illatos cserjéről van szó. Neki is több színes virágú fajtája van. Olaját a kozmetikai ipar használja fel. Szárított virágjából illatpárnát lehet készíteni, ami segít az elalvásnál, pihenésben. Moly űző hatását régóta ismerjük és használjuk. A gasztronómiában is megjelent, több formában is, mint fagylalt, különböző édességek, desszertek alapanyaga. Eredetileg a kolostorok gyógynövény kertjeiben termesztették és nemesítették ki több változatát.

Aszályokat kibíró gyógynövénynek tekinthető a kakukkfű is, ami szintén a réteken és a mezőkön is megtalálható. Szárazságtűrő, de emellett fényigényes. Egyes fajok lágyszárúak, mások cserjék. 20–50 cm hosszúra növő hajtásai elfekvőek, mások félgömb alakú bokrokká fejlődnek. A hajtások elágazók, a fekvő részeken legyökeresednek. Virágos hajtásain átellenesen helyezkednek el elliptikus levelei. Apró, ajakos, egyes fajokon lilás rózsaszínű, másokon rózsavörös virágai az ágak végén nyílnak. Magja nagyon apró. Amit mi a konyhában használunk az igazából kétféle cserje szárított hajtásának levelei. Magyarországon főleg a mészkőhegységekben és a szárazabb, füves réteken nő, de a kertekben termesztett kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) is könnyen elvadulhat. Jellegzetes illatát követve a réteken, erdők szélén könnyen megtalálhatjuk. Ahogy Bábel László meséli a HelloVidéknek, mezei kakukkfű (Thymus serpyllum) egy lágyszárú növény, ami remek talajtakaró is lehet, a kakukkfű-magból vetett illatos ösvény elég jól bírja a taposást, kuriózuma pedig az, hogy ha az ember végiggyalogol rajta, akkor szabadul ki igazán az illata. Egyáltalán nem igényel nagy gondozást.

A kakukkfű egyébként kitűnő étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is. Fürdővizekben illatos és frissítő hatású. Nyákoldó és köptető hatása is van, de legfőbb értéke a timol (40%) és a karvakrol (15%), amelynek erős fertőtlenítő és antimikrobiális hatását köszönheti.

A kertészmérnök az évelők közül még a rozmaring ültetését javasolja, amely nagyon mutatós a kertben, tavasszal gyönyörűen virágzik, illetve mint fűszernövény is remekül használható. A fiatal ágakat levágva, szárítva, fagyasztva lehet használni.

A kamilla is remek szárazságtűrő gyógynövény, viszont nagyon könnyen össze lehet keverni az ebszékfűvel, ami nem gyógynövény. Laikusok a növény illatán kívül, úgy tudják könnyen megkülönböztetni – közölte Bábel László, hogy a kamilla virágát, ha félbetépjük, az tömör, az ebszékfű virága belülről odvas, egy luk van benne.

Kell locsolni ezeket a gyógynövényeket?

Vannak fűszer és gyógynövények, amelyek vízigényesek, például ilyen a menta, amely kifejezetten a vizes réti tocsogókon, erdőszéleken árokpartokon nő, ezt öntözés nélkül, száraz talajon nem lehet nevelni. Ennek az ellentéte a citromfű, ami normál időjárás esetén, bárhol képes kinőni és szaporodni. Vírusölő tulajdonsága miatt a belőle készített krém jól alkalmazható az ajakherpesz (Herpes simplex) helyi kezelésére. Teája és illóolaja is ideg- és szívnyugtató, görcsoldó. Serkenti az emésztést, és gyakran alkalmazzák fejfájás, álmatlanság, alvászavarok esetén is. Enyhíti az idegességet, így idegerősítőként kiváló gyógynövény. Szerepe van a depresszió oldásában is. Gyomorhurut, gyomorsavtúltengés, hányinger, puffadások idején különösen jó a citromfű. Izzasztó, szélhajtó, epeműködést serkentő hatása is ismert. Emellett javítja az emésztést, csökkenti a vérnyomást és a fejfájást és általános görcsoldó szer. A citrom illatára emlékeztető friss levelét saláták, mártások, főzelékek, töltelékek, gyümölcslevesek, gyümölcssaláták, gomba-, hal-, szárnyas- és vadételek, hidegtálak, fűszerecetek ízesítésére használjuk. Kiváló desszertek, valamint limonádé, sörbet, tea, vermut és vaníliapuding díszítésére és ízesítésére is.

Másik érdekes növényünk a csalán, ami kifejezetten nitrogénben gazdag területeken érzi jól magát. Gyógynövénynek tekintjük. Bár a felhasználási módja a csalánnak nagyon sokrétű, lehet fürdőként is használni, de például élelmiszer célra, főzeléknek is megeszik, mert vértisztító hatása van és nagyon magas a vastartalma.

Kimondottan szárazságkedvelő a kövirózsa, amely a köves-sziklás területeket kedveli. Gyakran a paraszt gazdaságokban az istálló tetején tartották a kövirózsát. Hébe-hóba összekevertek érett istállótrágyát földel, amit a növényre, illetve köré szórtak. Ez, az esővel bemosódott a növény gyökeréhez. Középfülgyulladás esetén a levelének a nedvét cseppentették a fülbe – mesélte Bábel László. Nagy előnye, hogy szélsőségesen szárazságtűrő, igénytelen növény. A sok napsütést meghálálja: minél több a fény, annál jobban fejlődik. A kövirózsa leveléből kinyert zöldes színű folyadék tényleg kiváló gyulladásgátló hatású. Huzat, fülfájás, fogfájás és nyaki nyirokmirigy duzzanatok kezelésére is alkalmas, a levével átitatott vattával dugaszoljuk be a fület éjszakára.

Ideje beszereznünk egy aloát is

Egy szobanövényként ismert gyógynövény, amit ha tavasszal cserepestől kiültetünk kertünkbe, egész nyáron jól érzi magát a szabadban, ez az aloe. Ősszel, a fagyok előtt érdemes felszedni és a lakásban átteleltetni. Négy fajtájáról biztosan tudjuk, hogy gyógyhatással bírnak – említette Bábel László. Ezeket hívják orvosi aloéknak.

Az aloek, eredetileg Afrikából származnak. Életmódjukból adódóan jól viselik a szárazságot, mert pozsgások. Leveleinek hossza, akár 60 cm hosszúak és 10 cm szélesek is lehetnek. Az Aloe barbadensis Miller tartása a legegyszerűbb az aloek között és neki van a legmagasabb hatóanyag tartalma is. Eddig összesen 75 tápanyagot mutattak ki az Aloe vera géljében.

Ezek közül a legfontosabbak a következők:

Lignin: fás anyag, a cellulózzal együtt fordul elő. Kimutatták, hogy behatol a bőrbe, és valószínűleg segít az aloé-gélnek bejutni a bőr szerkezetébe.

Szaponinok: Antiszeptikus hatású, természetes szappanszerű tisztítószerek, amelyek kiválóak a bőr tisztítására.

Antrakinonok: 12 féle antrakinont azonosítottak. A gél nedvrétegében találhatók, régen hashajtó és purgáló hatásuk miatt használták az állatoknál.

Krizofánsav és emodin: Ezek a vegyületek előnyös hatásúak egyes bőrbetegségek, például a pikkelysömör és a tarlósömör esetén.

Fahéjsav: Segít lebontani a bőrön található elhalt szöveteket.

Antracén: Az antracén dimetil-szulfoxiddá alakul át, természetes gyulladáscsökkentő, kiváló a csontozat és az izomrendszer gyulladásos bántalmai, az izületek, szalagok és izmok sérülései ellen.

Az antrakinonok emellett meglehetősen erős fájdalomcsillapító hatással is rendelkeznek. Azt is kimutatták róluk, hogy gátolják a baktériumok, vírusok, gombák és élesztőgombák szaporodását.

Az aloe gél legalább 9 ásványi anyagot tartalmaz: kalcium, nátrium, vas, kálium, króm, magnézium, cink, mangán és réz. Ezek az anyagok gyakran komplex formában fordulnak elő, és a vitaminokkal és enzimekkel szinergista hatást fejtenek ki.

Az orvosi aloé több természetes vitamint tartalmaz, elsősorban A-vitamint, C-vitamint, E-vitamint, B1-B2-B6-B12 vitamint, valamint folsavat és niacint.

Az orvosi aloéban előforduló cukrok hatásai:

Az emésztőcsatorna falán bevonatot alkotva csökkentik a bélből felszívódó toxinok mennyiségét.

Elősegítik az emésztés során lebomló cukrok, aminosavak és zsírsavak felszívódását.

Képesek megszilárdítani a sejtmembránokat, ezáltal csökkentik azok átjárhatóságát a mikroorganizmusok ( pl vírusok) számára.

A cukrok síkosító hatást fejtenek ki az ízületekben.

Javítja a sejtek közötti folyadékáramlást.

Elősegíti a tüdőben a gázcserét, ezáltal enyhíti az asztma tüneteit.

A mannóz-2-foszfát nevű cukorról kimutatták, hogy fontos szerepet játszik a sebgyógyulásban.

Mikor ültessük a gyógynövényeket?

Augusztusban még nincs itt az ideje a gyógynövény magról szaporításának, ugyanis még nem kezdenének el csírázni, ehhez hideghatásra van szükségük. Erre a legideálisabb évszak a tavasz, amikor a nedvesség hatására megindulnak. De érdemes minden esetben a gyógynövény csomagolásán lévő információkat elolvasni- hogy lássuk, milyen mélyre, hogyan ültessük el. A mentát például nem is magról szaporítjuk, hanem gyökereken keresztül, sarjhajtásról.

Gyógy- és fűszernövények témakörében még beszélhetnénk olyan növényekről is – tette hozzá Bábel László – amelyeket nem kifejezetten a gyógynövények közé sorolnak, de rendkívül gyógyhatásuk van. Ilyen a fűzfa, ami lázcsillapító, vagy például az uborka, ami kozmetikumok alapanyaga, a paradicsom, amely kiszívja a gennyet a sebből. A nyers reszelt krumpli megszünteti a hegesztés következtében esetlegesen fellépő kötőhártya steril gyulladását. A fejes és kelkáposzta levele a visszerek gyógyítására alkalmas. Alapvetően- magyarázta Bábel László - minden növény valamilyen gyógyhatással bír, csak nem tudjuk, vizsgálták-e már? Ott van az igénytelen bodza, aminek virága, bogyója köztudott. A fekete szeder vagy a málna, aminek még a levelei is gyógyhatásúak. Viszont a kertészmérnök arra is felhívja a figyelmet, hogy egészségügyi probléma esetén laikusként ne álljunk neki gyógyítással kísérletezni. Hanem minden esetben kérjük ki az orvosok tanácsát.

Hogyan szárítsuk őket?

Ahogy Bábel László tanácsolja, a gyógy- és fűszernövényeknél nagyon kell figyelni arra, hogy naptól elzártan, sötét és szellős helyen szárítsuk őket, lehetőség szerint felkötve, fejjel lefelé lógjanak ezek a növények. Néhány nap alatt így kiszáríthatjuk őket és akkor még a beporosodástól sem kell félni. Remekül használhatók erre a célra a házi aszalók is. Nagyon fontos, hogy teljesen ki legyenek száradva és akkor lehet dunsztosüvegbe, vagy műanyag fedeles dobozba légmentesen bezárni.

Ezeket a fűszernövényeket fénytől elzárva, általában 1-3 évig tárolhatjuk:

bazsalikom

oregano

kakukkfű

rozmaring

babérlevél

kapor

petrezselyem

koriander

menta

majoránna

zsálya

Egyéb tartósítási módok

A legegyszerűbb a „sóágyon” való tartósítás: ez esetben egy fűszersót készítünk. Ezt a módszert a fás szárú növények esetében ajánljuk. Egy légmentesen záródó doboz aljára szórunk kb. fél centi vastagon tengeri, vagy más természetes sót, erre ráfektetünk egy réteg fűszernövényt, azt újra lefedjük sóval, és így rétegenként megtöltjük a dobozt, melyet a végén lefedünk. Egy hónap múlva már használhatjuk is.

Érdemes a felesleget lefagyasztani!

A mélyhűtött fűszernövények több hónapon keresztül megőrzik aromájukat és ugyanúgy használhatóak, mintha frissek lennének. Nem úgy, mint a szárított növények, melyek esetében az íz töményebb lesz a szárítás után. A fagyasztás történhet úgy, hogy kis csokrokba rendezzük őket, de lefagyaszthatjuk jégkockatartóban vízzel, vagy akár olívaolajjal is.

Házi fűszerolajak készítése

A fűszerolajok, fűszerecetek elkészítése nagyon egyszerű, már-már gyerekjáték számba megy. Itt is az alapanyagok minőségére kell a legjobban odafigyelni. Mivel hidegen kerül majd felhasználásra, nagyon fontos, hogy hidegen sajtolt olajat válasszunk, de olyat, amelynek nincs nagyon karakteres íze önmagában (pl. a tökmagolaj nem alkalmas erre, mert nagyon erős). A legáltalánosabb az extra szűz olívaolaj, de a magyar gyártmányúak között, kis utánjárással kiváló minőségű, hidegen sajtolt repce-, szőlőmag- sőt mákolajat találhatunk. Az egészséges fűszerágakat megmosva, leszárítva tiszta, jól záródó üvegekbe helyezzük, ízlés szerinti összeállításban. Tehetünk mellé más fűszereket, pl. mini csilipaprikát, fokhagymát vagy egész borsot, borókabogyót is. Kb. két hét múlva felhasználható.

Hasonló módon készíthetünk fűszeres ecetet is, ami szintén kiváló lehet salátákhoz, ételízesítőnek.

Fontos tudni, hogy mind az olajok, mind az ecetek esetében a fűszerek íz- és ásványianyag-tartalmát átveszi a folyadék, tehát a benne lévő növények nem bírnak gasztronómiai szempontból élvezeti értékkel – tehát nem érdemes többször felönteni a hiányzó olajat vagy ecetet, mert csak hígítjuk vele. Leginkább salátákhoz, öntetként használhatók, mert melegítésnél tönkremegy az aromájuk.

Címlapkép: Getty Images