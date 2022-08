Kiadták az újabb figyelmeztetést: erősebb fokozatra kapcsolt a zivatarlánc, most erre tart!

Továbbra is több hullámban kell zivatarokra számítani, legfőképp a Dunántúlon és az ország középső észak-déli sávjában. Legalacsonyabb valószínűséggel az északkeleti országrészben dörrenhet meg az ég. A zivatarcellákat legfőképp felhőszakadás (az ismétlődő cellaátvonulásból akár >25-50 mm csapadék), de néhol egy-egy viharos (ált. 60-85 km/h) széllökés és jégeső (jellemzően 1-3 cm jégátmérő) is kísérheti. A feltételek várhatóan még a vasárnapra virradó éjszaka is kedvezőek maradnak zivatarok számára - írta az OMSZ előrejelzésében.

Ma az ország északkeleti, keleti megyéire korlátozódik a hőség, ezeken a területeken 25, 27 fok közelében alakulhat a napi középhőmérséklet.

A folytatásban

Vasárnap sok felhő lesz az égen, és sokfelé kell számítani ismétlődő esőre, záporokra, zivatarokra. A szél a Dunántúlon és zivatarok környezetében járhat erős, viharos lökésekkel. Több helyen kiadós mennyiségű csapadék hullhat le, néhol villámárvizek alakulhatnak ki. Napközben 19-27 fokra van kilátás, keleten lehet a legmelegebb, a Dunántúlon a leghűvösebb - írta az Időkép.

Hétfőn és kedden is még többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon sokfelé és néhol északon élénk, erős lehet az északias szél. Hétfőn 19 és 31, kedden 24 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, a csapadékosabb tájakon mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.

Szerdán a túlnyomóan gomolyfelhős idő mellett szórványosan alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok, de nagy mennyiségű eső már nem valószínű. Nyugaton időnként feltámad a szél, de viharos széllökések csak zivatarok környezetében lehetnek. Délután 25-31 fok várható.

