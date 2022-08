Vigyázat! Rendkívül veszélyes kullancsfaj jelent meg Magyarországon: így ismerheted fel

A tőlünk délebbre, melegebb éghajlanton őshonos Hyalomma kulancsok élőhelye az enyhébb telekkel észak felé tolódik, az új területeken is képesek túlélni, szaporodni, ráadásul elterjedésüket segíti, hogy a gazdákon (például költöző madarakon) nagy távolságokra is képesek eljutni, írja a kullancsfigyelo.hu.

A Hyalomma kullancsok elszaporodását az is segíti, hogy sok más kullanccsal ellentétben átalakulásaik három fázisa során nem három, csupán két gazdára van szükségük. A lárva és a nimfa állapot után, kifejlett felnőttként váltanak és keresnek új gazdát, de ilyenkor az ember, kis és nagytestű háziállatok is célpontjaik.

Legveszélyesebb fajai a Hyalomma rufipes és a Hyalomma marginatum.

A Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes

két, hagyományosan Dél-Európában, Afrikában és Közép-Ázsiában elterjedt kullancsfaj. Jelentőségüket az adja, hogy mindketten képesek terjeszteni számos veszélyes kórokozót, többek között a krími-kongói vérzéses lázt okozó vírust is. Ezek, a mérsékelt éghajlaton nem jellemző kullancsok vándormadarak segítségével jutnak Európa északabbi térségeibe. Így kerülhetett a Margit-szigetre is a 2009-ben, az ottani sünön talált H. marginatum nimfa példánya is. A két említett kullancsfaj fokozott figyelmet igényel, mivel az utóbbi évek enyhe teleinek köszönhetően képesek túlélni az eredeti élőhelyüktől jóval északabbra. Felnőtt egyedeket találtak például Németországban, Svédországban és Csehországban, sőt még Magyarországon is.