Ezt minden hobbikertésznek tudnia kell: mit nekünk aszály, így akkor is virágozni fog a kert!

Megfelelő fajtaválasztás

A kertünkbe az éghajlati, a talaj- és a fényviszonyoknak megfelelő növényfajtákat ültessünk. Ha ez teljesül, a növények vízigénye is jobban megfelel majd az adottságoknak, többletvízre, öntözésre kevesebbszer lesz szükség. Ültessünk egymás mellé egy ágyásba azonos vízigényű növényeket, így egyszerűsödik a locsolás.

Hogyan öntözzünk forróság idején?

A hosszan tartó hőhullám idején, ha csak lehetséges, állott, ne túl hideg vizet használjunk. A hideg vízzel leforrázhatjuk a leveleket, aminek égési sérülés, foltos barnulás lesz a következménye. A növényeket ne felülről, széles vízsugárral öntözzük, hanem alulról, leginkább a tő környékét áztassuk át. Hatásosabb, ha ritkábban, de nagyobb vízadaggal öntözünk, így a talaj jobban átázik. Ellenkező esetben csak a talajfelszín nedvesedik át, onnan pedig a víz nagyon gyorsan elpárolog. A gyökerek ilyenkor elsősorban a talajfelszín közeli részeket fogják behálózni és egy hirtelen jött vízhiány gyökérpusztulást, növényszáradást okozhat.

Gyűjtsünk esővizet, minél többet

Legegyszerűbb módja, ha az ereszcsatorna vizét túlfolyóval esővíz gyűjtő hordóba vezetjük. Az is megoldás, ha a csapadékvizet a tetőről a kert legmélyebb részére juttatjuk, és ott esőkertet alakítunk ki. Így megőrizzük a vizet, ami tartalékot jelent a talaj számára. Emellett ez a kertrész gazdagabb növényvilágú lesz, megélnek itt az átmeneti vízborítottságot elviselő fajok és fajták is. A növények többsége számára kémhatásában jobb az esővíz a csapvíznél. Egy hosszantartó szárazság utáni eső káros anyagokat is tartalmazhat, ezért várjunk kb. fél órát, amíg elkezdjük gyűjteni a vizet.

Nedvességmegőrzés

A talaj nevességét igyekezzünk minél tovább megőrizni, erre a legjobb megoldás a mulcsozás, a talajfelszín takarása. Használjunk szerves mulcsot (például fakéreg, faapríték, komposzt, fűnyesedék), vagy ásványi mulcsot (kavics, kőzúzalék).

Mikor öntözzünk forróság idején?

Kerüljük a napos időben történő locsolást, de erős felmelegedés esetén még közvetlenül a naplemente utáni néhány óra is túl forró lehet a párolgás és a leforrázás veszélye miatt. Locsoljunk későn este vagy reggel. Ültetés előtt a növények földjét, földlabdáját mindig telítsük vízzel. A nagyobb növények, fák töve körül alakítsunk ki földtányért, minél nagyobbat, hogy megtartsa az öntözővizet. Fontos az öntözővíz minősége, ne legyen magas mésztartalmú. A mész nagy mennyiségben akadályozza a növény tápanyag felvételét és anyagcseréjét, ezért hiánybetegségek léphetnek fel levélsárgulás vagy barnulás formájában például.

Címlapkép: Getty Images