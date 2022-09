Ez is a klímaváltozás: szüretelik az első magyar pisztáciát, a Balatonnál termesztik

Az Agrárszektor által megkérdezett termelő, Badics László érdeklődésünkre elmondta, hogy 10 éve foglalkozik különleges növények ültetésével - ugyanis, nemcsak a pisztácia az egyetlen növény, amivel kísérletezik. Eleinte 5 darab pisztáciafája volt, melyet Olaszországból sikerült beszereznie, mára már azonban 30 darabbal büszkélkedhet.

A jól sikerült kísérlet

Minden kezdet nehéz. Elcsépelt mondat ugyan, de annál igazabb, még a pisztácia esetében is. Mint fentebb említettük, Badics László 5 fával indult neki a termesztésnek, melyből kettő ki is pusztult és a többivel sem volt minden rendben. Ennek ellenére sikerült meghatszoroznia a fáit, amik egyelőre hálásak is. Tavaly például egy fáról körülbelül 9-10 kilogramm pisztáciát tudott leszedni, idén viszont csak 3-4-5 kilót. A legnagyobb fája mintegy 3 méter, a legtöbb (nem meglepő módon) ezen a fáján termett.

Nem mindig a könnyebb út a jobb

Az első telepítéseket szinte teljesen tönkretették a szarvasok és a fagyok is. A termelőnek fontos volt a diverzifikáció, ezért (és a szárazság miatt) gondolta, hogy jó ötlet lehet „kipróbálni” a pisztáciát is. És úgy tűnik, hogy bevált:

Az idei évben rendkívüli aszályt tapasztalhattunk, rengeteg növény megsínylette az időjárást. Idén a pisztáciám volt az egyik legjobban termő növényem. Alig kapott esőt, és még így „sikeres” lett.

A gazda hozzátette, hogy hosszú út vezetett idáig, hiszen rengeteg dolgot kellett kitapasztalnia az évek során. Véleménye szerint a legsarkalatosabb pontja a növényvédelem, ezt a mai napig finomítja.

Új kaput nyithat ki a klímaváltozás ezeknek a növényeknek?

Kétségtelen, hogy a klímaváltozás velünk van, az időjárás pedig teljesen megváltozott világszerte, így Magyarországon is. Egyre szárazabbak és forróbbak a nyarak, ami sokszor a mi, megszokott vagy őshonos fajainknak egyáltalán nem kedvező. Más - nem magyarországi éghajlatot kedvelő - növényeknek viszont annál inkább. Ám nem ez az egyetlen egyedi eset, amikor itthon nem megszokott növényt termesztett valaki. A HelloVidék korábban megírta, hogy a klímaváltozás a Balaton-felvidéken is tetten érhető. Bár összességében az átlagos évi hőmérséklet alig változott, azóta érzékelhetően egyre enyhébbek a telek, és melegebbek a nyarak. Ennek egyik következménye lehet, hogy a füge mellett lassan egyre több helyen megjelenhetnek hazánkban más, eddig egzotikusnak tűnő növények is, mint például az olajfa. A repertoár pedig tovább bővült a pisztáciával.

Kudarcos növényekkel foglalkozom, amikben erősen benne van a bukás lehetősége. Ezek vonzanak. Érzékeny növényeket termesztek, melyek esetében felmerül a klímaváltozás kérdése is. Pisztácián kívül datolyaszilvám, fügém, sőt, még gránátalmám is van

- fogalmazott Badics László.

A szakember a klímaválság kapcsán elárulta azt is, hogy ugyan a folyamatos felmelegedés jól megfigyelhető, de pár évente elég akár egy kedvezőtlen nap, és borulhat minden.

Ami viszont biztos, hogy a pisztácia a hosszú, forró nyarakat szereti, amiket mostanában meg is kapott. Azonban, ha már tartósan néhány napig esik az eső, akkor jelentősen csökkenthet a termésmennyiség. Mindezek mellett lazább, vulkanikus talajokban lehet sikeresen termeszteni, a tömöttebb talajok nem ideálisak számára. Legnagyobb ellensége a sok csapadék, ha pedig nincs éppen eső, akkor még a pára is tud nála gondokat okozni.

Jöhet a pisztácia Szedd magad?

A termelő bizakodó a jövőt tekintve, bár sok minden függ a támogatásoktól is. Hosszú távra terveznek a pisztáciával, úgy gondolja, hogy ténylegesen jól sikerült kísérletnek bizonyult.

A pisztáciában és a mandulában látom a jövőt. Jelenleg 30 fám van, de szeretném ezt is bővíteni. Terveim között szerepel, hogy egyszer értékesíteni is tudjam, például cukrászdáknak, fagyizóknak. Egy Szedd magad! akció pedig úgy gondolom, hogy nagyon egyedi lenne, hiszen jó élmény lehetne az embereknek, valamint tényleg különleges, hiszen ezzel azért nem minden nap találkozik az ember. Főleg nem itt, Magyarországon.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images