Felejtsd el a drága bolti talajtakarókat: mutatjuk, hogy úszhatod meg, szinte ingyen

Hogy ez miért jó? A mulcsozás nagy hasznunkra lehet, ha alkalmazzuk, mivel arra szolgál, hogy megtartsa a talaj nedvességtartalmát, elnyomja a gyomnövényeket, lehűtse a talajt, és esztétikusabbá tegye a kerti ágyásokat. Ezek az egyszerű biotakarók szintén hozzájárulnak a talaj termékenységének javításához, mivel ezek idővel lebomlanak. Ráadásul védenek a szél és a víz romboló hatása ellen, valamint csökkentik a tápanyag kimosódás esélyét is.

Házi mulcs? Naná!

Mulcsolásnak azt nevezzük, mikor növényeink köré olyan anyagot szórunk, mely elbomlása után humusz jön létre. Mulcsolással megakadályozható a gyomnövények kifejlődése, a humusz pedig segíti a növények vízháztartását és javítja a talaj minőségét is.

A talajtakarásra alkalmas organikus anyagok a következők: darált fakéreg, fa apríték, fenyő kéreg vagy tüske, levelek, széna és szalma. Éppen ezért, ha otthon bármelyikből felhalmozódik, vagy esetleg rokonoktól, szomszédoktól tudunk kérni, akkor érdemes élni a lehetőséggel, hiszen így olcsón, vagy akár ingyen is megúszhatjuk a mulcsozást, talajtakarást.

Hogyan használjuk a mulcsot?

Faapríték és kéregmulcsok - Fokozatosan elbomlik, 4-5 évente pótolni kell. Figyeljünk a kémhatására, mert ez módosíthatja a talajét is. Javasolt terítési vastagsága 5-8 centiméter.

Kerti komposzt - aktívan segíti a humusztréteg vastagodását, növeli a talaj tápanyag tartalmát. Fontos, hogy gyommag mentes legyen. Javasolt vastagsága 5-6 centiméter.

Fűkaszálék - minden növény alá teríthető, de csak vékonyan, hogy ne kezdődjön el a rothadás. Folyamatosan pótolni kell.

Magokat még nem hozott gyomok - vágjuk apróra és vékonyan szórjuk a talajra. Ahogy gyomosodás van, újra teríthető. A gyökerek újra talajba kapaszkodását akadályozzuk meg.

Szalma, széna - elsősorban a zöldségesben használják 3-4 centiméter vastagon terítve. A termés nem lesz földes, ha aláterítjük.

Megéri a drága bolti?

Lassan minden nappal hidegebb lesz, az ősz pedig mindig tartogat meglepetéseket, ha az időjárásról van szó. Egy-két melegebb napot hirtelen fel tud váltani néhány hidegebb sőt, a szeptember végi mínuszok sem ismeretlenek a gazdák számára. Éppen ezért az érdekelt minket, hogy szeptember elején érdemes még bíbelődni a komposztok, mulcsok készítésével, vagy jobban járunk, ha boltokban vásároljuk meg őket? Ehhez a nagyobb kertészeti áruházak kínálatát vettük górcső alá. Lássuk, milyen áron kínálják a mulcsot:

Praktiker

dekorkéreg 5 literes (natúr) - 949 Ft

dekor mulcs 50 liter (barna) - 3499 Ft

dekor mulcs 50 liter (vörös) - 4999 Ft

dekor mulcs 50 liter (narancs) - 4999 Ft

rózsa mulcs 50 liter

fenyő mulcs 70 liter - 1799 Ft

OBI

dekorkéreg 5 liter - 699 Ft

kéregmulcs 40 liter - 799 Ft

kéregmulcs 60 liter - 1299 Ft

fenyőmulcs (durva) 50 liter - 1499 Ft

fenyőkéreg (nagyszemű) 50 liter - 2899 Ft

fenyőkéreg (aprószemű) 50 liter - 2899 Ft

delormulcs (mahagóni) 45 liter - 4499 Ft

dekormulcs (juhar) 45 liter - 4499 Ft

dekormulcs (mediterrán) 45 liter - 4499 Ft

dekormulcs (fenyő) 45 liter - 4499 Ft

dekormulcs (narancs) 45 liter - 4499 Ft

dekorkéreg (barna) 50 liter - 13 990 Ft

dekorkéreg (antracit) 50 liter - 13 990 Ft

dekorkéreg (vörös) 50 liter - 13 990 Ft

Big-Bag kéreg (vörös-barna) 1000 liter - 35 490 Ft

Big-Bag kéreg (natúr) 1000 liter - 50 990 Ft

Bauhaus

fakéreg 80 liter - 1890 Ft

fakéreg 50 liter - 2290 Ft

színes mulcs (piros) 60 liter - 2990 Ft

színes mulcs (barna) 60 liter - 2990 Ft

színes mulcs (sárga) 60 liter - 2990 Ft

színes mulcs (narancs) 60 liter - 2990 Ft

borovi fakéreg 70 liter - 3190 Ft

fakéreg (mediterrán) 50 liter - 3790 Ft

dekorkéreg (narancs) 70 liter - 4390 Ft

dekorkéreg (sárga) 70 liter - 4390 Ft

Ahogy a táblázatból jól látszik, több ezer forintot is költhetünk a természetes anyagú mulcsokra, amiket amúgy szinte ingyen elkészíthetünk otthon, saját magunk is. Akit sürget az idő, az nem biztos, hogy belevág a kísérletezésbe, még akkor sem, ha ezzel láthatóan sokat spórolhat. Szerencsére lehet találni kedvező áron is mulcsot, így aki még csak most kap észbe, az is megnyugodhat, mert nincs minden veszve.

Összegségében elmondhatjuk, hogy érdemes kicsit előre gondolkodni és elkészíteni saját magunk a különböző talaj támogató turmixokat. Ezzel nem csak pénzt spórolhatunk, de azt is száz százalékig tudni fogjuk, hogy mi kerül a kertünbe - növényeink és veteményesünk közé. Ha számon tartjuk, mivel mulcsozunk, azt a kertünk növényei is biztosan meghálálják majd. Nem beszélve arról, nem kell fizetni a kerti szemét elszállításáért sem.

Címlapkép: Getty Images