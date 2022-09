Magyar pisztácia? Már nem csak álom, a Balatonnál termesztik

A portál által megkérdezett termelő, Badics László érdeklődésünkre elmondta, hogy 10 éve foglalkozik különleges növények ültetésével - ugyanis, nemcsak a pisztácia az egyetlen növény, amivel kísérletezik. Eleinte 5 darab pisztáciafája volt, melyet Olaszországból sikerült beszereznie, mára már azonban 30 darabbal büszkélkedhet.

A jól sikerült kísérlet

Minden kezdet nehéz. Elcsépelt mondat ugyan, de annál igazabb, még a pisztácia esetében is. Mint fentebb említettük, Badics László 5 fával indult neki a termesztésnek, melyből kettő ki is pusztult és a többivel sem volt minden rendben. Ennek ellenére sikerült meghatszoroznia a fáit, amik egyelőre hálásak is. Tavaly például egy fáról körülbelül 9-10 kilogramm pisztáciát tudott leszedni, idén viszont csak 3-4-5 kilót. A legnagyobb fája mintegy 3 méter, a legtöbb (nem meglepő módon) ezen a fáján termett.

Nem mindig a könnyebb út a jobb

Az első telepítéseket szinte teljesen tönkretették a szarvasok és a fagyok is. A termelőnek fontos volt a diverzifikáció, ezért (és a szárazság miatt) gondolta, hogy jó ötlet lehet „kipróbálni” a pisztáciát is. És úgy tűnik, hogy bevált:

Az idei évben rendkívüli aszályt tapasztalhattunk, rengeteg növény megsínylette az időjárást. Idén a pisztáciám volt az egyik legjobban termő növényem. Alig kapott esőt, és még így „sikeres” lett.

De milyen út vezetett idáig? Mikor jöhet a Szedd magad pisztácia akció? Ezekről és sok más érdekességekről is mesélt a portálnak a szakember. Ide kattintva olvasható is.

Címlapkép: Getty Images