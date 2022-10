Hamarosan leeshet az első hó: ekkorra készítsük elő a hólapátot

Hideg, esős ősz zökkentett ki minket a nyári hangulatból, és bár itt a vénasszonyok nyara, a reggelek továbbra is hűvösek, ködösek, szinte téli időre emlékeztetnek. A téllel az első havazás is közeleg, ami az eddigi tapasztalatok alapján már októberben megérkezhet. Sokszor elsőként Kékestetőn, vagy az Alpokalja legmagasabb pontjain szokott leesni a hó, de olyan is előfordult már, hogy egyből nagy területet érintett a szezon első havazása, írja az Időkép.

Az elmúlt évekből pár példa:

2012-ben október 27-én,

2013-ban és 2014-ben november 25-én,

2015-ben október 11-én,

2016-ban október 5-én,

2017-ben október 30-án,

2018-ban november 18-án,

2019-ben október 30-án,

2020-ban október 14-én,

2021-ben október 10-én érkezett az országba az első hó.

Ezeken a napokon jellemzően hegycsúcsainkon volt szilárd a csapadék halmazállapota, vagy kisebb területet terítettek be hózáporok. Ehhez képest az első nagyobb, síkvidéki tájakat is érintő havazás általában mintegy egy hónappal később jellemző, melynek a Síelők.hu oldalán találhatjuk meg a dátumait az elmúlt évekre vonatkozóan.

Korai havazásokról főként a 2000-es éveket megelőzően vannak feljegyzések, miszerint legkorábban 1913. augusztus 13-án Zircen fehéredett a táj, 1936-ban pedig szeptember végén észleltek síkvidéki havazást. Budapesten a legkorábbi hóesésről 1944. október 3-áról maradtak fenn információk.

Mindezek alapján már találgathatunk, vajon idén mikor láthatunk először havat itthon.

Címlapkép: Getty Images