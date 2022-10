Arany áron a hónap kedvenc zöldsége a piacokon: ezért járunk jól mégis, ha megvesszük

A sütőtök rendkívül népszerű őszi csemege, évről évre többet fogyasztunk belőle. A területalapú támogatási adatok szerint 2021-ben Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztették ezt az őszi zöldségfélét. A japán hokkaido fajta is kapható már minden boltban és piacon itthon, ha nem is tartozik az olcsó zöldségfélékhez. Egyre többen ismerik fel az előnyeit: ez a legédesebb, ráadásul meghámozni sem kell, héjastul fogyaszthatjuk.

A sütőtök rendkívül népszerű őszi csemege, évről évre egyre többet fogyasztunk belőle. A területalapú támogatási adatok szerint 2021-ben Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztették ezt az őszi zöldségfélét. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyében terem a legtöbb, 300 hektár felett van a termőterülete, de Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Borsod megye sem panaszkodhat, itt is 100 hektár fölötti területen növekszik ez a zöldség. A legelterjedtebb hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange sonkatök is. De a piacokon és a boltokban is egyre nagyobb teret hódít a japánból származó, formás és rendkívül édes hokkaido fajta.

Végre itt vannak az őszi tökfélék

A legközkedveltebb, legolcsóbb szezonális alapanyagok közé tartoznak a tökök, melyeket hagyományosan nyári és téli tökfélékre csoportosíthatunk. A téli tökök (amelyeknek a szezonja már ősszel javában beindul) akkor finomak, ha tökéletesen érettek, magjaik kemények, húsuk kifejezetten édes, rendszerint sokáig kell hőkezelni őket, hogy finom csemegét varázsolhassunk belőlük. Ezek közé a tökfélék közé tartozik az őszi tök, a japán „hokkaido” tök, az amerikai „halloween-i” tök, a boglárka tök, vagy a nálunk is elterjedt kanadai sütőtök. Ezek a tökfélék rendszerint sokáig elállnak, ősz közepétől akár a tél végéig fogyaszthatjuk őket, éppen ezért érdemes felkészülni a szezonra bőségesen tökreceptekből.

Egyre több magyar veszi a hokkaido tököt

Kerek, sötétzöld vagy narancssárga héjú tök. Ősszel érik, és nagyon édes az íze. Eredetileg New England-ből származik, onnan került át Japánba, Hokkaido szigetéről származik a neve, ott termesztették ki a ma ismert változatait. Alkalmas levesnek, pürének, sőt, leginkább tölteni kiváló. A megsütött tök héja is elfogyasztható. Magas karotin- és vitamintartalma miatt kedvező az antioxidációs hatása, ezáltal fogyasztása csökkentheti a rák bizonyos fajtáinak kockázatát.

A vidéki fogyasztói piacokon 600 és 800 forint közötti kilóáron értékesítik ezt a tökfajtát. Az élelmiszerláncokban a Tesco kínálatában 699 Ft/kg, az ALDI-nál akciósan a héten október 14-tól 16-ig 499 Ft 799 helyett, a Lidl-polcain pedig szintén 699 forintos kilóáron kapható a zöldség.

Így tároljuk: a hűtőszekrény zöldségrekeszében több hétig is eltartható, de ajánlott a betakarítást vagy vásárlást követően minél előbb elfogyasztani.

Hokkaido tök: a legédesebb tökfajta, amit héjával együtt fogyaszthatunk

A hokkaido tök az egyik legédesebb a sütőtökök közül. Nevezik japán töknek, vagy Red Kuri Squashnak is. Nevét egyébként onnan kapta, hogy amikor Amerikából Japánba került, Hokkaido szigetén nemesítették, és gyakorlatilag ez a ma is ismert változata.

Nagyjából 1-1,5 kg és kisebb, kerekebb, mint a szokásos pézsmatök, amiből a sült tököt készítjük általában. Héja vékony, színe pedig sötét narancssárga. Íze nagyon jellegzetes, édes, diós-gesztenyés aromájú. Leves, sütemény, pép, krém vagy sült tök is készíthető belőle.

Akár saját kertünkben is elültethetjük, mivel ellenálló fajta. A lényeg, hogy tápanyagdús földben legyen, és folyamatosan érje a nap. Ezen kívül szárazságtűrő, júliustól szeptemberig tart a betakarítása. Akkor érdemes leszedni, ha a szára már elszáradt.

100g hokkaido tök tápanyag- és kalóriatartalma

fehérjetartalom: 0, 64 g

zsírtartalom: 0, 398 g

szénhidráttartalom: 6, 91 g

víztartalom: 91, 6 g

kalóriatartalom: 300 kcal

A sütőtök fajtáknak általánosságban magas a kalcium, cink, réz, vas és foszfortartalma, valamint gazdag vitaminokban, ilyen például a C-, A-, B1-, B2- és B6-vitamin. Régóta ismert jótékony hatása a megfázásos, meghűléses problémákra, de tüdőgyulladás esetén is szokták ajánlani.

Milyen a jó sütőtök?

Az érett sütőtök íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle, lehet narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú. Ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a húsa szép, egységes narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya, figyelmeztet a NAK is közleményében. A felszeletelt sütőtököt tárolhatjuk aztán a hűtő zöldséges rekeszében, fóliába csomagolva, de csak rövid ideig.

A sütőtök nem csak sütve jó

Fogyaszthatjuk például sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva kiváló köret. A sütőtök rendkívül jó antioxidáns, kutatások bizonyították, hogy véd a tüdőrák kialakulása ellen. A számos jótékony hatással rendelkező élelmiszert az indiánok még kígyómarás ellen is alkalmazták.

Különleges sütőtökös finomságok

Sütőtöklekvár

Aki szereti a sütőtök ízét, az imádni fogja a belőle készült lekvárt is. A héjastul megsütött hokkaido tököt összetörjük, hozzáadunk frissen facsart narancslevet, fahéjat, esetleg reszelt gyömbért és narancshéjat, ízlés szerint édesítjük, majd folyamatos keverés mellett az egészet felforraljuk. Egy-két percnyi főzés után a lekvárt üvegbe töltjük. Az így kapott lekvárkülönlegesség nemcsak süteményekhez, de akár húsokhoz is kiválóan passzol.

Hozzávalók:

1 kg sült hokkaido tök héjastul

3 narancs leve

cukor vagy méz, a tök édessége és ízlésünk szerint

ízlés szerint fahéj, gyömbér, reszelt narancshéj

Sütőtökös latte

A hideg napokra ajánlunk egy tökéletes ínyencséget, a sütőtökös lattét, egy sűrű és forró kávéitalt, ami megédesíti a legzordabb őszi napokat is. A sült sütőtököt botmixerrel átpürésítjük, hozzáöntjük a tejet és a fűszereket, majd az egészet összefőzzük, és mehet hozzá a kávé, no meg természetesen a tetejére jó sok tejszínhab (ízlés szerint).

Hozzávalók

2 evőkanál sütőtökpüré

300 ml 2,8%-os tej

0, 5 mokkáskanál fahéj (őrölt)

0, 5 mokkáskanál szegfűszeg (őrölt)

1 késhegynyi gyömbér (őrölt)

2 teáskanál akácméz

50 ml kávé (erős főzet)

Címlapkép: Getty Images