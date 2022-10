Ravasz betolakodók fosztogatják a magyar kerteket: így védd meg a termést a falánk vadaktól

HelloVidék 2022.10.15. 14:02 Megosztom

A kertek és házak körül előfordulnak olykor vadon élő állatok: betévednek az avar közé sünök, nyulak és sajnos van olyan is, hogy rókák, vaddisznók okoznak károkat. Sok gazda orra alá törnek borsot azzal, hogy megdézsmálják a termést vagy elcsennek néhány haszonállatot, de ez még nem azt jelenti, hogy ki kell irtanunk őket. Van néhány barátságosabb módszer is, amivel érdemes megpróbálkozni, amivel meg tudjuk előzni az állatbetöréseket. Ezeknek jártunk most utána.

Egyre gyakoribb, hogy már nem csak az erdőkben, hanem mezőgazdasági és lakott területeken is megvetik a lábukat az erdei vadállatok. Az utóbbi években jelentősen emelkedett a Magyarországon található ragadozók száma, különösen a rókák és az aranysakálok szaporodtak el. Mivel egyre inkább kiszorulnak a természetes lakóhelyükről, és egyre gyakrabban csatangolnak a falvak és városok utcáin, fontos sorra venni azokat az eszközöket, amelyekkel távol tarthatod ezeket a vadállatokat a portádtól. Sok galibát okoznak a ravaszdi rókák A róka életmódja és táplálkozása nagyon könnyen alkalmazkodik az emberi környezethez. A kutyáknak és macskáknak kitett eledelre, valamint a nem megfelelően tárolt háztartási hulladékra is rámennek, mivel könnyebb táplálékforrásnak bizonyulnak, mint a vadászat. Olykor pedig az is előfordul, hogy a ház környékén található haszonállatokra is szemet vetnek, és megritkítják a háznál tartott állatállományt. Nem csoda, hiszen az állattenyésztésben található állatok egészségesebbek, mint a vadon élő társaik, ezért rendkívül vonzóak a ragadozók számára. Ha pedig egyszer elkezdik a kerti vadászatot, nehezen állnak le, ezért a megelőző intézkedések bizonyulhatnak a legjobb megoldásnak. Mutatunk néhány hasznos tippet, hogyan tudod a ragadozókat távol tartani az otthonodtól és a jószágaidtól. Zajlik a járványügyi nyomozás Idegrendszeri tüneteket mutató rókát figyeltek meg 2022. szeptember 21-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Botpalád község közigazgatási területén. Az állatot a helyi vadásztársaság szakemberei a közegészségügyi veszély elhárítása érdekében, valamint diagnosztikai célból kilőtték. A Nébih debreceni laboratóriumában elvégzett vizsgálatok a hét elején megerősítették a róka veszettséggel való fertőzöttségét. Az állategészségügyi hatóság az érintett területen gócvakcinázással egészítik ki az október 1-8. között zajló őszi vakcinázási kampányt. A Nébih az esetről a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékes szervét, továbbá az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet is tájékoztatta. Magyarországon 2017. óta nem azonosítottak veszett állatot, a betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be. Ezt támasztja alá, hogy az eset az ukrán határtól mintegy 5 kilométerre történt. Emellett a térségben a korábbinál magasabb a járványügyi kockázat, mivel Ukrajna állategészségügyi hatósága a háború miatt idén nem tudta végrehajtani a rókaállomány körében végzett immunizálási programját. A veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, melyet a veszett állat – harapása útján – akár az embernek is átadhat, tehát az ellene való védekezés a humán megbetegedések megelőzését is szolgálja. Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot lát, azt haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat pedig a Nébih ZöldSzámán (06/80/263-244). A témában további hasznos információk olvashatók a Nébih veszettséggel foglalkozó tematikus honlapján, többek között a betegség tüneteiről, a terjedés módjáról és a megelőzéséről. Előzd meg a vadbetörést Mielőtt belemerülnél a nagyobb átalakításokba, első lépésként használd ki azokat az alapvető gyakorlatokat, amelyek a modern mezőgazdasági termelő napi rutinjába tartoznak. Az intenzív rotációs legeltetés, a szabadon tartott állatok éjszakára való bezárása és a futtató létrehozása tartozik ide. Összességében elmondható, hogy minél intenzívebben foglalkozol az állataid körülményeivel, annál kevesebb esélye van a ragadozóknak beférkőznie hozzájuk. Mit tehetünk a vadak ellen? Az a legjobb, ha teljesen eltávolítod a szemetet a kertedből, de a lezárt, összecsomózott kukás zsákba és zárt gyűjtőbe helyezett szemét is eredményes lehet. Fontos, hogy a kutya- és macskaeledelt semmiképp se hagyd kint éjszakára, ezen kívül pedig mindent távolíts el a kertből, ami odavonzhatja a vadállatokat. A komposzt is problémás lehet, ezért ajánlott egy zárható tetejű ládát beszerezni neki.

Villanypásztor nagy segítség lehet. Bár a nagyobb legelők számára rendkívül költséges lehet egy villanypásztor, a kis termelőknek megéri beruházni egyre a szabadon tartott állatok védelme érdekében. Minél magasabb a kerítés, annál jobb, mert úgy esélyük sincs a vadaknak átugorniuk rajta.

Reflektorfény: egyszerű, de hatásos. Ha kisebb területet, mondjuk egy tyúkólt vagy nyúlketrecet szeretnél biztosítani, akkor a mozgásérzékelő lámpa lehet a legegyszerűbb. A mozgásérzékelő felvillanása elrettentő hatású a vadállatok számára, és legalább te is le tudod ellenőrizni, hogy éppen ólálkodik-e valaki az állataid körül. A napelemes lámpák egész évben jól szolgálnak, de létezik külön „Foxlights” elnevezésű lámpa is, ami hosszabb ideig villódzik különféle színekkel és mintázatokkal, így hatékonyabban űzi el a betolakodót, például a rókákat.

Hozd rendbe a kerítést! A kert vagy a kerítés megfelelő ragadozóbiztosítása először extra erőfeszítéseket igényelhet, és nagyobb befektetést, de biztosítja, hogy más állatok, még véletlenül se keveredjenek a kertünkbe. Ha vakondot, sünt sem szeretnénk látni a kertben, akkor érdemes megfontolni a beton alapot a kerítés állítás előtt. Ezzel megelőzhető az, hogy a vadállatok alagutat ásva jussanak az udvarunkra és zsákmányul ejtsék háziállatainkat, haszonállatainkat.

Emeld meg az ágyást. Az egyik nagyszerű módszer, ha emelt ágyásokat használsz a kertedben a zöldségek ültetéséhez sőt, virágokat is bátran ültethetsz az ilyen ládákba. A megemelt ágyak segítenek távol tartani a rovarokat, például a csigákat. De megvédik a növényeket a hidegtől is. További előnyük, hogy megakadályozzák, hogy a betévedő nyulak megrágcsálják a zöldségek levelét, mivel nem szívesen nyújtóznak, emelkednek el a földtől.

Természetes riasztószerek. Jó, ha tudod, bizonyos virágok és gyógynövény is elriasztják a vadakat . Ha hagymát, metélőhagymát, fokhagymát, körömvirágot, rozmaringot, borsmentát és levendulát ültetsz és a zöldségfoltok köré, segíthet távol tartani az olyan fajokat, mint a szarvasok, nyulak, egerek és mókusok, miközben vonzza a jótékony rovarok, például méheket és a pillangókat. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!