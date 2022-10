Eleged van a lehullott falevelekből? Így könnyen megszabadulhatsz tőlük

Nagy fejtörést tud okozni a lehulló falevelek eltakarítása kertünkből, sokan a legegyszerűbb utat választják, elégetik vagy bezsákolják. A lombtakarítás nem kell, hogy problémát okozzon, az Agrárszektor most a hasznosításhoz ad pár ötletet!

Komposztáljunk

A legtöbb fa levele kétszer annyi ásványi anyagot tartalmaz, mint a trágya, ezért sem szabad csak úgy haszontalan szemétként tekinteni rá. A levelek szerves rostjai intenzíven képesek javítani a talaj víztartó képességét és levegőztetését. Ugyanakkor tökéletes tápanyagot nyújtanak a talajban élő hasznos mikrobák számára, szinte életre keltik a talajt. Mivel minden fa levele sajátos, így vannak köztük nehezen komposztálható, hosszú lebomlási idejű levelek, de fontos megjegyezni, hogy minden levél hasznosítható - írta az Agrárszektor.

A levelek tápanyagtartalmuk lehullásuk következtekor a legmagasabb, miután lehullott a földre, rohamosan csökken a tápértékük. A leveleket érdemes mihamarabb összegyűjteni, hogy a sejtfalaik még hajlékonyak és könnyen lebomlóak legyenek, így hamarabb juthatunk a kívánt minőségű komposzthoz. Mivel a levelek lassan bomlanak, érdemes azokat egy nitrogéntartalmú anyaggal rétegezve keverni (pl. fűnyesedék). Ha tehetjük, a leveleket aprítva adjuk a komposztunkba, ezzel is meggyorsíthatjuk a folyamatokat.

Beteg fa leveleit soha ne keverjük a komposztba! Ugyanis egyes betegségek kórokozói elszaporodnak, ezzel mi magunk terjesztjük a fertőzést.

Takarás

Sok érzékeny, mediterrán származású növény meghálálja, ha télire kapnak egy kis takarást. Védelmet és enyhébb hőmérsékletet tudunk ezzel biztosítani a növényeinknek, pl. a fügének, de akár a veteményeskertünknek is! Az évelővirág és örökzöld növények takarására ugyancsak használhatunk falombot. Egyes növényeknél (Magnolia, Aucuba, Gynerium, Eulalia stb.) a falombbal takarjuk le a gyökereket s a növény alsó részét is, és ezt még takarjuk egy szalmaburkolattal. E takarásra nehezen rothadó falomb használandó, mert a puha falomb penészedik és könnyen rothad, ami ártalmára van a betakart növénynek. A diófalevél kivételével bármelyik fa levelével takarhatunk. Ha pedig mindezek mellett a kertészek még állatbarátok is, akkor a falevelekből fészket készíthetnek a sündisznóknak, amelybe az apró tüskék állatkák bekuckózhatnak télre.

Címlapkép: Getty Images