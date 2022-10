Hajnalonta visszatér a fagy? Erre készülhetsz október utolsó hetében

Vasárnap még marad a 20 fok körüli nappali hőmérséklet, majd hétfőn további felmelegedés várható, a déli tájakon akár 25 fok közeli maximumok is előfordulhatnak. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, csapadék nem valószínű.

Az Időkép előrejelzése szerint hétfőn is több tájegységünkön indul párásan, ködösen a nap, északon, északkeleten helyenként gyenge eső is előfordulhat. Napközben gyakran takarhatják felhők a napot, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Az esti órákban északnyugaton már kialakulhatnak záporok, néhol akár zivatarok is. Az ország déli felén élénk, néhol erős lesz a nyugati-délnyugati szél. Délután 17-27 fokot mérhetünk, a déli tájakon lesz a legmelegebb.

Kedden a Dunántúl több tájegységén, valamint az Alföld déli felén fordulhat elő eső, zápor. Ugyanakkor délután északnyugat felől egyre többfelé kisüt a nap. A helyenként élénk nyugatias szélben 16-22 fokra készülhetünk. Reggelre ismét többfelé képződhet pára, köd.

Szerdán és csütörtökön többfelé párás, ködös lesz a reggel, a köd és a rétegfelhőzet néhol napközben is tartósabban megmaradhat, máshol több napsütés lehet a jellemző. Számottevő csapadék nem várható, de néhol átmenetileg szitálás, gyenge eső előfordulhat. Mérsékelt marad a szél. Délutánonként 16 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, de a tartósabban nyirkos tájakon pár fokkal hűvösebb lehet.

Címlapkép: Getty Images